クリエーションライン株式会社 本社オフィス移転のお知らせ

クリエーションライン株式会社

クリエーションライン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：安田 忠弘、以下「クリエーションライン」）は、2026年7月より、本社オフィスを「WeWork オーシャンゲートみなとみらい」（神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1）へ移転することをお知らせいたします。

今回の移転は、フルリモートを基本とした柔軟な働き方の推進と、全国・全世界を舞台に事業を拡大していく当社の成長戦略を体現するものです。横浜みなとみらいという開放的な環境に拠点を構えることで、お客様・パートナー企業・社員一人ひとりとの共創をさらに加速させてまいります。

■ 移転の背景・目的

クリエーションラインは『共に創る、未来を動かす。』をモットーに、企業理念HRT+Joy（謙虚・尊敬・信頼＋喜び）を礎として、お客様と共に未来を描き、変革を支援してまいりました。

この度の移転は、以下の戦略的意図のもと決定いたしました。

■ 新オフィスの概要

■ 代表取締役社長 安田 忠弘 コメント

- 新しい働き方の体現：フルリモートワークを基軸としながら、社員が柔軟に活用できる高品質な拠点を整備- 全国ネットワークの拡充：WeWorkの全国約40拠点（札幌・仙台・名古屋・大阪・福岡等）を活用し、どこからでも最高の環境で働ける体制- 共創機会の創出：みなとみらい地区に集積するスタートアップや大手企業の新規事業部門との新たなパートナーシップ構築- 開放的な環境による価値創造：海を臨む景観と充実した設備で、お客様・社員双方にとって訪れるたびにインスピレーションを得られる空間[表: https://prtimes.jp/data/corp/3070/table/94_1_a0bdb8189e3252fc5d6b39f1ccdfd623.jpg?v=202606230252 ]

秋葉原で過ごした日々には、数えきれない挑戦と出会いが詰まっています。テクノロジーとカルチャーが交差するこの街で育てていただいた感謝を胸に、私たちは次のステージ -「みなとみらい」へ向かいます。

選んだのは、海を一望する開放的な拠点。そして札幌から福岡まで、全国約40拠点の WeWork を自在に使える環境です。場所に縛られず、どこにいても最高の状態で働く。フルリモートを基軸とする私たちの働き方に、これ以上ない選択でした。

変わることを、楽しみたい。新しい景色は、新しい発想と出会いを連れてきます。みなとみらいを起点に、お客様と、仲間と、共に未来を動かしていきます！

クリエーションライン株式会社 代表取締役社長 安田 忠弘

■ お客様へのご案内

移転に伴い、本社所在地が変更となります。お打ち合わせや各種ご連絡の際はご注意ください。なお、各種お問い合わせ先（メールアドレス等）および担当者に変更はございません。

新オフィスはみなとみらい駅より徒歩2分のアクセス至便な立地です。海を一望できる開放的な空間で、お客様をお迎えできることを楽しみにしております。

ご不明な点がございましたら、下記お問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。今後ともクリエーションラインをよろしくお願いいたします。

【クリエーションライン株式会社について】

『共に創る、未来を動かす。』をモットーに、企業理念HRT+Joy（謙虚・尊敬・信頼＋喜び）を礎として、お客様と共に未来を描いています。私たちは、顧客の想いにじっくり耳を傾け、共に挑戦し、成長し続けるCo-Creation Sherpa（共創の伴走者）として、確かな技術力に加えクリエイティブな発想と情熱で時代の変革を楽しみながら、新たな価値を創出する旅を歩んでいます。共創のパートナーとして、お客様の強みを活かしながら、共に挑戦し共に壁を乗り越えながら変革を支援します。

各種導入事例：https://www.creationline.com/case/

クリエーションラインは事業拡大のため、エンジニアを積極採用中です。

採用情報：https://www.creationline.com/recruit/



■ 本社所在地（移転後）：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい 8F

■ 富山事業所：富山県富山市花園町3-2-9 池田ビル 2F、3F

■ 代表者 ：代表取締役社長 安田 忠弘

■ 事業内容 ：成果報酬型サービス開発事業・アジャイル開発支援サービス事業・AI/LLMコンサルティング/構築支援事業



公式サイト：https://www.creationline.com/

クリエーションラインTech blog：https://www.creationline.com/tech-blog/

本社 公式Xアカウント：https://x.com/creationline

富山事業所 公式Xアカウント：https://x.com/CL_toyama