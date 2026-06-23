スマートホームサービス「MANOMA」～ 高齢者の暮らしにおける見守り機能を強化、一定時間動きが検知できない場合に通知する新機能を追加提供

ライフエレメンツ株式会社

ライフエレメンツ株式会社（https://life-el.com/）が提供するスマートホームサービス「MANOMA（マノマ）」は、動きを検知するデバイスと連携し、一定時間動きが検知できない場合にスマートフォンへ通知する新機能の提供を開始いたしました。

本機能は、室内カメラ、開閉センサーなどの動きを検知するデバイスにおいて、動きがみられない状態が一定時間続いた場合に通知を行うものです。通知までの時間は、8時間、12時間、24時間、48時間から設定できます。



これにより、日常生活における異変の早期把握につながる見守り機能として、離れて暮らすご家族などによる状況確認をサポートします。また今後は、住宅管理会社や高齢者向け住宅・高齢者施設を運営する事業者との連携も視野に入れながら、本機能を活用した見守りソリューションの展開を検討してまいります。

■高齢者の暮らしにおける見守り機能を強化

高齢者の単身世帯や高齢者向け住宅の増加に伴い、日常生活における異変の早期把握や、安心して暮らせる住環境づくりへの関心が高まっています。

今回提供を開始した「一定時間動きが検知できない場合の通知機能」は、居室内で一定時間生活反応が確認できない場合にアプリへ通知することで異変の可能性に気づき、次の対応につなげやすくするものです。

MANOMAアプリの通知画面から「電話で確認」から電話アプリを起動し、ご家族や近隣の方などへ連絡することが可能のほか、「確認済み」としてアラートを解除できることができます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/123098/table/58_1_6c14626132cd171b3b245f22e3555f4e.jpg?v=202606230451 ]

■ホーム画面の「セキュリティ」機能もより分かりやすく

また、ホーム画面にて従来別々に表示していた「警戒モード」と「戸締まり確認」を、新たに「セキュリティ」機能としてまとめました。

これにより、ドアや窓の開閉状況の確認、警戒モードの設定・解除を同じ画面上で行えるようになり、利用者がより直感的に住まいの状況を把握できるようになりました。

「MANOMA」は、今回の機能強化を通じて、家庭内の見守り用途に加え、高齢者の安心・安全な暮らしを支えるサービスとしての活用可能性を広げてまいります。

今後は、住宅管理会社や高齢者向け住宅・高齢者施設を運営する法人との連携も視野に入れながら、本

機能を活用した高齢者見守りソリューションの展開を検討してまいります。

IoTデバイスによる生活状況の把握や異変検知を通じて、高齢者本人はもちろん、そのご家族や関係者にとっても安心できる環境づくりに貢献し、より安全で快適な暮らしの実現を目指します。

MANOMAとは

MANOMAは、「セキュリティ」「見守り」「オートメーション」に家事代行などの「家ナカサービス」を加えた、ライフスタイルに新たな体験価値を提供するスマートホームサービスです。

複数のIoT機器とスマートフォンを組み合わせることで、お家の便利・安心・快適をサポートします。

https://manoma.jp/

■利用可能な機能の例

・ 室内カメラによる侵入者検知とアプリへの通知

・ 室内カメラによる不在時の宅内状況の見守り

・ 室内カメラを通じた在宅家族とのコミュニケーション

・ 室内カメラによる録画と映像のクラウド保存

・ 開閉センサーによる不在時のドア／窓の開閉検知とアプリへの通知

・ 異常時のセコムの駆けつけ

・ 家族の在宅状況の確認

詳細は、MANOMAサービスページをご参照ください。

https://manoma.jp/

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