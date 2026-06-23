再発乳癌症例に対するCDK4/6阻害剤の適切な導入時期を検証〜700例の大規模前向き研究で二次治療からの薬剤導入の妥当性を実証〜

再発乳癌症例に対するCDK4/6阻害剤の適切な導入時期を検証〜700例の大規模前向き研究で二次治療からの薬剤導入の妥当性を実証〜