こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【産業能率大学×横浜DeNAベイスターズ コラボ授業】学生プロデュースによるイースタン・リーグ公式戦「GALAXY GAME」が2026年6月27日（土）に開催決定！〜五感で楽しむ限定コラボフードやユニークな体験型ブースで球場を盛り上げる〜
産業能率大学（神奈川県伊勢原市、以下本学）は、横浜DeNAベイスターズとのコラボレーション授業『スポーツ・プロモーション』の履修生48名が主体となり、企画から当日の運営、プロモーションまでをトータルプロデュースするプロ野球イースタン・リーグ公式戦「産業能率大学スペシャルゲーム『GALAXY GAME』」（横浜DeNAベイスターズ 対 広島東洋カープ）を、2026年6月27日（土）にバッティングパレス相石スタジアムひらつかにて開催いたします。
本イベントは、4月の開講以来、履修生48名が「どうすれば球場を笑顔で満たせるか」を徹底的に話し合い、何度もシミュレーションを重ねてゼロから創り上げてきた手作りのボールパークイベントです 。学生たちは各担当に分かれ 、組織一丸となって来場者2,000人の目標達成へと突き進んできました 。若い情熱と瑞々しいアイデアのすべてを注ぎ込んだ特別な1日をお届けします 。
■テーマ：「GALAXY GAME（ギャラクシーゲーム）」
本年度のテーマである「GALAXY GAME」には、銀河系のように来場者一人ひとりの熱狂や笑顔（星）が集まり、球場全体が一体感と高揚感に包まれる空間を作りたいという学生たちの想いが込められています。当日は球場を宇宙空間に見立てた多彩な演出や装飾をご用意し、これまでにない非日常的なボールパークをお届けします。そのほか、学生たちの柔軟な発想を活かした、五感で宇宙と野球を楽しめる食やパフォーマンスなどコンテンツを展開します。
■ 開催概要
イベント名称： 産業能率大学スペシャルゲーム「GALAXY GAME」
日 時： 2026年6月27日（土） 12:30 チケット販売開始・開門 ／ 14:00 試合開始
予備日： 2026年6月28日（日）
場 所： バッティングパレス相石スタジアムひらつか（平塚球場）
対戦カード： プロ野球イースタン・リーグ公式戦「横浜DeNAベイスターズ 対 広島東洋カープ」
入場料金： 大人（高校生以上）1,700円 ／ 子ども（4歳〜中学生）500円
主 催： 横浜DeNAベイスターズ、産業能率大学「スポーツ・プロモーション」
協 力：株式会社日刊スポーツ新聞社、向上高等学校チアダンス部
後 援：産業能率大学後援会、産業能率大学スポーツマネジメント研究所
産業能率大学瑞木祭実行委員会
公式情報：イベントの詳しい内容やタイムスケジュールは、学生が運営する公式Instagram、TikTok、
YouTube、または大学・球団ホームページにて随時発信しています 。
公式Instagram：https://www.instagram.com/sportspromt/
■ 実施内容詳細
1.限定コラボフード＆ドリンク（パクパク GALAXY）
学生がこの日のゲームのために考案した限定フード＆ドリンクメニューを提供します。
パチパチ★ギャラクシーフロート（400円）
ギャラクシーをイメージした色のグレープサイダーにバニラアイスをのせ、パチパチとはじけるキャンディと星形のチョコレートをアクセントに添えた、見た目も楽しい限定ドリンクです。一塁側売店にて販売します。
星空チーズポテト（500円）
チェダーチーズソースに夜空の星に見立てた「5色あられ」をトッピングした、可愛い見た目とサクサクした食感がポイントの限定フードです。宇宙人に扮した学生売り子が、客席にて直接販売を行います。
2.学びを活かした独創的な体験型ゼミ・ブース
野球体験（中川ゼミ／スポーツブース）「遊べーすぼーる！」
主に野球経験の少ない小学校低学年を対象に、ゲーム感覚で「捕る・投げる・打つ」という野球の基本動作を楽しく体験できるアトラクションです。
心理カウンセリング（椎野ゼミ／メンタルブース）「こころの天文台」
心理検査を用いて来場者の持続的幸福度を分析するフィードバックカウンセリングを実施 。また、前向きな言葉を添えた「星座占いガチャガチャ」などのアトラクションも楽しめます。
ファン調査（小野田ゼミ／リサーチブース）「輝け！ハマの守護星たち！！2026」
事前に行った大規模Webアンケートに基づき、「前半戦MVP」などのファン100人が選んだ独自ランキング結果を提示。来場者がシールを貼って楽しむ投票企画を実施します。
オリジナルロケット体験
3塁側コンコースにて、自分だけのオリジナルロケットを作成し、宇宙人に見立てた輪にむかって飛ばす工作＆シューティングゲーム体験を実施します。
3.球場を彩る華やかな演出・パフォーマンス
大迫力のチアパフォーマンス
向上高等学校チアダンス部と学生がグラウンド（ファールゾーン）で共演 。BIGBANGの楽曲に合わせた大迫力のダンスを披露し、試合前の雰囲気を最高潮に盛り上げます。
スタジアム宇宙装飾
入場口からコンコースへ向かう階段を「ホシゾラ GALAXY」空間へと大胆に装飾します。LEDテープライトや流れ星の演出に加え、段ボールで立体的に作成したLED付きのウェルカムボードを設置し、宇宙人やロケットのイラストで空間を彩ります。
▼本件に関する問い合わせ先
産業能率大学広報事務局
盧
TEL：090-1113-4727
メール：sanno-u-pr@kyodo-pr.co.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
■テーマ：「GALAXY GAME（ギャラクシーゲーム）」
本年度のテーマである「GALAXY GAME」には、銀河系のように来場者一人ひとりの熱狂や笑顔（星）が集まり、球場全体が一体感と高揚感に包まれる空間を作りたいという学生たちの想いが込められています。当日は球場を宇宙空間に見立てた多彩な演出や装飾をご用意し、これまでにない非日常的なボールパークをお届けします。そのほか、学生たちの柔軟な発想を活かした、五感で宇宙と野球を楽しめる食やパフォーマンスなどコンテンツを展開します。
■ 開催概要
イベント名称： 産業能率大学スペシャルゲーム「GALAXY GAME」
日 時： 2026年6月27日（土） 12:30 チケット販売開始・開門 ／ 14:00 試合開始
予備日： 2026年6月28日（日）
場 所： バッティングパレス相石スタジアムひらつか（平塚球場）
対戦カード： プロ野球イースタン・リーグ公式戦「横浜DeNAベイスターズ 対 広島東洋カープ」
入場料金： 大人（高校生以上）1,700円 ／ 子ども（4歳〜中学生）500円
主 催： 横浜DeNAベイスターズ、産業能率大学「スポーツ・プロモーション」
協 力：株式会社日刊スポーツ新聞社、向上高等学校チアダンス部
後 援：産業能率大学後援会、産業能率大学スポーツマネジメント研究所
産業能率大学瑞木祭実行委員会
公式情報：イベントの詳しい内容やタイムスケジュールは、学生が運営する公式Instagram、TikTok、
YouTube、または大学・球団ホームページにて随時発信しています 。
公式Instagram：https://www.instagram.com/sportspromt/
■ 実施内容詳細
1.限定コラボフード＆ドリンク（パクパク GALAXY）
学生がこの日のゲームのために考案した限定フード＆ドリンクメニューを提供します。
パチパチ★ギャラクシーフロート（400円）
ギャラクシーをイメージした色のグレープサイダーにバニラアイスをのせ、パチパチとはじけるキャンディと星形のチョコレートをアクセントに添えた、見た目も楽しい限定ドリンクです。一塁側売店にて販売します。
星空チーズポテト（500円）
チェダーチーズソースに夜空の星に見立てた「5色あられ」をトッピングした、可愛い見た目とサクサクした食感がポイントの限定フードです。宇宙人に扮した学生売り子が、客席にて直接販売を行います。
2.学びを活かした独創的な体験型ゼミ・ブース
野球体験（中川ゼミ／スポーツブース）「遊べーすぼーる！」
主に野球経験の少ない小学校低学年を対象に、ゲーム感覚で「捕る・投げる・打つ」という野球の基本動作を楽しく体験できるアトラクションです。
心理カウンセリング（椎野ゼミ／メンタルブース）「こころの天文台」
心理検査を用いて来場者の持続的幸福度を分析するフィードバックカウンセリングを実施 。また、前向きな言葉を添えた「星座占いガチャガチャ」などのアトラクションも楽しめます。
ファン調査（小野田ゼミ／リサーチブース）「輝け！ハマの守護星たち！！2026」
事前に行った大規模Webアンケートに基づき、「前半戦MVP」などのファン100人が選んだ独自ランキング結果を提示。来場者がシールを貼って楽しむ投票企画を実施します。
オリジナルロケット体験
3塁側コンコースにて、自分だけのオリジナルロケットを作成し、宇宙人に見立てた輪にむかって飛ばす工作＆シューティングゲーム体験を実施します。
3.球場を彩る華やかな演出・パフォーマンス
大迫力のチアパフォーマンス
向上高等学校チアダンス部と学生がグラウンド（ファールゾーン）で共演 。BIGBANGの楽曲に合わせた大迫力のダンスを披露し、試合前の雰囲気を最高潮に盛り上げます。
スタジアム宇宙装飾
入場口からコンコースへ向かう階段を「ホシゾラ GALAXY」空間へと大胆に装飾します。LEDテープライトや流れ星の演出に加え、段ボールで立体的に作成したLED付きのウェルカムボードを設置し、宇宙人やロケットのイラストで空間を彩ります。
▼本件に関する問い合わせ先
産業能率大学広報事務局
盧
TEL：090-1113-4727
メール：sanno-u-pr@kyodo-pr.co.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/