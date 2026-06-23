【産業能率大学×横浜DeNAベイスターズ コラボ授業】学生プロデュースによるイースタン・リーグ公式戦「GALAXY GAME」が2026年6月27日（土）に開催決定！〜五感で楽しむ限定コラボフードやユニークな体験型ブースで球場を盛り上げる〜

【産業能率大学×横浜DeNAベイスターズ コラボ授業】学生プロデュースによるイースタン・リーグ公式戦「GALAXY GAME」が2026年6月27日（土）に開催決定！〜五感で楽しむ限定コラボフードやユニークな体験型ブースで球場を盛り上げる〜