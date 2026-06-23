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東京女子大学が女性の理系進学を応援する特別イベントを7月5日(日)・8月1日(土)・8月2 日(日) に開催
東京女子大学（東京都杉並区、学長：太田 邦史）は、理系分野に関心を持つ女子高校生や保護者・指導者の方々を対象に、7月5日（日）・8月1日（土）・8月2日（日）に開催するオープンキャンパスで特別イベントを実施します。本企画では、同大学の情報数理科学科の教員や在学生に加え、社会で活躍する卒業生との交流を通して、大学での学びやキャンパスライフ、卒業後のキャリアについて具体的にイメージできる機会を提供します。同日開催でのオープンキャンパスでは模擬授業も行われ、実際の学びに触れながら理系分野の魅力を体験できます。理系の進路を考える高校生をはじめ、保護者や進路指導に携わる方々の参加を歓迎しています。
■企画詳細
7月5日（日）午後の部 ／ 8月1日（土）午後の部
「情報数理科学科ってどんなところ？−気になるゼミをのぞいてみよう−」
情報科学、AI・データサイエンス、数学、自然科学の各分野で活躍する教員と在学生が登壇し、卒業研究ゼミの内容をわかりやすく紹介します。それぞれの開催日ごとに3つずつ、計6つのゼミが参加します。情報数理科学科の「情報や数学・自然科学の力で社会や自然の課題を解き明かす」学びの魅力を体感できます。ぜひ在学生の生の声を聞いてみてください。
【7月5日（日）午後の部】
日時：2026年7月5日(日)14:00〜15:50
14:00〜14:20 学科紹介
14:30〜15:50「情報数理科学科ってどんなところ？」
会場：東京女子大学 6号館 6105教室
【8月1日（土）午後の部】
日時：2026年8月1日(土)14:00〜15:50
14:00〜14:20 学科紹介
14:30〜15:50「情報数理科学科ってどんなところ？」
会場：東京女子大学 6号館 6105教室
8月2日（日）午後の部：「情報数理OG交流会」
本学で学んだ学科の卒業生4名が登壇します。理系での学びを活かし、社会で輝く先輩たちのリアルな体験談やキャリアの軌跡を聞くことができます。本学に進学した後や理系分野を学んだ先のいろいろな可能性を具体的にイメージできる貴重な機会です。後半では各ブースに分かれてOGと直接話すチャンスもあります。
日時：2026年8月2日(日)14:00〜15:50
14:00〜15:15 OG発表
15:20〜15:50 各ブースでOGと交流
会場：東京女子大学 6号館 6105教室
全日午前の部：学科紹介＆模擬授業
7月5日（日）・8月１日（土）・8月2日（日）全日12:00〜12:50に、情報数理科学科の学びや研究内容を詳しく紹介し、実際の授業を体験できる模擬授業を実施します。リアルな授業を体験して、学科の魅力や将来の進路について深く理解することができます。さらに教員や在学生による個別相談コーナーもあります。
2025年実施企画「情報数理科学科ってどんなところ？」の様子
■対象
・東京女子大学を志望する女子受験生
・文理選択に悩む高校1・2年生
・理系女子の学びや社会での活躍に関心のある保護者・指導者の皆様
この特別企画は、理系進学への一歩を踏み出したい女子高校生に最適なプログラムです。情報数理科学科での学びを通じて、未来を切り開く第一歩を踏み出してみませんか？ 皆様のご参加をお待ちしています。
■申込方法
以下のURLから、東京女子大学オープンキャンパスにお申込みください。
各回1か月前を目安に受付を開始します。
https://www.twcu.ac.jp/main/admissions/oc.html
▼本件に関する問い合わせ先
東京女子大学
広報課
住所：〒167-8585 東京都杉並区善福寺2-6-1
TEL：03-5382-6476
FAX：03-3395-1212
メール：pr@list.twcu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
7月5日（日）午後の部 ／ 8月1日（土）午後の部
「情報数理科学科ってどんなところ？−気になるゼミをのぞいてみよう−」
情報科学、AI・データサイエンス、数学、自然科学の各分野で活躍する教員と在学生が登壇し、卒業研究ゼミの内容をわかりやすく紹介します。それぞれの開催日ごとに3つずつ、計6つのゼミが参加します。情報数理科学科の「情報や数学・自然科学の力で社会や自然の課題を解き明かす」学びの魅力を体感できます。ぜひ在学生の生の声を聞いてみてください。
【7月5日（日）午後の部】
日時：2026年7月5日(日)14:00〜15:50
14:00〜14:20 学科紹介
14:30〜15:50「情報数理科学科ってどんなところ？」
会場：東京女子大学 6号館 6105教室
【8月1日（土）午後の部】
日時：2026年8月1日(土)14:00〜15:50
14:00〜14:20 学科紹介
14:30〜15:50「情報数理科学科ってどんなところ？」
会場：東京女子大学 6号館 6105教室
8月2日（日）午後の部：「情報数理OG交流会」
本学で学んだ学科の卒業生4名が登壇します。理系での学びを活かし、社会で輝く先輩たちのリアルな体験談やキャリアの軌跡を聞くことができます。本学に進学した後や理系分野を学んだ先のいろいろな可能性を具体的にイメージできる貴重な機会です。後半では各ブースに分かれてOGと直接話すチャンスもあります。
日時：2026年8月2日(日)14:00〜15:50
14:00〜15:15 OG発表
15:20〜15:50 各ブースでOGと交流
会場：東京女子大学 6号館 6105教室
全日午前の部：学科紹介＆模擬授業
7月5日（日）・8月１日（土）・8月2日（日）全日12:00〜12:50に、情報数理科学科の学びや研究内容を詳しく紹介し、実際の授業を体験できる模擬授業を実施します。リアルな授業を体験して、学科の魅力や将来の進路について深く理解することができます。さらに教員や在学生による個別相談コーナーもあります。
2025年実施企画「情報数理科学科ってどんなところ？」の様子
■対象
・東京女子大学を志望する女子受験生
・文理選択に悩む高校1・2年生
・理系女子の学びや社会での活躍に関心のある保護者・指導者の皆様
この特別企画は、理系進学への一歩を踏み出したい女子高校生に最適なプログラムです。情報数理科学科での学びを通じて、未来を切り開く第一歩を踏み出してみませんか？ 皆様のご参加をお待ちしています。
■申込方法
以下のURLから、東京女子大学オープンキャンパスにお申込みください。
各回1か月前を目安に受付を開始します。
https://www.twcu.ac.jp/main/admissions/oc.html
▼本件に関する問い合わせ先
東京女子大学
広報課
住所：〒167-8585 東京都杉並区善福寺2-6-1
TEL：03-5382-6476
FAX：03-3395-1212
メール：pr@list.twcu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/