【出展情報】「第38回 ものづくりワールド東京」に出展【APPLE TREE株式会社】

APPLE TREE 株式会社

APPLE TREE株式会社（所在地：大阪府大阪市／代表取締役社長：朴秀明）は、2026年7月1日（水）～7月3日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第38回 ものづくりワールド東京」に出展いたします。

■ものづくりワールド東京とは

「ものづくりワールド東京」は、機械部品、加工技術、工場設備、DXソリューション、3Dプリンターなど、製造業に関わる最新技術が一堂に集まる日本最大級の製造業向け総合展示会です。

設計・開発、生産技術、購買、情報システムなど、製造業の幅広い部門の来場者が訪れ、製品比較や情報収集、さらには具体的な商談の場として活用されています。

■APPLE TREEの出展内容

本展示会において当社は、直近で発表した代理店契約および新製品展開を背景に、3Dプリンティングと3D計測を組み合わせた最新の製造ソリューションを一挙に展示いたします。

ブース（W7-86）では、FormlabsおよびUltiMakerをはじめとする各種3Dプリンターの実機展示に加え、3Dスキャナー製品も併せてご紹介いたします。試作から製造、検査、リバースエンジニアリングに至るまで、製造プロセス全体を支援する具体的な活用イメージをご提案いたします。

また、本展示会では当社が取り扱う3Dスキャナーブランド「SCANOLOGY」も別ブース（W8-90）にて出展しており、新製品であるポータブルCMM「AccuArm」を注目展示製品の一つとしてご紹介いたします。

高精度かつ可搬性に優れた三次元測定機として、製造現場における品質管理・検査業務の効率化に貢献します。

■展示会の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30909/table/240_1_04be9634776aaca2f56fd638777793d7.jpg?v=202606230951 ]

■展示機種

▼今回初展示の3DプリンターFactor4 Plus

UltiMaker

Fuse 1+30W

Formlabs

Form 4

Formlabs

Form 4L

Formlabs

▼3DプリンターCreator 5 Pro

FLASHFORGE

R1 MAX

FLASHFORGE

FX10

Markforged

TAPS300

Pollypolymer

H2C

Bambu Lab

H2D Pro

Bambu Lab

▼3DスキャナーNIMBLETRACK Gen2

SCANOLOGY

SIMSCAN-S Gen2

SCANOLOGY

KSCAN-E

SCANOLOGY

MT

3DeVOK

Eagle MAX

3DMakerpro

▼3Dプリント製品STARAY

4D MAKURA LATTICE 3000

Lattice&Life

■ノベルティについて

本展示会では、当社ブース（W7-86）にご来場いただいた方へ、展示会限定ノベルティ「FI-RAMEN-T」をご用意しております。

「FI-RAMEN-T」は、3Dプリンティングにおける設計データや造形プロセスの概念を、ラーメンという身近なモチーフに置き換えて表現したオリジナル企画です。G-Code（造形指示データ）をスープに見立てるなど、3Dプリンティングの工程や考え方を独自の視点で再解釈しています。

本ノベルティに使用している即席麺については既存製品を活用しており、食品としての品質および安全性については各製造元の基準に準じています。

数量限定での配布となりますので、ぜひお早めにお立ち寄りください。

なお、「FI-RAMEN-T」は、当社公式Xのフォローおよび「#フィラーメント」を付けた写真投稿にご協力いただいた方へ配布を予定しています。

また、本展示会にあわせて、会場内で配布される各種資料やカタログをまとめて収納できる特製の手さげ袋もご用意しております。

来場者の利便性向上を目的とした特大サイズ仕様となっています。

本手さげ袋には、「データとモノの距離を、最小に。」をコンセプトとしたスローガンを多言語でデザインとしてあしらっています。

データとモノの距離を、最小に。

Bringing Data and Products Closer.

极度拉近，数据与产品之间的距离。

데이터와 제품의 거리를 가장 가깝게.

※掲載している画像はイメージです。実際の仕様とは異なる場合があります。

■ご来場のご案内

当社ブースでは、専門スタッフが製品の特長や導入事例についてご案内し、用途に応じた最適な機種選定や比較検討のご相談を承ります。

また、ノベルティを通じて3Dプリンティングの楽しさや奥深さにも触れていただけます。

ぜひこの機会にご来場ください。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

会社情報

来場登録はこちら :https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1704054923241071-0XRAPPLE TREE株式会社

■所在地

大阪本社：

〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町4-3-9 本町サンケイビル 18階

06-6710-9061



東京支社：

〒105-0012 東京都港区芝大門2-9-4 VORT芝大門III 9階

03-6450-1163



■設立：

2012年10月



■事業内容：

3Dプリンターの販売・保守 / 3Dスキャナーの販売・保守・測定サービス /

3D関連ソフトウェアの販売 /3Dプリントシューズの販売 /

新製品の設計・開発支援 / 3Dプリント量産サービスビューロ



■各種ホームページ

APPLE TREE：https://apple-tree.co.jp

オンラインストア：https://apple-tree.shop/

FLASHFORGE：https://flashforge.jp

SCANOLOGY：https://3d-scantech.jp

STARAY：https://staray.co.jp

PollyPolymer：https://pollypolymer.jp