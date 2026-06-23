「grounds」が PRE-FALL 26 ″FESTIVITY″ コレクションを公式オンラインストアや直営店、各卸先にて販売開始
株式会社FOOLS（本社：東京都渋谷区、代表取締役：金丸拓矢）が運営するフットウェアブランド「grounds(グラウンズ)」は、PRE-FALL 26の新作となる "FESTIVITY" コレクションを2026年6月27日より順次販売します。公式オンラインストアや直営店、各卸先にてお買い求めいただけます。
PRE-FALL 26 "FESTIVITY" コレクションについて
PRE-FALL 26 "FESTIVITY"
祝祭の淵（ふち）で、世界は変容し始める。
今季のコレクションテーマは「FESTIVITY（祝祭）」。しかしそれは、単なる歓喜や享楽ではありません。轟音を上げるモーターバイクの容赦のない推進力、静止を拒む反逆者たちの荒々しいエネルギー。そうした暴力的なまでの「運動」が、やがて死を悼むのではなく祝う「死者の日」のように鎮められ、儀式化された祝祭へと昇華していく。その変容のプロセスを描いています。
ありふれた日常を生きる従順で脆い存在と、それに抗う強烈な力学。エンジンの咆哮のように響き渡る祝祭のただ中で展開される、断絶と変容の物語をこのコレクションへと落とし込みました。
今季は新作が4型登場します。
MOOPIE VERTINは、MOOPIEの足跡を象ったPVCパーツをアッパーの上に取り付け、上下をツイストさせたようなデザインの人気モデルMOOPIE INVERTの構造をより大胆なアプローチで発展させた一足です。つま先から踵までを覆い尽くすPVCパーツの模様や穴は、アウトソールのデザインを呼応するように反復し、靴全体をひとつの構築的なオブジェのように見せています。
JEWELRY PEBLACEは、JEWELRY PEBBLEの造形美に、靴紐のディテールを加えて発展させたモデルです。つま先に向かってなだらかに広がる開口部が、足元に新たなバランスを生み出します。紐先に施されたメタルチップや、groundsロゴを刻印したメタルプレートのデュブレ（靴紐アクセサリー）が添える冷たい輝きは、今季のテーマが帯びるモーターカルチャーの無骨な記憶を静かに想起させます。
ORCA CLASSICは、削ぎ落とされたシンプルでクラシックなアッパーにアンティーク加工を施し、ORCAのボリュームのあるアウトソールにそのまま飲み込ませたようなモデルです。時間というフィルターを通した「記憶」を体現するなデザインになっています。
ORCA HANKIE SANDALは、BASICアイテムのJEWELRY HANKIEをインスピレーション源としながら、ORCAの持つ有機的でダイナミックなアウトソールにふさわしい素地とデザインへと再構築したモデルです。
各商品の詳細
一部アイテム抜粋
MOOPIE VERTIN BLACK / BLACK
MOOPIE VERTIN OCEAN / DEEP OCEAN
MOOPIE VERTIN WHITE / CLEAR
アイテム名：MOOPIE VERTIN
価格：49,500円(税込)
サイズ：22cm - 30cm（WHITE / CLEARとOCEAN / DEEP OCEANは23cm - 30cm）
発売予定日：7月25日
JEWELRY PEBLACE BLACK / BLACK
JEWELRY PEBLACE ICE BLUE / ICE GRAY
JEWELRY PEBLACE WHITE / CLEAR
JEWELRY PEBLACE MIDNIGHT / DEEP OCEAN
アイテム名：JEWELRY PEBLACE
価格：42,900円(税込)
サイズ：22cm - 26cm
発売予定日：6月27日
ORCA CLASSIC BLACK / BLACK PAINT
ORCA CLASSIC GAUNTLET GRAY / ANTIQUE SILVER PAINT
ORCA CLASSIC UMBER BROWN / DARK BRONZE PAINT
アイテム名：ORCA CLASSIC
価格：49,500円(税込)
サイズ：23cm - 29cm
発売予定日：7月25日
ORCA HANKIE SANDAL BLACK / BLACK PAINT
ORCA HANKIE SANDAL CONCRETE / CONCRETE PAINT
ORCA HANKIE SANDAL DARK BROWN / DARK BROWN PAINT
アイテム名：ORCA HANKIE SANDAL
価格：49,500円(税込)
サイズ：22cm - 26cm
発売予定日：7月25日
LOOPIE DONUTS COOPER ROSE DENIM / SMOKY BROWN
LOOPIE DONUTS PALE PINK DENIM / CLEAR AURORA
LOOPIE DONUTS FROSTY MINT DENIM / CLEAR AURORA
アイテム名：LOOPIE DONUTS
価格： 55,000円(税込)
サイズ：22cm - 26cm
発売予定日：7月25日
JEWELRY WAFER BLACK GRAY MIX / BLACK
JEWELRY WAFER BROWN BLUE MIX / BLACK
JEWELRY WAFER GRAY GREEN MIX / EMERALD
アイテム名：JEWELRY WAFER
価格：52,800円(税込)
サイズ：23cm - 30cm
発売予定日：7月25日
MOOPIE NAZCA LACE PURPLE BLACK / BLACK
MOOPIE NAZCA LACE CREAM PINK / CLEAR AURORA
MOOPIE NAZCA LACE SKY GRAY / ICE GRAY
アイテム名：MOOPIE NAZCA LACE
価格：46,200円(税込)
サイズ：23cm - 30cm（CREAM PINK / CLEAR AURORAは22cm - 26cm）
発売予定日：6月27日
grounds
「grounds」は“LEAP GRAVITY”を掲げ、「人間と重力（地球）の関係に変化をもたらすこと」「人間と重力（地球）の接点であるアウトソールと地面を中心とした人間像作り」をコンセプトとした、ソールの形状が特徴的なブランドです。SS25より、パリファッションウィークでのコレクション発表を開始。現在、国内4店舗の直営店をはじめ、世界22カ国・145店舗の卸先への展開に加え、越境ECや訪日客の購買により、100カ国以上のお客様にご愛用いただいています。
株式会社FOOLS
2019年3月に設立。「ファッションブランドのあり方を未来へと前進させる」というミッションを掲げ、業界に改革を促し顧客に新しい選択肢を提案し続けるファッションブランドを企画運営しています。