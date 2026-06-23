「grounds」が PRE-FALL 26 ″FESTIVITY″ コレクションを公式オンラインストアや直営店、各卸先にて販売開始

株式会社FOOLS

株式会社FOOLS（本社：東京都渋谷区、代表取締役：金丸拓矢）が運営するフットウェアブランド「grounds(グラウンズ)」は、PRE-FALL 26の新作となる "FESTIVITY" コレクションを2026年6月27日より順次販売します。公式オンラインストアや直営店、各卸先にてお買い求めいただけます。

PRE-FALL 26 "FESTIVITY" コレクションについて

PRE-FALL 26 "FESTIVITY"

祝祭の淵（ふち）で、世界は変容し始める。

今季のコレクションテーマは「FESTIVITY（祝祭）」。しかしそれは、単なる歓喜や享楽ではありません。轟音を上げるモーターバイクの容赦のない推進力、静止を拒む反逆者たちの荒々しいエネルギー。そうした暴力的なまでの「運動」が、やがて死を悼むのではなく祝う「死者の日」のように鎮められ、儀式化された祝祭へと昇華していく。その変容のプロセスを描いています。

ありふれた日常を生きる従順で脆い存在と、それに抗う強烈な力学。エンジンの咆哮のように響き渡る祝祭のただ中で展開される、断絶と変容の物語をこのコレクションへと落とし込みました。

今季は新作が4型登場します。

MOOPIE VERTINは、MOOPIEの足跡を象ったPVCパーツをアッパーの上に取り付け、上下をツイストさせたようなデザインの人気モデルMOOPIE INVERTの構造をより大胆なアプローチで発展させた一足です。つま先から踵までを覆い尽くすPVCパーツの模様や穴は、アウトソールのデザインを呼応するように反復し、靴全体をひとつの構築的なオブジェのように見せています。

JEWELRY PEBLACEは、JEWELRY PEBBLEの造形美に、靴紐のディテールを加えて発展させたモデルです。つま先に向かってなだらかに広がる開口部が、足元に新たなバランスを生み出します。紐先に施されたメタルチップや、groundsロゴを刻印したメタルプレートのデュブレ（靴紐アクセサリー）が添える冷たい輝きは、今季のテーマが帯びるモーターカルチャーの無骨な記憶を静かに想起させます。

ORCA CLASSICは、削ぎ落とされたシンプルでクラシックなアッパーにアンティーク加工を施し、ORCAのボリュームのあるアウトソールにそのまま飲み込ませたようなモデルです。時間というフィルターを通した「記憶」を体現するなデザインになっています。

ORCA HANKIE SANDALは、BASICアイテムのJEWELRY HANKIEをインスピレーション源としながら、ORCAの持つ有機的でダイナミックなアウトソールにふさわしい素地とデザインへと再構築したモデルです。

各商品の詳細

一部アイテム抜粋

MOOPIE VERTIN BLACK / BLACKMOOPIE VERTIN OCEAN / DEEP OCEANMOOPIE VERTIN WHITE / CLEAR

アイテム名：MOOPIE VERTIN

価格：49,500円(税込)

サイズ：22cm - 30cm（WHITE / CLEARとOCEAN / DEEP OCEANは23cm - 30cm）

発売予定日：7月25日

JEWELRY PEBLACE BLACK / BLACKJEWELRY PEBLACE ICE BLUE / ICE GRAYJEWELRY PEBLACE WHITE / CLEARJEWELRY PEBLACE MIDNIGHT / DEEP OCEAN

アイテム名：JEWELRY PEBLACE

価格：42,900円(税込)

サイズ：22cm - 26cm

発売予定日：6月27日

ORCA CLASSIC BLACK / BLACK PAINTORCA CLASSIC GAUNTLET GRAY / ANTIQUE SILVER PAINTORCA CLASSIC UMBER BROWN / DARK BRONZE PAINT

アイテム名：ORCA CLASSIC

価格：49,500円(税込)

サイズ：23cm - 29cm

発売予定日：7月25日

ORCA HANKIE SANDAL BLACK / BLACK PAINTORCA HANKIE SANDAL CONCRETE / CONCRETE PAINTORCA HANKIE SANDAL DARK BROWN / DARK BROWN PAINT

アイテム名：ORCA HANKIE SANDAL

価格：49,500円(税込)

サイズ：22cm - 26cm

発売予定日：7月25日

LOOPIE DONUTS COOPER ROSE DENIM / SMOKY BROWNLOOPIE DONUTS PALE PINK DENIM / CLEAR AURORALOOPIE DONUTS FROSTY MINT DENIM / CLEAR AURORA

アイテム名：LOOPIE DONUTS

価格： 55,000円(税込)

サイズ：22cm - 26cm

発売予定日：7月25日

JEWELRY WAFER BLACK GRAY MIX / BLACKJEWELRY WAFER BROWN BLUE MIX / BLACKJEWELRY WAFER GRAY GREEN MIX / EMERALD

アイテム名：JEWELRY WAFER

価格：52,800円(税込)

サイズ：23cm - 30cm

発売予定日：7月25日

MOOPIE NAZCA LACE PURPLE BLACK / BLACKMOOPIE NAZCA LACE CREAM PINK / CLEAR AURORAMOOPIE NAZCA LACE SKY GRAY / ICE GRAY

アイテム名：MOOPIE NAZCA LACE

価格：46,200円(税込)

サイズ：23cm - 30cm（CREAM PINK / CLEAR AURORAは22cm - 26cm）

発売予定日：6月27日

grounds

「grounds」は“LEAP GRAVITY”を掲げ、「人間と重力（地球）の関係に変化をもたらすこと」「人間と重力（地球）の接点であるアウトソールと地面を中心とした人間像作り」をコンセプトとした、ソールの形状が特徴的なブランドです。SS25より、パリファッションウィークでのコレクション発表を開始。現在、国内4店舗の直営店をはじめ、世界22カ国・145店舗の卸先への展開に加え、越境ECや訪日客の購買により、100カ国以上のお客様にご愛用いただいています。

株式会社FOOLS

2019年3月に設立。「ファッションブランドのあり方を未来へと前進させる」というミッションを掲げ、業界に改革を促し顧客に新しい選択肢を提案し続けるファッションブランドを企画運営しています。