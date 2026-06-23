TAIMATSU株式会社、「中堅・中小企業・スタートアップ企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金」に採択

TAIMATSU株式会社

和包丁ブランド「MUSASHI JAPAN」を中心に伝統工芸の魅力を国内外に発信するTAIMATSU株式会社（本社:東京都中央区、代表取締役:王 威漢 以下TAIMATSU）は、この度「中堅・中小企業・スタートアップ企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金」に採択されました。本採択は、当社が推進する事業の方向性が制度の趣旨に適合し、公的な枠組みの中で認められたことを示すものであり、中長期の事業推進体制をさらに強化する重要なステップとなります。

■ 制度採択という形で示された“事業の確度”

本補助金は、生産性向上や賃上げに向けた成長投資を支援する制度です。 今回の採択は、TAIMATSUが取り組む事業戦略や組織づくりが制度の趣旨と合致し、 その方向性が公的な観点から認められたことを意味します。また、当社の取り組みが客観的に裏付けられた形となり、 今後の事業推進においても意義のあるものとなります。

■ 中長期の事業推進体制をさらに強化

本補助金では、生産性向上や組織体制の強化、持続的な事業基盤の構築といった観点が重視されています。TAIMATSUは、これらを見据えた取り組みを進めており、今回の採択はその一環として位置づけられます。

当社は、日本の伝統工芸を現代に再定義し、世界へ届けるというミッションのもと、世界約60カ国から集まった多様なバックグラウンドを持つメンバーとともに、独自の販売体制・ブランド構築・文化体験の創出など、事業基盤の強化を継続してきました。

また、伝統工芸産業が直面する課題に向き合い、持続可能な供給体制の構築や、技術継承の仕組みづくりにも取り組んでいます。今回の採択は、こうした取り組みをさらに前進させるための重要な契機となります。

■ 今後の展望

TAIMATSUは、伝統工芸の価値を未来へつなぐため、事業の拡張と組織の強化を中長期的に進めていきます。多国籍チームによる多言語対応、文化体験を軸とした店舗モデル、そして国内外で高く評価されてきたブランド力を基盤に、より安定した供給体制の構築や、新たな価値創造に向けた取り組みを加速させます。

今回の採択を追い風に、「人」「組織」「ブランド」 の三軸をより強固にし、伝統工芸の未来を支える事業基盤を築いてまいります。

■ TAIMATSU株式会社 概要

設立：2023年11月

代表取締役：王 威漢

所在地：東京都中央区晴海1-8-10 晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーX棟22階

URL：https://www.tai-matsu.jp/

E-mail：help@tai-matsu.jp

TAIMATSU株式会社は、日本の伝統工芸を再定義する企業です。世界各国から集まった多様なバックグラウンドを持つメンバーが、革新的な視点で伝統工芸の可能性を追求しています。和包丁から日本酒、侍精神が息づく体験施設まで、私たちが創り出すサービスやプロダクトは、伝統の魅力を最大限に引き出し、グローバルに発信しています。

＜運営ブランド＞

MUSASHI JAPAN（和包丁事業）

https://www.musashihamono.com/

YOKAI JAPAN（日本酒・香水事業）

https://yokaijapan.jp/

FUJI JAPAN（伝統文化体験事業）

https://fujijapan.jp/

SAMURAI TAX（免税販売手続き支援サービス事業）

https://samurai-tax.com/

一刀（ITTO）（飲食事業）

https://ittojapan.com/