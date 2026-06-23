Zero Gaming社代表のディーン・サドラー氏が当社アドバイザーに就任 ～グローバルメディアの知見とネットワークを融合し、スポーツコンテンツ領域の成長を加速～

株式会社マイネット

株式会社マイネット（東京都港区、代表取締役社長：岩城 農 ）は、スポーツコンテンツ領域における事業拡大を最大化および最速化することを目的に、戦略的パートナーである株式会社Zero Gaming（東京都港区、以下「ZG社」）の代表取締役社長であるディーン・サドラー（Dean Sadler） 氏が、当社のアドバイザーに就任したことをお知らせいたします。

■就任の背景と目的

当社は、2026年12月期を、これまで成長投資を行ってきた重点成長領域の拡大を機に、全社的な再成長を遂げる一年として位置づけております。特にスポーツコンテンツ領域においては、プロスポーツリーグ公式のサービスである『デジタルトレカ×ファンタジースポーツ』を中心とした事業成長を目指しております。

当社代表取締役社長の岩城 農とディーン・サドラー氏は2016年より継続的な関係性を構築しており、同氏がDAZN Japanのディレクターとして日本市場におけるスポーツ放映権ビジネスを主導していた当時より、双方の知見やビジネスに対する深い理解を培ってまいりました。 当社が次なる成長の柱としてスポーツコンテンツ領域を推進するにあたり、スポーツビジネス界の商慣習や構造に精通し、深い知見を有する同氏との間で戦略的協働に関する多角的な協議を重ねた結果、今般の合意に至りました。同氏は、Ｊリーグ所属のプロサッカーチーム「北海道コンサドーレ札幌」の取締役を歴任するなど、国内プロスポーツ関係者をはじめ、国内外のステークホルダーとの間に広範かつ強固なネットワークを保有しています。

今回の就任は、同氏が有するグローバルメディアにおける豊富なディール実績やキャリア、そしてスポーツビジネスにおける広範かつ強力なリーチ力を、当社のプロダクトへ直接融合させることを最大の目的としております。

今後は、ディーン・サドラー氏と強固な協力体制のもと、複数の国内プロスポーツリーグへの展開（マルチスポーツ展開）における事業拡大の『最大化』と『最速化』を力強く推進し、市場優位性の確立を最短距離で突き進めてまいります。

■ディーン・サドラー氏 プロフィール

本邦の大学卒業後、東芝ラグビー部（現・東芝ブレイブルーパス東京）に所属し、1996年ラグビー日本選手権においてメンバーとして優勝を経験。その後、大手外資系メディア企業にてキャリアを重ね、News Corp、MTV、Perform Media Japanを経て、DAZN JapanのDirectorを歴任。日本におけるスポーツメディアおよび放映権ビジネスの第一人者として、業界に圧倒的なネットワークとリーチ力を有する。また、プロサッカーチーム「北海道コンサドーレ札幌」の運営会社である株式会社コンサドーレの取締役を歴任。2023年2月に株式会社Zero Gamingを設立し、代表取締役社長に就任。

■ディーン・サドラー氏 コメント

マイネットが推進するプロスポーツリーグ公式サービスである『デジタルトレカ×ファンタジースポーツ』は、これまでにない新しいファンエンゲージメントの形であり、スポーツの新しい価値を創出する素晴らしいポテンシャルを秘めています。私がこれまでのキャリアで培ってきたグローバルメディアでの経験、放映権ビジネスの知見、国内プロスポーツ界をはじめとするスポーツ界のネットワークをマイネットの強固なプロダクトと融合させることで、このマルチスポーツ展開を最も速く、それから最も大きな形で成功させられると確信しています。同じ未来を見据えるパートナーとして、スポーツコンテンツ領域を共に力強く盛り上げ、事業を大きく成長させていくことを心から楽しみにしています。

【マイネットグループ】 https://mynet.co.jp

「Make COLOR - 毎日に感動を -」をミッションに掲げるエンターテインメント企業。

ゲームの長期運営・再成長を実現する独自の運営力を強みに、安定的な収益基盤を構築。

その基盤とノウハウをもとに、プロスポーツリーグ公式サービスの開発・運営を行うスポーツコンテンツ領域、ハイレベル人材のマッチングを行う人材マッチング領域、さらには企業の事業成長を支援する戦略コンサルティング領域へ展開し、持続的な成長を目指しています。

【本件に関する問い合わせ先】

株式会社マイネット 広報担当

E-mail：pr@mynet.co.jp