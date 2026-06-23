HHKB Studio専用キートップセットに新色「灰」が登場

株式会社PFU

株式会社PFU（社長執行役員：平原 英治、以下 PFU）が開発・販売するプログラマーズキーボードHappy Hacking Keyboard（以下HHKB）シリーズは、視認性を高め、カスタマイズ性も両立した「HHKB Studio キートップセット（灰）」を2026年6月23日よりPFUダイレクト（注1）にて発売します。

本商品は、HHKBの既存カラー「墨」に呼応する新たなカラーとして企画しました。熱を経て残る灰のように、余計なものを削ぎ落とし、本質だけを残したイメージの色です。強く主張するのではなく、静かで落ち着いた存在感により、HHKBらしいミニマルな世界観を手元に広げます。

また、落ち着いた色調でありながら、印字とのコントラストにも配慮し、静かな佇まいと視認性の高さを両立しました。印字には耐久性の高い昇華印刷を施しています。

さらに、キートップを入れ替えることにより気分に応じたカスタマイズもお楽しみいただけます。

これからもHHKBは、キー配列やコンパクトサイズ、極上の打ち心地といった変わらない基本コンセプトを大切にしながら、技術の進化やお客様のニーズに合わせて進化を続けてまいります。

背景

HHKB Studioはキーボードにマウス機能・ジェスチャーパッドを搭載したAll-in-Oneの新たな入力デバイスです。ノイズを極力感じさせない設計とデザインにより、思考や作業への集中を妨げない入力環境を提供し、多くのお客様にご支持いただいております。

こうした中、ユーザーの皆様からは、「キーをより見分けやすくしたい」「純正品で手軽にカスタマイズを楽しみたい」「純正のキートップが欲しい」といったご要望が寄せられていました。今回、その声にこたえる新たな選択肢として、視認性を高め、カスタマイズ性も両立したHHKB Studioキートップセット（灰）を発売します。

特長

本商品は、HHKB Studioの既存カラー「墨」に呼応する新たなカラーとして企画したキートップセットです。

落ち着いた存在感で思考の風景に静かに溶け込む、HHKBらしいシンプルな佇まいを穏やかなグレーで表現しました。

また、「墨」「雪」にも自然になじむ落ち着いた色調とし、印字とのコントラストにも配慮。静かな佇まいを保ちつつ、視認性も高く実用性も備えています。印字には高い耐久性を備えた昇華印刷を採用しています。

ラインナップとして、タイピングを極めたものが扱える無刻印のキートップセットもご用意しています。

キートップを入れ替えることにより気分に応じたカスタマイズとしてもお楽しみください。

HHKB Studioキートップセット（灰） 英語配列HHKB Studioキートップセット（灰） 日本語配列HHKB Studioキートップセット（灰） 英語配列／無刻印HHKB Studioキートップセット（灰） 日本語配列／無刻印

（キートップセットを本体にセットしたイメージ画像です。）

※HHKB Studioシリーズのキー配列をカスタマイズする際はキーマップ変更ツール(https://happyhackingkb.com/jp/download/)をご利用ください。

ギャラリー

価格・商品構成

※HHKB Professionalシリーズとは互換性はありません。

HHKB Studio キートップセット（灰）英語配列（型名：PD-ID100KTG）

価格（税込）：6,600円

説明：

・交換用キートップ一式 60個

・引き抜き工具（キートップ、スイッチ兼用）

・取扱説明書（交換手順、キー配置表）

HHKB Studio キートップセット（灰）英語配列／無刻印（型名：PD-ID100KTGN）

価格（税込）：6,600円

説明：

・交換用キートップ一式 60個

・引き抜き工具（キートップ、スイッチ兼用）

・取扱説明書（交換手順、キー配置表）

HHKB Studio キートップセット（灰）日本語配列（型名：PD-ID120KTG）

価格（税込）：7,590円

説明：

・交換用キートップ一式 69個

・引き抜き工具（キートップ、スイッチ兼用）

・取扱説明書（交換手順、キー配置表）

HHKB Studio キートップセット（灰）日本語配列／無刻印（型名：PD-ID120KTGN）

価格（税込）：7,590円

説明：

・交換用キートップ一式 69個

・引き抜き工具（キートップ、スイッチ兼用）

・取扱説明書（交換手順、キー配置表）

お得な本体とのセット商品も同時発売（期間限定）

HHKB Studio本体と「キートップセット（灰）」のセット商品を、本商品の発売に合わせて、PFUダイレクトにて特別価格で販売いたします（販売期間：6月23日～9月30日）。

本キートップセットの発売を機に、HHKB Studioのご購入を検討されている方におすすめのセット商品です。

さらに現在、「HHKBサマーキャンペーン(https://happyhackingkb.com/jp/event/campaign/20260521.html)」を実施中です。抽選で最大4万円分のAmazonギフトカードが当たる企画となっておりますので、本セットをご購入の際はぜひあわせてご参加ください。

●ラインナップ（全8セット）

※写真は墨モデルです

HHKB Studio（墨・雪）英語配列：44,000円

キートップセット（灰）英語配列：6,600円

合計価格：50,600円（税込）



特別セット価格：45,600円（税込）

※写真は雪モデルです

HHKB Studio（墨・雪）英語配列：44,000円

キートップセット（灰）英語配列／無刻印：6,600円

合計価格：50,600円（税込）



特別セット価格：45,600円（税込）

※写真は墨モデルです

HHKB Studio（墨・雪）日本語配列：44,000円

キートップセット（灰）日本語配列：7,590円

合計価格：51,590円（税込）



特別セット価格：46,590円（税込）

※写真は雪モデルです

HHKB Studio（墨・雪）日本語配列：44,000円

キートップセット（灰）日本語配列／無刻印：7,590円

合計価格：51,590円（税込）



特別セット価格：46,590円（税込）

ご購入はこちら :https://www.pfudirect.jp/view/category/hhkb-graykeytopset?utm_source=pfu_hhkbpress&date=20260623

発売日

2026年6月23日

※PFUダイレクト各店舗（本店、Amazon、楽天、Yahoo!）での販売は準備が整い次第、順次行います。

商標について

・HappyHacking、HHK、HHKB、HappyHacking Keyboard Studio、HHKB Studioは、株式会社PFUの日本における登録商標です。

・その他、記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

注釈

注１ PFUダイレクトは、当社が運営するオンラインショップの名称です。

関連リンク

「HHKB」紹介サイト(https://happyhackingkb.com/jp/)

「PFUダイレクト」ホームページ(https://www.pfudirect.jp/view/category/hhkb)

「HHKB」公式SNSアカウント

X(https://x.com/PFU_HHKB)

Facebook(https://www.facebook.com/PFUHHKB/)

YouTube(https://www.youtube.com/user/PFUHHKB)

TikTok(https://www.tiktok.com/@pfu_hhkb)

「HHKB」Global Official Site(https://happyhackingkb.com/)

お客様お問い合せ先

株式会社PFU

ドキュメントイメージング事業本部 HHKBビジネス部 ビジネス推進課

E-mail：hhkb_promo@ml.ricoh.com

※土曜日、日曜日、祝日、当社休業日を挟んだ場合およびご質問の内容によっては、回答までに日数がかかる場合がございます。あらかじめご了承ください。