【イベントレポート】株式会社タイムレス「6月中途社員入社式」を開催

株式会社タイムレス

■開催場所：【タイムレス豊洲オフィス】東京都江東区東雲1丁目7-12 KDX豊洲グランスクエア6階

■開催日程：2026年6月17日（水）

■株式会社タイムレスHP：https://timeless-co.com/

総合リユースサービス（オークション・総合買取サロン・古物商プラットフォーム）を展開する、株式会社タイムレス（本社：東京都港区、代表取締役社長：馬場 浩太）は、タイムレス豊洲オフィスにて、2026年6月17日（水）に「6月中途社員入社式」を開催いたしました。今回はその様子をレポートいたします。

まず、管理部より弊社の生い立ちやMVV、ブランドプロミス「想いによりそうパートナー（以下「想パ」）」などの会社説明をいたしました。また、部長陣から各部署の概要や各部のMVVに対する想いをご説明し、全社理解をより深めました。

2026年6月、新たに12名の社員が弊社に加わりました。この入社を機に、それぞれの中途入社社員にとって新たなキャリアのスタートとなると同時に、全社員にとっても、新たな仲間と共に挑み、共に成長していく大きな節目となります。

今後も、多くの仲間に加わっていただきながら、総合リユースサービス（オークション・総合買取サロン・古物商プラットフォーム）の各事業をさらに強化してまいります。そして、サービスの質を一層向上させることで会社として成長してまいります。

私たちは「想いによりそうパートナー（想パ）」を胸に、あらゆるお客様やモノの想いによりそい、社員一丸となってリユース業界の発展と持続可能な社会の実現に向け、これからも力強く邁進してまいります。

【入社式の様子】

【中途入社式概要】

■開催日時： 2026年6月17日（水）

■開催場所： 【タイムレス豊洲オフィス】東京都江東区東雲1丁目7-12 KDX豊洲グランスクエア6階

■参加者：中途入社社員12名／経営陣、各部 部長陣／既存社員

【株式会社タイムレス 各事業】

皆様の想いによりそうパートナーとして、人を超え、時を超え、たいせつなものをつなぐ架け橋となり

誰もが安心できるリユースプラットフォームで新たな感動体験を創出いたします。

百貨店出店数No.1(※1)高質な総合買取サービス「総合買取サロンタイムレス」：https://timeless-kaitori.com/

年間取引点数約35万点以上！日本最大級のBtoBオークション：「TIMELESS AUCTION」：https://timeless-auction.com/

誰でもラクラク、全国遠隔査定、古物商トータルプラットフォーム「TIMELESS EXPRESS」：https://timeless-express.com/

■株式会社タイムレス

代表者：代表取締役 馬場 浩太

設立日：2009年4月1日

本社所在地：〒105-0011東京都港区芝公園1丁目7-6 KDX浜松町プレイス2階

事業内容：ブランド品買取・販売事業、オークション事業

コーポレートサイト：https://timeless-co.com/

TIMELESS AUCTIONサイト：https://timeless-auction.com/

総合買取サロンサイト：https://timeless-kaitori.com/

TIMELESS EXPRESSサイト：https://timeless-express.com/

【採用情報】

新卒採用：https://timeless-co.com/newgrads/

中途採用：https://timeless-co.com/career/

公式note：https://note.com/time_less

【主なメディア露出】

株式会社タイムレスは2025年4月20日(日) 25:25～放送開始のフジテレビ『タイムレスマン』にて紹介されました。株式会社タイムレスのメインオフィスである豊洲オフィスにtimeleszメンバーの８人にお越しいただき、撮影が行われました。timeleszメンバーが「先輩にご挨拶」をすることになり、株式会社タイムレス社員とtimeleszメンバー全員にサプライズで撮影が始まりました。弊社会社紹介のあと、代表取締役社長の馬場からも「一緒にタイムレスを盛り上げたい」といった言葉があり、timeleszメンバーからも「ありがたい」といった反応もありました。その後は弊社が査定した想定金額を基に「timeleszオークションプロジェクト」企画が実施されました。総合買取サロンタイムレスの店舗を運営する、店舗営業部部長の岡根を中心にtimeleszメンバーのお品物を査定し、協力させていただきました。

【番組概要】

■番組名 ：タイムレスマン

■放送日時：4月20日(日) 25:25～25:55 ※現在 毎週金曜 21:58～22:52放送中

■放送局 ：フジテレビ

■出演者 ：＜timelesz＞佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝

■番組公式HP：https://www.fujitv.co.jp/timeleszman/

■番組公式X：https://x.com/timeleszman_cx

※１買取店として百貨店出店数No.1

調査日程：2026年3月

調査対象：全国53の買取店、百貨店協会に所属する全国165店の百貨店

調査機関：自社

調査結果：全41店舗の内、全国百貨店に38店舗出

※ 現在の店舗出店数は48店舗（2026年6月19日時点）