マリークワントの人気スキンケアが、世界中で愛される「ムーミン」の限定デザインで登場！遊び心いっぱいの「ムーミン×マリークワント デザイン コレクション」

株式会社 マリークヮント コスメチックス

株式会社 マリークワント コスメチックス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：陶 正治）は、2026年7月7日（火）より、「ムーミン×マリークワント デザイン コレクション」を数量限定で発売いたします。

URL：https://www.maryquant.co.jp/special/moomin2026/

■ ムーミン谷から届いたような、特別なコレクションが登場！

世界中で愛される「ムーミン」の世界観をマリークワントらしい遊び心あふれるデザインで表現したコレクションが数量限定で登場いたします。

繰り返すニキビや肌あれを予防する「アクネ クリア」２品のボトルは、心優しいムーミンと、どんな時でも前向きなリトルミイが寄り添ったデザイン。また、いつものスキンケアにプラスして、理想の肌へ導くスペシャルケア３品には身軽な旅人スナフキン、おしゃれが大好きなミムラねえさん、元気いっぱいなリトルミイが登場。毎日のスキンケアタイムを、心までほぐれるような癒しの時間へと変えてくれます。

おでかけ時の相棒となるコンパクト ミラーにはムーミンとリトルミイがひょっこり現れる、遊び心にあふれたデザイン。

ムーミンと、その仲間たちが見せてくれる様々な表情と一緒に自分をいたわるひとときを楽しんで。

■ ムーミン×マリークワント デザイン コレクション商品一覧

■『アクネ クリア トナー M 〈薬用ふきとり化粧水〉』商品情報

ニキビの原因となる角栓や古い角質をやさしくオフし、ごわつきのない、柔らかでふっくらとした肌に整える薬用ふきとり化粧水です。ムーミンデザインで特別なお手入れタイムを。

商品名：アクネ クリア トナー M 〈薬用ふきとり化粧水〉 【医薬部外品】

販売名：マリークワント アクネ クリア トナー

税込価格：2,750円（本体価格2,500円）

内容量：120ml

発売日：2026年7月7日（火）数量限定

【ご使用法】

洗顔後、コットンに適量（500円硬貨大）をとり、顔全体をやさしく拭き取ってください。

■『アクネ クリア ジェル M〈薬用ジェル美容液〉』商品情報

水分と皮脂のバランスを理想的に保ち、ニキビを防ぐ薬用ジェル美容液。みずみずしいうるおいで、なめらかな肌へ整えます。前向きなリトルミイデザインと一緒にケアして肌も気分もごきげんに。

商品名：アクネ クリア ジェル M 〈薬用ジェル美容液〉 【医薬部外品】

販売名：マリークワント アクネ クリア ジェル

税込価格：3,080円（本体価格2,800円）

内容量：30g

発売日：2026年7月7日（火）数量限定

【ご使用法】

化粧水で肌を整えた後、適量（パール粒大）を手にとり、顔全体または気になる部分にお使いください。

■『ゴー ディーパー M〈パック〉』商品情報

過剰な皮脂や古い角質、角栓など、不要なものをすっきり取り除き、

つるんとなめらかでしっとりした肌に整えるクレンジングパックです。

身軽な旅人スナフキンのように不要なものは旅立たせてすっきりクリアな肌へ導きます。

商品名：ゴー ディーパー M〈パック〉

税込価格：3,630円（本体価格3,300円）

内容量：100g

発売日：2026年7月7日（火）数量限定

【ご使用法】

洗顔後、顔全体（目の周り、唇を避ける）に肌が隠れるくらい（さくらんぼ1個大）に均一にのばし、５分ほどそのままパックします。十分に乾いたら、水かぬるま湯で洗い流します。

洗い流す際に軽くマッサージすると、さらに効果的です。

その後、通常のスキンケアをします。週1～２回を目安にお使いください。

■『ボーン イエスタディ M〈マッサージジェル〉』商品情報

HOT&COOL感とマッサージによりむくみなどをケアし、すっきりと肌をひきしめるマッサージジェル。

おしゃれやダンスが大好きなミムラねえさんをデザイン。

商品名：ボーン イエスタディ M〈マッサージジェル〉

税込価格：4,180円（本体価格3,800円）

内容量：100g

発売日：2026年7月7日（火）数量限定

【ご使用法】

洗顔後、顔全体（目の周り、唇を避ける）、フェイスライン、首筋に適量（さくらんぼ１個大）をのばし、１～２分そのままパックします。

海藻エキス濃縮カプセル※1（グリーンの粒）が溶けてなくなるまでやさしくマッサージし、水かぬるま湯で洗い流します。その後、通常のスキンケアをします。

※1・・・海藻エキス濃縮カプセル〈ヒバマタエキス、結晶セルロース、マイクロクリスタリンワックス、水酸化クロム〉

■『サージ オブ リズム M〈パック〉』商品情報

エイジングサイン※2にアプローチし、パッティングによる血行促進と肌のコラーゲンへの着目により、うるおいに満ちた透明感とハリのある肌へと整えるパックです。 元気いっぱいのリトルミイのように、イキイキとしたハリ肌に。

※2・・・乾燥による目もと・口もとのハリのなさのこと

商品名：サージ オブ リズム M〈パック〉

税込価格：7,480円（本体価格6,800円）

内容量：100g

発売日：2026年7月7日（火）数量限定

【ご使用法】

洗顔後、顔全体に適量（さくらんぼ１個大）をのばし、手のひら全体で顔を覆い、ゆっくりと圧をかけ、ゆっくり離すという動作を５回ほど繰り返します。

その後、水またはぬるま湯でよく洗い流してください。全身の血行が良くなっている入浴時にバスタブに入りながらの使用は、よりおすすめです。

■『コンパクト ミラー Ｍ01 / Ｍ02』商品情報

商品名：コンパクト ミラー Ｍ01 / Ｍ02

税込価格：3,080円（本体価格2,800円）

カラー展開：全2色

発売日：2026年7月7日（火）数量限定

【カラー展開】

M01：スモーキー ブルー

ミラーを忘れたらふくれっ面になってしまいそうなさみしがりやのムーミン。愛嬌たっぷりのデザインです。

M02：グレイッシュ ホワイト

好奇心旺盛で常に元気いっぱいなリトルミイが鏡の縁を滑りながら遊んでいるような、心が弾むデザインです。

※価格・仕様は変更になる場合がございます。

オンラインショップ：https://www.mq-onlineshop.com/ext/cosme/moomin_cosme2607.html

※オンラインショップでは、2026年7月7日（火）0:00 発売開始。

※店舗でのご予約は6月30日（火）より承ります。

■マリークワント コスメチックスとは

「自由に 自分らしく」― 1950年代にミニスカートを発表し、“スウィンギングロンドン”というカルチャームーブメントを創り出したファッションクリエイター、マリー・クワント。MARY QUANTのアイテムには、ありのままの自分を表現し、輝いてほしいという想いが込められています。

カラフルなコスメ、素肌を美しく整えるスキンケア、そして刺激的なファッションアイテムで「ルック」を作り上げる楽しみを感じていただくことが、MARY QUANTの願いです。

【会社概要】

会社名 ：株式会社 マリークワント コスメチックス

代表取締役社長 ：陶 正治

本社所在地 ：〒150-8336

東京都渋谷区渋谷1丁目7番6号 青山タイヨービル

事業内容 ：化粧品及び､ファッショングッズの製造・販売・輸出

公式HP ：https://www.maryquant.co.jp/

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