【経営者必見】「悩み言語化テンプレート」を6月22日より無料提供開始！経営課題・組織課題・売上停滞の原因を整理する“悩みの見える化”ツール

株式会社ルミッション

株式会社ルミッション（本社：東京都港区）は、中小企業・成長企業の経営者向けに、頭の中にある悩みや課題を整理・可視化できる「悩み言語化テンプレート（無料）」を2026年6月22日より提供開始いたしました。

本テンプレートでは、売上、人材、組織、利益、集客、経営判断など、経営者が抱える悩みを体系的に整理し、「何が問題なのか分からない」「やるべきことが整理できない」「漠然とした不安がある」といった状態を可視化します。

■サービス開発の背景

多くの経営者は日々さまざまな課題を抱えています。しかし実際には、課題そのものよりも「何に悩んでいるのかを言語化できていないこと」が経営改善を妨げているケースが少なくありません。

売上が伸びない、人が定着しない、利益が残らない、組織がまとまらないといった問題も、その背景を整理できなければ適切な対策を打つことができません。

当社では、経営改善の第一歩は「悩みを言葉にすること」だと考えています。そこで今回、経営者の頭の中を整理し、本質的な課題を明確にするための「悩み言語化テンプレート」を開発しました。

■「悩み言語化テンプレート」とは

本テンプレートは、経営者が抱える課題を整理し、優先順位を明確にするためのフレームワークです。

売上、人材、利益、組織、理念、経営判断などのテーマごとに悩みを整理しながら、問題の背景や本当の原因を可視化していきます。

テンプレートを進めることで、自社の課題がどこにあり、何から着手すべきかが明確になります。

■テンプレートで分かること

・今抱えている悩みの本質

・経営課題の優先順位

・売上や利益が伸びない原因

・組織課題の背景

・今取り組むべきテーマ

経営改善は、正しい答えを探す前に、正しい問いを見つけることから始まります。

■なぜ“無料”で配布するのか

株式会社ルミッションは、単なる問題解決ではなく、経営者自身が課題を整理し、判断できる状態をつくることを重視しています。

その第一歩として、経営者が自社の現状を客観的に整理できる機会を提供するため、本テンプレートを無償で公開いたします。

■「社長の分身」とは

「社長の分身」は、株式会社ルミッションが提供する経営者向け無料相談サービスです。

売上・利益・組織・採用・集客・事業戦略など、経営に関する悩みを何度でも無料で相談できる仕組みとして提供しています。

今回提供を開始する「100億企業ロードマップ診断」も、「社長の分身」の登録者向け特典として実施されるものであり、診断結果をもとに経営課題の整理や今後の成長戦略について個別フィードバックを受けることが可能です。

■利用の流れ

1．「社長の分身」無料登録（30秒）

2．経営個別相談（無料）

3．悩み言語化テンプレートを進呈

▶ 無料受け取りはこちら

https://lp.lumission.world/

※先着対応のため、受付数に達し次第終了する場合があります。

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■今後の展開

今後は、悩み言語化テンプレートで収集した経営課題データを分析し、中小企業経営者がどのような悩みを抱えているのかを調査・研究していく予定です。また、売上、人材、組織、利益などテーマ別の言語化テンプレートの開発も進め、経営判断を支援するツール群として拡充してまいります。

■会社概要

会社名：株式会社ルミッション

所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F

事業内容：中小企業向け経営支援・コンサルティング

公式サイト：https://lumission.world/jp/