マイネット、Zero Gaming社と資本業務提携を締結～スポーツコンテンツ領域におけるマルチスポーツ展開を加速～

株式会社マイネット

株式会社マイネット（東京都港区、代表取締役社長：岩城 農）は、スポーツコンテンツ領域における事業拡大を最大化および最速化することを目的に、株式会社Zero Gaming（東京都港区、代表取締役社長：ディーン・サドラー、以下「ZG社」）との間で資本業務提携契約を締結し、ZG社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を行うことを決議いたしましたのでお知らせいたします。

■本資本業務提携の背景と目的

当社は、2026年12月期を、これまで成長投資を行ってきた重点成長領域の拡大を機に、全社的な再成長を遂げる一年として位置づけております。特に、プロスポーツリーグ公式サービスである『デジタルトレカ×ファンタジースポーツ』を中心としたスポーツコンテンツ領域の事業成長を目指しております。

ZG社は、代表取締役社長であるディーン・サドラー氏をはじめ、グローバルなスポーツ業界における広範なネットワークおよび高度なビジネス知見を有しています。本資本業務提携は、同社が有するこれらの強みと、当社が培ってきたゲーム運営ノウハウをダイレクトに融合させることにより、スポーツコンテンツ領域における国内No.1の地位を確立し、持続的な企業価値の向上を図ることを目的としております。

■本資本業務提携における具体的な協働内容

１．スポーツコンテンツ領域の事業拡大に向けたマーケティングおよびプロモーション支援

ディーン・サドラー氏が有するグローバルメディア分野での豊富な知見や専門性を活用し、当社の強みであるマーケティングおよびプロモーションを一層強化してまいります。

２．中長期的な事業戦略の高度化に向けたアドバイザリー

海外の先進的なスポーツビジネス事例や市場トレンドを継続的に取り入れ、当社の中長期的な事業戦略へ反映してまいります。グローバルな視点からの戦略的な助言を活用することで、より力強い事業成長の実現と持続的な競争優位性の確立を目指します。

３．海外への事業展開の向けた取り組みの加速

提携を通じて得られるグローバルな知見やネットワークを活用し、中期的な海外展開の加速に向けた準備を進めます。海外市場における事業機会やパートナーシップに関する情報・知見を継続的に取り入れ、グローバルなコネクションを事業戦略へ反映することで、将来的な海外市場への展開やアライアンス構築の可能性を広げてまいります。

■株式会社マイネット 代表取締役社長 岩城 農 コメント

このたび、Zero Gaming社との資本業務提携を締結できたことを大変嬉しく思います。

同社が有するグローバルなスポーツ業界での知見やネットワークと、当社のサービス運営力・事業開発力を掛け合わせることで、スポーツコンテンツ領域における事業成長をさらに加速できるものと期待しております。

本提携を通じて、スポーツIPの価値をより高める仕組みの構築・洗練を推進し、スポーツとファンをつなぐ新たな価値を創出することで、日本のスポーツ産業のさらなる発展に貢献してまいります。

■株式会社Zero Gaming 代表取締役 ディーン・サドラー氏 コメント

Zero Gaming社にとって、マイネット社とのパートナーシップは非常に心強いものです。マイネット社が持つ優れたデータプラットフォームの運営力と我々のグローバルネットワークを組み合わせることで、スポーツコンテンツ事業全体において継続的な価値の創出が可能になると確信しております。新たなプロダクト・サービスの開発をはじめ、将来の様々な可能性をともに探求しながら、日本のスポーツビジネスの更なる発展に貢献してまいります。

【マイネットグループ】 https://mynet.co.jp

「Make COLOR - 毎日に感動を -」をミッションに掲げるエンターテインメント企業。

ゲームの長期運営・再成長を実現する独自の運営力を強みに、安定的な収益基盤を構築。

その基盤とノウハウをもとに、プロスポーツリーグ公式サービスの開発・運営を行うスポーツコンテンツ領域、ハイレベル人材のマッチングを行う人材マッチング領域、さらには企業の事業成長を支援する戦略コンサルティング領域へ展開し、持続的な成長を目指しています。

【本件に関する問い合わせ先】

株式会社マイネット 広報担当

E-mail：pr@mynet.co.jp