TikTok Shop Japan、日本流通自主管理協会（AACD）に加盟

Bytedance株式会社

TikTokアプリ内で商品の発見から購入までを完結できるEC機能「TikTok Shop（ティックトックショップ）」を提供するTikTok Shop Japanは、一般社団法人日本流通自主管理協会（以下「AACD」）に賛助会員として加盟したことをお知らせいたします。

TikTok Shopは、ユーザー、セラー、クリエイターの皆さまが、より安心して利用できるコマース環境の実現を目指し、プラットフォームの信頼性向上にグローバルで継続して取り組んでいます。TikTok Shop Japanは、今回のAACDへの加盟を通じて、偽造品や不正商品の流通防止に向けた取り組みを一層強化してまいります。あわせて、ラグジュアリーブランドなどの中古品を含む領域でのさらなる展開も見据え、より安心してご利用いただける環境整備を進めることで、リユース市場の健全な発展にも貢献してまいります。

TikTok Shop Japan ゼネラルマネージャー 執行役員 邱開洲（Carlos Qiu）コメント：

「このたび、AACDに加盟できたことを大変嬉しく思います。TikTok Shop Japanは、ユーザーの皆さまに安心してお買い物を楽しんでいただける環境づくりを重要な責務と考えています。今後はAACDとの連携を深めながら、リユースという選択肢をより安心して選べる環境づくりに取り組んでまいります。」

一般社団法人 日本流通自主管理協会 事務局長 姉川 博氏コメント：

偽造品対策には各種プラットフォーマーの自主管理が欠かせない時代です。AACDとしても、より多くのプラットフォーマーの方に参画頂きたいと考えています。このたび「TikTok Shop Japan」として私たちの不正商品排除活動に参画頂くことで、EC市場並びにリユース市場の健全化を牽引していただければ幸いです。

一般社団法人 日本流通自主管理協会（AACD）について

AACDは、並行輸入品市場での、“偽造品”や“不正商品”の流通防止と排除を目指して、1998年4月に発足した民間団体です。消費者の皆様が安心して買い物ができる、確かなブランド品市場を形成するために、関係諸機関・団体、及び、関連企業等と連携をはかり、協会独自の商品取り扱い自主基準を定め、監視・管理システムを確立し、積極的な活動を展開しています。

https://www.aacd.gr.jp/

【TikTok Shopについて】

TikTok Shopとは、TikTokアプリ内で商品の発見から購入までをシームレスに完結できるEC機能です。ショッピング動画やLIVE配信を通じてユーザーはお気に入りのアイテムに出会い、その場で購入することができる新しい購買体験を「ディスカバリーEコマース」と位置づけています。さらに、専用タブでの商品一覧表示やアフィリエイト連携など、セラーとクリエイターの双方を支援する多彩な機能も備えています。

【TikTokについて】

TikTokは、モバイル向けのショートムービープラットフォームです。私たちのミッションは、創造性を刺激し、喜びをもたらすことです。TikTokのグローバル本社はロサンゼルスとシンガポールにあり、ニューヨーク、ロンドン、ダブリン、パリ、ベルリン、ドバイ、ジャカルタ、ソウル、東京などの国と地域にグローバルオフィスがあります。