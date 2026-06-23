フィルフェリーチェ全員集合！ガールズカルチャー誌『BEEEEM』vol.2 発売記念 お渡し会＆ビンゴ大会を7月3日（木）書泉ブックタワーで開催！

株式会社BUZZ GROUPフィルフェリーチェ

株式会社BUZZ GROUP（本社：東京都港区、代表取締役：渡辺 憲）のグループ会社である株式会社BUZZ PUBLISHINGが手がけるガールズカルチャー誌『BEEEEM』は、vol.2の発売を記念し、フィルフェリーチェを迎えたお渡し会イベントを2026年7月3日（木）に東京・書泉ブックタワー9階にて開催することを発表いたします。

当日は、メンバーが私服で登場。スマホでの2ショット撮影、サイン入り雑誌のお渡し、豪華賞品のかかったビンゴ大会まで盛りだくさんの内容となっています。チケットは現在受付中。お早めにお求めください。

チケットを購入する :https://livepocket.jp/e/28uga

✦ イベント概要

✦ タイムスケジュール

✦ 購入券種別 特典内容

- イベント名： 「BEEEEM vol.2」発売記念イベント ゲスト：フィルフェリーチェ- 開催日時： 2026年7月3日（木）17:00 開場／18:30 開始- 会場： 書泉ブックタワー 9階（東京都千代田区神田佐久間町1-11-1）- アクセス： JR各線・東京メトロ日比谷線「秋葉原駅」より徒歩約3分、都営新宿線「岩本町駅」より徒歩約3分[表: https://prtimes.jp/data/corp/141380/table/439_1_601f58dcd95e46d1b9334d1f0c3fda29.jpg?v=202606230251 ]【メンバー券（2冊）4,400円（税込）】

各メンバーごとに整列。1部・2部でメンバーを分けて対応。

- お客様のスマホで2ショット撮影1回（ソロ撮影も可）- 事前サイン入り雑誌1冊を本人からお渡し- 各メンバーのソロカット図柄ポストカード1枚（図柄全7種・サインなし）- サインなし雑誌1冊【グループ券（5冊）11,000円（税込）】

全メンバーが一堂に集合。

- グループ全員とお客様のスマホで8ショット撮影1回（グループのみの撮影も可）- 全メンバーの事前サイン入り雑誌1冊をご希望のメンバーからお渡し- 大判ポストカード1枚（グループカット・全メンバーサイン入り・あたり付き！）- サインなし雑誌4冊- ビンゴ大会参加券1枚（景品：グループカット A4パネル・サインあり、先着3名）

※各券種には枚数に限りがあります。先着順のため、お早めにご購入ください。

チケットを購入する :https://livepocket.jp/e/28uga

✦ 対象商品

『BEEEEM vol.2』 定価：2,200円（税込）



※商品はイベント時にお渡しとなります。

✦ フィルフェリーチェについて

フィルフェリーチェ メンバー集合写真

「愛するあなたへとびきりの幸福を」をキャッチコピーに掲げる、2025年3月31日にデビューした女性アイドルグループ。愛称は「フルフリ」。蒼乃玲衣（ライトピンク）、汐田澪（水色）、本多りこ（赤）、兎牙ハナ（白）、小牧さゆ（黄）、渡邊由依（ミントグリーン）、来夢るあ（青）の7名が個性あふれるパフォーマンスで活躍中。

X：@fulufuli_info(https://x.com/fulufuli_info?lang=ja)

✦ 『BEEEEM』vol.2 について

『BEEEEM』vol.2 表紙ビジュアル

「BEEEEM」は、株式会社BUZZ PUBLISHINGが2025年9月に創刊したガールズカルチャーメディア。≒JOY・FRUITS ZIPPER・SWEET STEADYなど最前線で活躍するアーティストを特集し、雑誌・イベント・デジタルの三軸でガールズカルチャーの"今"を発信しています。

2026年1月発売のvol.2では「セカイを越える。」をテーマに掲げ、累計部数・メディア掲載ともに拡大を続けています。

BEEEEM 公式サイトへ :https://beeeem.com/

✦ 会社概要

株式会社BUZZ PUBLISHING

社名：株式会社BUZZ PUBLISHING

代表者：鈴木健也

本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-1 ルーセント赤坂8階

事業内容：ガールズカルチャーマガジン『BEEEEM』をはじめとする出版物の企画・制作および、関連イベント・プロモーションの企画・運営。

HP：https://buzz-publishing.com/



※株式会社BUZZ PUBLISHINGは、株式会社BUZZ GROUP(東京都港区、代表取締役:渡辺憲)のグループ会社です。

【本件プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社BUZZ GROUP 広報部

お問い合わせ：https://group-buzz.com/contact/