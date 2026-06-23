水から水素を生み出し炎をつくる新しい食の未来へ-水素コンロ「Kinetic7」日本初お披露目イベントを開催（株式会社オプティマス）

株式会社オプティマス

株式会社オプティマス(https://optimus.jp/)（本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役：高尾一美）は、2026年7月6日（月）～7日（火）に、Kinetic7 Technologies(https://www.kinetic7.com/?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQPOTM2NjE5NzQzMzkyNDU5AAGn0ElLDecqOurgSjvm53quKPH3zJRp2PIb6CmrZMb0kzENxYr_xd73xxofqRk_aem_zHD7IvLuPxU9jvsqs3yxFQ)（本社：アラブ首長国連邦アブダビ、代表取締役：リチャード・パリッシュ）が開発した次世代クリーン調理システム「Kinetic7」の日本初となるお披露目イベントを大阪本社にて開催いたします。

近年、脱炭素社会の実現に向けて水素エネルギーへの期待が高まる一方で、水素は発電や産業用途のイメージが強く、日常生活の中でその可能性に触れる機会はまだ多くありません。

Kinetic7水素調理コンロは、独自の「Kinetic7 HPU(TM)（Hydrogen Production Unit：水素生成ユニット）」技術を搭載し、水から必要な時に必要な量の水素を生成する「Hydrogen-on-Demand(TM)（オンデマンド水素生成技術）」方式を採用しています。生成された水素は即座に調理用エネルギーへと変換され、CO2を排出しないクリーンな炎を生み出すことで、調理を可能にします。

Hydrogen-on-Demand(TM)（オンデマンド水素生成技術）

「A Real Carbon-Free Flame. Powered by Water.（水から生まれる、本物のカーボンフリーの炎）」というコンセプトのもと開発されたKinetic7は、水から水素を生成し、その場で炎へと変換する新しいエネルギーの形を提案しています。これにより、水素の貯蔵や輸送、燃料供給に関する従来の課題に対する新たな選択肢として、より身近で実用的なクリーンエネルギー活用の可能性を広げます。

「Nomad」 - 2口バーナー搭載 HOD（オンデマンド水素生成技術）コンロ「Nomad」 - 2口バーナー搭載 HOD（オンデマンド水素生成技術）コンロ

イベント当日は、Kinetic7水素調理コンロを使用したライブ調理デモンストレーションを実施します。シェフがグリル料理やパンケーキなどを調理し、参加者は実際に料理を味わいながら、水から生成した水素の炎による水素調理技術そのものを体感いただけます。本コンロは火や電気といった外部エネルギーに依存しない設計であるため、日本でも、災害時や停電時の非常用調理手段として、またキャンプなどのアウトドアシーンにおいても活用可能です。目には見えにくいながらも力強い水素の炎が生み出す、新しい調理体験です。

また、株式会社オプティマスの塗料製造拠点である宝栄産業株式会社(https://www.hoeisangyo.jp/)（大阪府堺市）の工場見学も予定しています。参加者には、最先端の製造技術や品質管理体制をご覧いただくとともに、脱炭素で持続可能な住環境づくりを支える同社の技術開発やものづくりへの取り組みをご紹介します。

本イベントは単なる技術デモンストレーションにとどまらず、持続可能なエネルギーと未来の暮らしについて考え、国際的な交流を深める場として開催されます。Kinetic7 Technologies 代表取締役であるリチャード・パリッシュ氏をはじめ、海外のパートナー企業や関係者を迎え、以下のテーマについて講演および意見交換を行います。

・アジアおよびアフリカにおける食料安全保障の課題 ― 持続可能で強靭な食料システムに向けた新たな可能性について

・Kinetic7が切り拓くカーボンフリー調理の未来 ― 水素を活用した調理技術による日常生活の脱炭素化に向けた実践的なアプローチについて

参加者同士が知見やアイデアを共有し、新たなネットワークを構築するとともに、クリーンエネルギーや持続可能な食料システムの実現に向けた国際的な連携の可能性を探ります。

食は、国や文化、世代を超えて人々をつなぐ力を持っています。Kinetic7は単なる調理機器ではなく、人々の交流や新たな発想を生み出し、持続可能な未来に向けた価値創造を促進するプラットフォームとしての可能性も秘めています。

株式会社オプティマスは、本イベントを通じて水素エネルギーをより身近なものとして体験いただく機会を提供するとともに、カーボンフリーな調理環境の実現に向けた新たな可能性を発信してまいります。食の未来が、おいしさと環境への配慮を両立できることを示しながら、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

「Tribe」 - 3口バーナー搭載 HOD（オンデマンド水素生成技術）コンロ「Tribe」 - 3口バーナー搭載 HOD（オンデマンド水素生成技術）コンロ

”私たちはHydrogen-on-Demand(TM)を、未来の調理のあり方として捉えています。そのため、それを実現しました。”

【イベント名】

オプティマス× Kinetic7

水素コンロ日本お披露目会

【日時】

2026年7月6日（月）～7月7日（火）

【会場】

株式会社オプティマス 本社（大阪府大阪市中央区）

【内容】

・Kinetic7水素調理システムの紹介

・水素コンロによる調理デモンストレーション

・宝栄産業株式会社 製造工場見学

・食料安全保障とクリーンエネルギーをテーマとした講演および意見交換

【Kinetic7 Technologies について】

Kinetic7 Technologiesは、アラブ首長国連邦（UAE）・アブダビに本社を置くクリーンエネルギー技術企業です。「A Real Carbon-Free Flame. Powered by Water.（水から生まれる、本物のカーボンフリーの炎）」をコンセプトに、水から必要な時に必要な量の水素を生成する独自技術「Kine

tic7 HPU(TM)（Hydrogen Production Unit：水素生成ユニット）」を開発。従来の燃料に依存しない新たなエネルギーソリューションとして、家庭、商業施設、産業分野など幅広い用途への展開を目指しています。

【Kinetic7 Technologies 会社概要】

会社名：Kinetic7 Technologies

代表取締役：リチャード・パリッシュ（Richard Parish)

所在地：Unit 1, Floor 19 Al Khatem Tower, ADGM Square,

Al Maryah Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates

TEL：+971 (0) 2 6770790

Website：https://www.kinetic7.com/

Instagram：https://www.instagram.com/kinetic7tech/

【株式会社オプティマスについて】

当社オプティマスは、光触媒を含む次世代塗料を製造・販売しています。この塗料は、遮熱・断熱機能に加え、防汚、空気浄化、抗菌といった優れた機能を備えています。また、塗料を通じて、脱炭素社会や持続可能な世界の実現に貢献したいという想いを胸に、日々努力を続けています。

その一環として、当社ではウェルネス型光触媒水性塗料「オプティマスインテリアメディカルペイント」を展開しています。本製品は、室内環境での使用に適した抗ウイルス・消臭・抗菌・防カビ・保湿性能を備えており、壁や天井に塗装することで、医療・介護施設をはじめ、公共施設、商業施設、オフィス空間、エンタテインメント空間など、人々が集う多様な環境における衛生的で快適な空間づくりに貢献します。

こうした取り組みを象徴するものとして、2026年のスローガンに、「PAINT WITH A PURPOSE.」 を掲げています。このスローガンには、塗料を目的を持って塗ることで、よりよい未来をつくっていきたいという想いを込めています。塗料の力で社会課題に取り組むことで、新たな価値を提供したいと考えています。

株式会社オプティマス

代表取締役：高尾 一美

〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町1-6-17 9F

TEL：06-6203-1121 FAX：06-6203-1141

メールアドレス：info@optimus.jp

Website：https://optimus.jp/about-us/

Instagram：https://www.instagram.com/optimuspaint/