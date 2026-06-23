fonfun、第30回定時株主総会に「子ども株主」が出席予定実際の株主総会を通じ、次世代へ“生きた金融教育”の機会を提供

株式会社fonfun

株式会社fonfun(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:水口 翼、東証スタンダード:2323)は、2026年6月26日開催予定の第30回定時株主総会において、当社株式の無償譲渡を受けて株主となった従業員の子どもたち、いわゆる「子ども株主」にもご出席いただく予定です。実際の株主総会への参加を通じて、企業活動や株式の仕組みを身近に感じてもらう、次世代に向けた“生きた金融教育”の機会と位置づけています。

「子ども株主」の誕生の背景と株主総会への出席について

実際の株主総会を通じた、次世代への“生きた金融教育”の機会に

当社の「子ども株主」は、2024年12月26日付「当社主要株主サイブリッジグループ社による所有株式の当社従業員並びに子供達への無償譲渡について(https://www.fonfun.co.jp/ir/ir-news/20433/)」にて公表したとおり、主要株主であるサイブリッジグループ社から当社従業員およびその子どもたちへの「株式の無償譲渡」という取り組みによって誕生しました。子育て世代の資産形成の一助として、また金融教育のきっかけの提供を意図したものですが、複数のメディアで取り上げられ、注目されたユニークな取り組みです。

fonfun、社員の子に株プレゼント 8児のパパ・水口翼社長が生んだ奇策(https://www.nikkei.com/article/DGXZQOTG0456L0U5A400C2000000/) (日本経済新聞 掲載記事)

7月2日（水）放送 テレビ朝日「グッド！モーニング」で当社の取り組み「従業員並びに子供達への株式無償譲渡」が紹介されました(https://www.fonfun.co.jp/news/21911/) (当社Webサイト掲載記事)

当社では、この取り組みにより当社株主となった従業員の子どもたちを「子ども株主」と呼んでいます。

このたび開催する当社第30回定時株主総会には、子ども株主の皆さまにもご出席いただけることとなりました。次世代を担う子どもたちが株主として実際に株主総会の場に参加し、企業の事業活動や成長戦略、株式の仕組み、ひいては経済社会に触れることは、教科書だけでは得られない“生きた金融教育”の機会になると期待しています。

当社は、株主総会を単なる報告や決議の場にとどめず、株主の皆さまと当社の現在地や未来について直接対話する重要な機会と位置づけています。当社の子ども株主にも「会社を応援する」「会社の成長を見守る」という株主としての体験を届けたいと考えています。

当日は、子ども株主の皆さまにも安心してご参加いただけるよう、会場内での案内や進行面にも配慮しながら運営してまいります。

当社は今後も、従業員やその家族を含む全てのステークホルダーの皆さまとともに、企業価値の向上に取り組むとともに、次世代に向けた金融・経済への関心醸成にもつながる取り組みを進めてまいります。

代表取締役社長 水口翼コメント

当社は、企業価値の向上を目指すうえで、従業員やその家族を含むステークホルダーの皆さまと、ともに成長していくことを大切にしています。

今回、当社株式の無償譲渡を受けて株主となった子どもたちが、実際に株主総会へ出席することは、単なるイベントではなく、企業活動や株式市場、経済社会を身近に感じる貴重な機会になると考えています。

子どもたちにとって、株主総会という場は少し難しく感じるかもしれません。しかし、自分が株主であり親が勤めている会社がどのような事業を行い、どのような未来を目指しているのかを知ることは、金融教育の観点からも大きな意味があると考えています。

当社は今後も、次世代を担う子どもたちに対して、金融や経済、企業活動に触れる機会を提供するとともに、株主の皆さまとの対話を大切にしながら、持続的な企業価値向上に取り組んでまいります。

株主総会のオンライン配信のご案内

本総会はオンライン配信を行う予定です。どなたでも無料でご視聴できますので、ご興味のある方はお気軽にご覧ください。

なお、今回のオンライン配信は会社法上、株主総会への出席とは認められず、その場での議決権行使やご質問を行うことができませんので、ご視聴される株主の皆様には予めご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

ご質問につきましては、以下の申込フォームにて事前受付しております。ご確認の上、お申し込みください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/61922/table/19_1_1b82d7881ca357c3278e610263929b6a.jpg?v=202606230451 ]

株式会社fonfun（東証スタンダード：2323）

会社名： 株式会社fonfun

代表者名： 代表取締役 水口 翼

本社： 東京都渋谷区笹塚2-1-6 JMFビル笹塚01 6階

設立： 1997年3月3日

URL：https://www.fonfun.co.jp/

1997年設立、東京都渋谷区に本社を置くテックカンパニー。「テクノロジーで社会をもっとスマートに」をミッションに掲げ、企業のDXを支えるSaaSやソフトウェア開発を手がける一方、近年はM&Aを成長エンジンに急拡大している。2023年にサイブリッジグループによるTOBを経て新経営体制に移行し、約3年で11件の買収を実行。業績は約3倍、株価は約8倍となり、中期経営計画の目標をすべて達成した。先日公表した中期経営計画プロジェクトフェニックスIIでは、売上高100億円、時価総額300億円を掲げ、次の成長フェーズに入っている。従業員とその子どもに自社株を無償譲渡する株式報酬策など、ユニークな経営施策でも注目を集めている。