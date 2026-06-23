静岡県との「STEM分野における女性活躍推進に関する連携協定」の締結について

公益財団法人 山田進太郎D&I財団

公益財団法人山田進太郎D&I財団（以下、当財団）は、このたび、中高生女子のSTEM（科学・技術・工学・数学）分野への関心醸成及び進路選択の拡大を促進するため、静岡県と連携協定を締結しました。

■背景・目的

日本のSTEM分野の学部（理工系学部）における女性比率は18.08％*1とOECD諸国で最下位の水準にとどまっています。要因の一つとして、身近なロールモデルの不在や将来のキャリアを具体的にイメージできる機会の不足が指摘されています。STEM分野への女性の参画は、女性自身のキャリア形成だけにとどまらず、産業・社会全体にとっても重要です。

こうした背景のもと、当財団は全国の自治体と連携し、STEM領域の体験機会を中高生女子に提供する取り組みを進めています。このたびの静岡県との連携により、当財団と自治体が協力して実施するオフィスツアーを、静岡県内で初めて実現します。

本協定に基づき、静岡県は広報・周知および教育委員会を通じた県内の中学校・高等学校への案内や周知を、当財団はプログラムの全体企画・運営・効果測定をそれぞれ担います。両者は連携して、「Girls Meet STEM」を継続的に実施し、女子生徒がSTEM分野を身近に感じられる機会を地域全体に広げていきます。

*1 OECD「Share of new entrants and graduates in each field of education by gender」（2023時点）より算出

■協定の名称

中高生女子のSTEM分野への参画促進に関する連携協定

■協定締結日

2026年6月22日

■連携・協力事項

中高生女子のSTEM分野への関心醸成及び進路選択の拡大を促進するため、以下に関する事項について連携・協力します。

1．参加企業の募集に関すること

2．参加者の募集に関すること

3．STEM分野を中心とした女性活躍についての啓発に関すること

4．事業実施後における広報及び情報発信に関すること

■「Girls Meet STEM」について

「Girls Meet STEM」は、当財団が高専や大学、企業・研究機関と協力して実施する、中高生女子向けのSTEM(理系)領域のツアー型体験プログラムです。高専や大学のキャンパス・研究室や企業のオフィスを訪問し、実際のSTEM(理系)の現場を体験するとともに、大学生や大学院生、社会人女性との交流を通じて、進学やキャリアへの可能性を広げます。

「Girls Meet STEM」プログラム公式ウェブサイト：

https://gms.shinfdn.org/

■公益財団法人山田進太郎D&I財団について

D&I（ダイバーシティ＆インクルージョン）の推進を通じて、誰もが能力を発揮できる社会を目指し、2021年7月にメルカリCEO山田進太郎によって設立された公益財団法人です。

特にSTEM（理系）のジェンダーギャップに注目し、中高生女子のSTEM分野への進学やキャリア選択を支援する事業を展開しています。

代表理事：山田 進太郎（株式会社メルカリ 代表執行役 CEO）

設立年月日：2021年7月1日(木)

公益財団法人山田進太郎D&I財団公式ウェブサイト：

https://shinfdn.org/

【一般のお問い合わせ先】

公益財団法人山田進太郎D&I財団事務局

Eメール：info@shinfdn.org