７月９日（木）NEW OPEN！SNSで話題の仕事猫もやってくる！ 「雑貨館インキューブ イオンモール筑紫野店」

西日本鉄道株式会社

(株)インキューブ西鉄（本社：福岡市中央区 代表取締役社長 後藤 美奈）は、2026年7月9日にイオンモール筑紫野2F（福岡県筑紫野市）に、「雑貨館インキューブ イオンモール筑紫野店」をオープンいたします。

約263坪の店舗面積で、コスメ・健康雑貨を中心に、ステーショナリー、バラエティ雑貨、家庭用品など商品数約30,000点を取り揃えて、「毎日の生活がちょっと楽しくなる」新しい出逢いを提案いたします。

オープンを記念して、ヨシ！ポーズの猫が話題となったイラストレーターくまみねさんのグッズを集めた『モナジアナ出張所』や、世界中で愛されているクレイアニメのキャラクター『ピングー』のPOP UP STOREなどさまざまなイベントを開催！さらに期間中、仕事猫も遊びに来てくれます。

お買い物いただいたお客さまには、博多土産でおなじみの「めんべい」をプレゼント。数量限定にて4日間配布いたします。ぜひこの機会にご来店くださいませ。

■モナジアナ出張所

(C)︎くまみね工房

イラストレーターくまみねさんによる筑紫野店限定の描き下ろしイラストを使ったアイテムも！ゲットできるのはここだけです。

期間：7月9日（木）～9月6日（日）

(C)︎くまみね工房来店グリーティング

ポップアップストアにあわせて『仕事猫』が遊びに来てくれます！ぜひこの機会に記念撮影をお楽しみください。

開催日：7月11日（土）

開催時間：１.13：30～ ２.15：30～

※グリーティングの30分前からお集まりください。

店内をグリーティングいたします。写真撮影は可能ですが、一組1カットとさせていただきます。

■PINGU(TM) POP UP STORE

(C)︎2026 JOKER.

ピングーはスイス生まれのストップアニメーション。2025年に45周年を迎え、世界中で愛されています。ペンギンの男のコ「ピングー」とその仲間たちのグッズが大集合！

期間：7月9日（木）～8月30日（日）

購入特典：3,300円（税込）以上のお買い上げでサコッシュをプレゼント！

※1会計につき1枚まで。無くなり次第終了となります。

■オープン記念

- めんべいプレゼント

7月9日（木）より4日間、2,000円（税込）以上お買い上げいただいたお客さまに先着で博多土産でおなじみの「めんべい」をプレゼントいたします。

【配布数量】

7月9日（木）、10日（金） 先着200名

7月11日（土）、12日（日） 先着300名

- ショッパー無料サービス

7月9日（木）よりお買い上げいただいたお客さまにオープン特製ショッパーを無料にてサービスいたします。※無くなり次第終了

■雑貨館インキューブ イオンモール筑紫野店の概要

店舗外観 イメージ

【店舗名】

雑貨館インキューブ イオンモール筑紫野店

【所在地】

福岡県筑紫野市立明寺434-1 イオンモール筑紫野2階

【オープン日】

2026年7月9日

【営業時間】

10：00～21：00

【店舗面積】

263坪

【取扱商品】

コスメ・健康雑貨、ステーショナリー・バラエティ雑貨、家庭用品など

【取扱商品数】

30,000点

■オススメ商品

雑貨館インキューブで取り扱いしているコスメ・健康雑貨、ステーショナリー、バラエティ雑貨、家庭用品など各カテゴリーからオススメの商品をご紹介。

筑紫野初！ネイル体験スポット

セルフネイルを提案しているHOMEIのネイルを自由にお試しできる無人型の体験型スポットが筑紫野市初でインキューブに登場。カラー見本だけでなく、塗り心地、発色、仕上がりを体験できるようになっています。コンパクトライトも設置していますのでぜひ店頭でお試しください。

今年のUVはコレ！

こだわり文具

『Shupatto アンブレラ UV 55cm』8,800円(税込)『fwee スパグロウUVトーンアップベース』各2,310円(税込)『ロルバーンポケット付きメモペリーブルL』880円(税込)『サンリオキャラクターズ×飴ノ森ふみかメモパッドシナモロール』550円(税込)