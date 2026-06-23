株式会社ホーライが「バクラク」を導入。AIによる入金消込の自動マッチングにより、約90%の入金を自動照合

株式会社LayerX

すべての経済活動のデジタル化を目指す株式会社LayerXは、業務効率化AIエージェントサービス「バクラク」シリーズが、株式会社ホーライ（代表取締役 鈴木雅之、以下「ホーライ」）に導入されたことをお知らせします。

https://bakuraku.jp/

本リリースのポイント

- AIによる入金消込の自動マッチングにより、約90%の入金を自動で照合。100件ほどの確認作業が1日足らずで完了する体制を実現- 営業と経理で二重管理していた入金消込業務を経理に一元化し、営業担当者の管理負担をゼロに- 4枚複写の手書き伝票や紙の経費精算、小口現金管理など、紙・現金中心のバックオフィス業務をデジタル化- 全営業所で小口現金を廃止し、全社的なキャッシュレス化を実現。1件あたり最大700円だった振込手数料を100円台まで削減

導入の背景・導入後の期待効果

1. AIによる入金消込で約90%を自動マッチングし、100件の確認作業を1日足らずで完了

導入前は、売掛台帳の管理や入金消込を営業と経理の双方で行い、突き合わせ確認が必要でした。営業担当者にも管理負担が発生し、経理側でも確認作業に多くの時間を要していました。

バクラク導入後は、入金消込業務を経理側に一元化。AIによる自動マッチングにより、現在では約90%の入金が自動で照合され、100件ほどの入金確認が1日足らずで完了するようになりました。これにより、営業担当者の管理負担もゼロになっています。

2. AI-OCRと既存システム連携により、手作業の負担を軽減

同社では既に「勘定奉行クラウド」を利用しており、周辺業務のデジタル化にあたっては、既存システムとの親和性も重要な選定基準でした。また、紙やPDFで発生する証憑処理では、入力や確認に手間がかかっていました。

バクラクはAI-OCRの精度が高く、手入力や確認作業の負担を軽減できる点が評価されました。さらに、奉行クラウドとの連携により、既存の会計業務との接続性を保ちながら、経理業務全体の効率化を進めています。

3. 完全な紙文化から脱却し、経理業務の属人化を解消

ホーライでは、製造業特有の4枚複写の手書き伝票や、紙での経費精算、小口現金の手渡しなど、紙と現金を前提とした業務が長く続いていました。過去の情報を確認する際も、倉庫に保管された紙の資料を探す必要があり、経営層が財務情報へすぐにアクセスしづらいことも課題でした。

「バクラク」シリーズの導入により、経理関連業務のデジタル化を推進。紙で分散していた情報をクラウド上で管理することで、業務の可視化と標準化を進め、特定のベテラン従業員に依存していた運用からの脱却を図りました。

4. 小口現金を廃止し、振込手数料を5分の1以下に削減

従来は各営業所で小口現金を管理しており、現金の受け渡しや精算、残高管理に手間が発生していました。経費精算の振込化にあたっては、従業員の立替期間への配慮も必要でした。

バクラク導入後は、給与振込とは別の口座登録や月2回の振込サイクルを整備し、全営業所で小口現金を廃止。あわせて請求書を含む振込件数の集約を機に銀行と交渉し、1件あたり最大700円だった振込手数料を100円台まで引き下げることに成功しました。削減額だけで「バクラク」の利用料を賄えるほどの効果が生まれています。

バクラクではこれからも、「働くをラクに。ラクをもっと創造的に。」というプロダクトビジョンの実現に向け、今後も圧倒的に使いやすいプロダクトを提供してまいります。

株式会社ホーライ取締役総務部長 鈴木様 コメント

当社では、製造部門ではDXが進んでいた一方で、経理業務は長年にわたり紙を前提とした運用が残っていました。過去の資料を確認するにも倉庫の段ボールを探す必要があり、経営情報をすぐに確認しづらいことに課題を感じていました。また、業務を把握しているベテラン従業員の退職も重なり、このタイミングで業務のあり方を見直す必要がありました。

バクラクは画面が直感的で分かりやすく、実際に使う担当者からも高く評価されました。AI-OCRの精度や奉行クラウドとの連携に加え、ZERO ONE様に導入設計から社内展開まで伴走いただけたことも、導入を進めるうえで大きな後押しになりました。

導入後は、紙や現金を前提とした業務が大きく変わり、経理担当者が単なる仕訳作業だけでなく、財務諸表の読み解きや会社をより良くするための議論に時間を使えるようになりました。今後も、現場の状況に合わせながらデジタル化を定着させ、より戦略的なバックオフィス体制をつくっていきたいと考えています。

導入インタビューも公開中です、ぜひご覧ください！

「完全紙文化」をAI活用で一変。ZERO ONEとホーライがコスト削減まで実現したバックオフィス業務の自動化とは

https://bakuraku.jp/case/horai/

株式会社ホーライ 概要

設立：1960年（昭和35年）7月

代表者：代表取締役 鈴木雅之

所在地：〒577-0066 大阪府東大阪市高井田本通2-3-10

コーポレートサイト：https://horai-web.com/index.html

「AI搭載」の違いは何？経理システム比較ガイド

本資料では、「AI搭載」が前提となった経理システムの違いをどのように見極めるかを解説しています。読み取り精度や機能数だけでは判断できない、自動化範囲・運用負荷・業務全体への影響を踏まえてポイントを整理。さらに、AIが一気通貫で支援することで、どこまで手作業が削減できるのかを具体的に理解できます。

ダウンロードはこちら :https://bakuraku.jp/resources/how-to/comparison_ai/?utm_source=bakuraku_pr&utm_medium=pr&utm_campaign=pr_times&utm_term=260623&utm_content=comparison_horai

バクラクとは

バクラクは、稟議、経費精算、法人カード、請求書受取、請求書発行、勤怠管理、給与計算などの業務を効率化するAIエージェントサービスです。請求書受領代行や、申請承認代行にも対応。AIエージェントを組み込むことで、バックオフィス業務を自動化し、従業員一人ひとりがコア業務に集中できる新しい働き方を創造します。中小企業から大企業まで、20,000社を超えるお客様の働きやすい環境づくりと事業成長を支援しています。

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株式会社LayerX概要

LayerXは、「すべての経済活動を、デジタル化する。」をミッションに掲げるAIカンパニーです。バックオフィス向けAIエージェントサービス「バクラク」事業、Fintech事業、エンタープライズ向けAIプラットフォーム「Ai Workforce」事業などの複合的な事業を通して日本の社会課題を解決し、AIの力で人々の創造力がより発揮される未来をつくります。

設立：2018年8月

代表者：代表取締役CEO 福島良典 / 代表取締役CTO 松本勇気

所在地：東京都中央区築地1-13-1 銀座松竹スクエア5階

コーポレートサイト：https://layerx.co.jp/

採用サイト：https://jobs.layerx.co.jp/

お問い合わせ：https://layerx.co.jp/contact

事業サイト：

・バクラク：https://bakuraku.jp/

・Ai Workforce：https://getaiworkforce.com

・三井物産デジタル・アセットマネジメント：https://corp.mitsui-x.com/

・オルタナ（ALTERNA）：https://alterna-z.com/

・株式会社AgenticSec：https://agenticsec.tech/