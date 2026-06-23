【フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅プロジェクト】 触れて、学んで、発見する！水族館バックヤードツアー開催

積水ハウスホテルマネジメント株式会社

フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅プロジェクト（所在地：大阪市北区大淀中、最高運営責任者：大嶋茂）は、和歌山県すさみ町の「すさみ町立エビとカニの水族館」とコラボレーションし、水族館のバックヤードツアーを 2026年8月2日（日）に開催いたします。本企画はフェアフィールド・バイ・マリオット・和歌山熊野古道すさみに開催日前日ご宿泊の方限定のイベントです。

フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅プロジェクトでは、全国に宿泊特化型のホテルを29施設運営し、ホテルを拠点に「地域の知られざる魅力を渡り歩く旅」のスタイルを提唱しています。本プロジェクトはコンセプトに「未知なるニッポンをクエストしよう」を掲げ、地域ならではの体験や全国の知られざる魅力の発見をしていただくことを目的としています。

「すさみ町立エビとカニの水族館」は、旧江住中学校の体育館を再利用したユニークな施設であり、どこか懐かしさを感じさせる空間のなかで、エビやカニを中心に 200 種以上の甲殻類を展示しています。一般的な水族館とは異なり、特定の生き物に特化した専門性の高さと親しみやすさを兼ね備えている点が特徴です。

本ツアーでは、通常は立ち入ることのできないバックヤードを特別公開。水族館の舞台裏を間近に体験できる貴重な機会をご用意しました。当日は館長・平井厚志氏が自ら案内役となり、飼育水槽の裏側や日々の管理の工夫などをわかりやすく紹介。普段は見ることのできない水族館の“もうひとつの顔”に触れていただけます。

見どころの一つは、世界初展示となるパンダ柄が特徴的な「パンダメリタヨコエビ」と「ヨリパンダメリタヨコエビ」。館長による解説とともに餌やり体験を楽しめるほか、その個性的な姿や生態を間近で観察することができます。

また、「生きた化石」とも呼ばれるアメリカカブトガニの幼体への餌やり体験では、その成長過程や特徴について学ぶことができます。さらに、タカアシガニに直接触れられる「タッチングコーナー」や、ウミガメへの餌やりなど、見るだけでは終わらない体験型コンテンツも充実。楽しみながら、海の生き物たちの魅力を存分に味わえます。

本イベントは5歳以上から参加可能で、夏休み期間中の体験プログラムとして最適です。

すさみ町でしか味わえない特別な体験を、この夏の旅の思い出に。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

水族館バックヤードツアー詳細

■開催日時：2026年8月2日（日）9:00～10:30

※当日の状況により、終了時間が若干変更となる場合がございます。

■開催場所：すさみ町立エビとカニの水族館

■参加対象：

2026年8月1日（土）にフェアフィールド・バイ・マリオット・和歌山熊野古道すさみにご宿泊の方

※対象年齢：5歳以上

※18歳未満の方は保護者の同伴が必要です。

■参加費：無料

■参加人数：10名様

■申込：宿泊予約をお取りいただいた後、

フェアフィールド・バイ・マリオット・和歌山熊野古道すさみ（0739-34-2105）へ

ツアー参加ご希望の旨お知らせください。

すさみ町立エビとカニの水族館

所在地：和歌山県西牟婁郡すさみ町江住808-1

TEL : 0739-58-8007

HP：https://ebikani-aquarium.com

フェアフィールド・バイ・マリオット・和歌山熊野古道すさみ

和歌山県西牟婁郡すさみ町江住字ハダ672番1

https://www.marriott.co.jp/osafw

フェアフィールド・バイ・マリオット・和歌山熊野古道すさみでは、地下1階の温泉施設「望海のゆ」で、露天風呂から広がる太平洋の景色を眺めながら、ゆったりとした癒やしの時間をお楽しみいただけます。

フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅プロジェクト

＊公式WEBサイト：https://fairfield-michinoeki-japan.com/

＊公式インスタグラム：https://www.instagram.com/fairfieldmichinoeki/

＊公式フェイスブック：https://www.facebook.com/ff.michinoeki

＊公式ラインアカウント：@ffmichinoeki

＊ポッドキャスト「旅のセレンディピティ」WEBサイト：

https://www.sekisuihouse.co.jp/development_business/fairfield-tabisere/

＊愛犬旅インスタグラム：https://www.instagram.com/fairfield_dogquest/

フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅プロジェクトは、コンセプトである「未知なるニッポンをクエストしよう」のもと、地域の魅力をより深く体感していただけるよう、地元施設や事業者との連携を強化し、ここでしか味わえない体験プログラムの充実に努めております。本企画のように、地域に根ざした学びや発見の機会を取り入れることで、訪れるたびに新たな魅力と出会える、旅の楽しさを提供しています。

また、お子様から大人まで幅広い世代のお客様に「楽しさ」と「学び」を兼ね備えた体験を通じて、自然や文化、人とのふれあいの中で新たな気づきや感動を生み出すことを大切にしています。

今後も地域資源を最大限に活かした多彩な取り組みを展開し、お客様にとってかけがえのない滞在価値を創出するとともに、地域との共創による持続的な観光振興にも貢献してまいります。

フェアフィールド・バイ・マリオットについて

フェアフィールド・バイ・マリオットは、マリオット・ファミリーの隠れ家「フェアフィールド・ファーム」の名を冠したユニークな伝統にインスパイアされ、信頼されるサービスと温かくフレンドリーなおもてなしを基本理念として設立されました。コンテンポラリーで気分を高揚させるデザインは、ご旅行中もお客様が日常を維持できるよう、無理のない体験をご提供します。落ち着いたシンプルさを感じさせるフェアフィールドは、上質なリビング、ワーキングエリア、スリーピングエリアを独立させた、考え抜かれたデザインのゲストルームとスイートをご用意しています。20の国と地域に1,300以上の施設を持つフェアフィールドは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラム、Marriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。このプログラムでは世界各地のブランドMarriott Bonvoy Momentsでの特別な体験、無料宿泊やエリートステータスの認定など、他にはない特典をご用意しています。プログラムへの無料登録や詳細については、marriottbonvoy.comをご覧ください。 詳細およびご予約は、Fairfield.marriott.comをご覧ください