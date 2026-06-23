タイムズカーシェアリングサービス「富士急カーシェア」1周年記念キャンペーンを実施！

富士急行株式会社

富士急行株式会社（本社：山梨県富士吉田市、社長：堀内光一郎、以下「富士急行」）と株式会社富士急百貨店（本社：山梨県富士吉田市、社長：後藤勇人、以下「富士急百貨店」）およびタイムズモビリティ株式会社（本社：東京都品川区、社長：川上紀文、以下「タイムズモビリティ」）は、カーシェアリングサービス「富士急カーシェア」が2026年7月1日にサービス開始から1周年を迎えることを記念し、2026年6月23日より「富士急カーシェア」1周年キャンペーンを実施します。

富士急カーシェアについて

「富士急カーシェア」は、富士山エリアの交通利便性および回遊性の向上を図る二次交通として、2025年7月にサービスを開始しました。現在は富士急行線河口湖駅、富士急ハイランド駅、富士山駅周辺の３ステーションに計13台設置しており、すぐに利用できる手軽さから観光シーズンを中心に需要が拡大しています。１年間で2,200名以上※1のドライバーにご活用いただくなど、旅を支える新たな移動手段として地域に根差しています。

※1：2025年7月1日～2026年5月末時点のユニークユーザー数で換算

利用者に抽選でホテル宿泊券が当たるキャンペーンを開催

このたび「富士急カーシェア」のサービス開始から1周年を記念し、キャンペーンを実施します。

第1弾では、6月23日から6月29日の期間、エントリーいただいた全ての方に「富士急カーシェア限定2時間カーシェアeチケット（電子優待券）」をプレゼントします。第2弾では、第1弾キャンペーンへのエントリー※2かつ、7月1日から9月30日の期間に「富士急カーシェア」を2,500円以上ご利用いただいた方の中から抽選で富士五湖エリアのレジャー施設のペア招待券をプレゼントします。

※2：第2弾の「富士五湖エリアのレジャー施設のペア招待券プレゼント」のエントリーは6月23日～9月30日まで可能です

富士五湖エリアを周遊できるデジタルスタンプラリーも同時開催

また、「富士急カーシェア」1周年キャンペーンの実施に合わせ、「富士急カーシェア」での周遊をより楽しんでいただくため、デジタルスタンプラリーを実施します。7月1日から9月30日の期間、富士急ハイランドや鳴沢氷穴などの対象スポットでスタンプを1つ獲得するごとにタイムズポイントを70ポイント（合計で最大490ポイント）プレゼントするほか、「富士急カーシェア」をご利用のうえスタンプを獲得された方の中から抽選で遊覧船やロープウェイの乗車券などをプレゼントします。なお、本スタンプラリーは、パーク２４株式会社が提供するデジタルスタンプラリーアプリ「ここより」※3を通じて実施します。

※3： iOS限定アプリです

3社は今後も連携し、「富士急カーシェア」のステーション数の拡大を進め、富士山エリアを訪れる旅行者の方々の移動利便性と回遊性のさらなる向上に取り組んでまいります。

「富士急カーシェア」1周年キャンペーン概要

キャンペーン期間

■第1弾 2026年6月23日～2026年6月29日

■第2弾 2026年7月1日～2026年9月30日

特設ページ：https://share.timescar.jp/news/2026/0623/1753.html

＜第1弾＞

期間：6月23日～6月29日

条件：特設ページからキャンペーンにエントリー

特典：条件を満たした方全員に、富士急カーシェアステーションで使える2時間カーシェアeチケット

＜第2弾＞

期間：7月1日～9月30日

条件：6月23日～9月30日にキャンペーンへのエントリーかつ、7月1日～9月30日の期間に富士急カーシェアを2,500円以上利用

特典：条件を満たした方の中から抽選で富士急グループが運営するリゾート施設のペアご招待券を各1組（2名様）にプレゼント。

プレゼント内容詳細：

・ホテルハイランドリゾート ホテル＆スパ 宿泊券（ペア）

・富士急ハイランド ワンデイパス（ペア）

・ふじやま温泉 入館券（ペア）

・忍野しのびの里 通行手形（ペア）

デジタルスタンプラリー概要

■期間：2026年7月1日～2026年9月30日

■参加方法：

１.「ここより」アプリをダウンロード

（アプリのログインには、タイムズクラブ会員登録が必要です）

２.対象スポットへ移動

３.スタンプ獲得ポイントに設置されている専用ポップにスマホをかざして、スタンプを獲得

（対象スポットの詳細は、特設ページをご確認ください）

■特典：

＜特典１＞

対象スポットでスタンプを1つ獲得するごとに、タイムズポイント（70ポイント）をプレゼント（最大490ポイントまで）。

＜特典２＞

1箇所以上のスタンプを獲得、かつ、7月1日～9月30日の期間中に富士急カーシェアを利用した方の中から抽選で富士急グループが運営する下記リゾート施設利用券やリサとガスパールタウンのオリジナルグッズプレゼント。

・山中湖遊覧船「白鳥の湖」乗船券（ペア） 1組（2名様）

・河口湖遊覧船「天晴」 乗船券（ペア） 1組（2名様）

・河口湖富士山パノラマロープウェイ 往復乗車券（ペア） 1組（2名様）

・富岳風穴・鳴沢氷穴 入洞券（ペア） 1組（2名様）

・リサとガスパールタウン オリジナルグッズ 7名様

■特設ページ：

https://www.timesclub.jp/camp/cocoyori_fujikyu_202607/

（※本特設ページは、6/30に公開予定です）

「富士急カーシェア」概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1110/table/1979_1_d9d9dfeeafea46ed052ef05463904ea0.jpg?v=202606230451 ]

※「富士急カーシェア」をご利用いただくには、タイムズカーへの会員登録が必要です。

（すでに会員登録されているタイムズカー会員様はそのままご利用いただけます。）

※「富士急カーシェア」のご利用料金・ご利用方法は「タイムズカー」に準じます。詳しくは富士急カーシェアサイト（https://www.q-sta.jp/fujikyucarshare/）をご確認ください。

会社概要

社 名：富士急行株式会社

代表者：堀内 光一郎

設 立：1926年9月18日

所在地：【本社】山梨県富士吉田市新西原5丁目2番1号

【東京本社】東京都渋谷区初台1丁目55番7号

事業内容：レジャー・サービス業、運輸業、不動産業

公式ＨＰ：https://www.fujikyu.co.jp/

社名：株式会社富士急百貨店

代表者：後藤 勇人

設立：1964年12月22日

所在地：山梨県富士吉田市上吉田2丁目5番1号

事業内容：小売業、卸売業

公式ＨＰ：https://www.q-sta.jp/

社名：タイムズモビリティ株式会社

代表者：川上 紀文

設立：1965年11月8日

所在地：東京都品川区西五反田２丁目２０番４号

事業内容：カーシェアリング、レンタカー、自動車（中古車）販売

公式ＨＰ： https://www.timesmobi.co.jp/