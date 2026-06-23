【関西エリア4都市拡大】Live Search、物件撮影対応エリアを2026年8月から京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県でスタート。展開エリアは16都市へ

株式会社Live Search

未来の不動産流通を支えるデータプラットフォームとして不動産会社向けの空室対策ソリューションを提供する株式会社Live Search（本社：福岡県福岡市、代表取締役：福井 隆太郎、以下「Live Search」）は、2026年8月1日より管理業者向けシェアNo.1※物件撮影システム「Req（レック）」を京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県にてサービスの提供を開始いたします。

本展開によりReqの対応エリアは16都府県へ拡大いたします。

※2025年8月 不動産物件撮影代行サービスにおける日本マーケティングリサーチ機構による市場調査結果

■関西エリア拡大の背景

2022年から兵庫県にてテスト展開をスタートし、2023年には大阪エリアを対応エリアとして拡大してまいりました。多くの企業様にご利用をいただく中で、関西エリアは前年比3倍ペースで利用が拡大しており、多くの会社様から「関西エリアの物件撮影を拡大してほしい」といった声をいただいておりました。こうしたニーズに応えるべく、このたび大阪府を周辺とする京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県を新たな対応エリアとして追加し、関西エリアの更なるカバーを実現いたします。

■導入シェアNo.1「Req」のご紹介

1. 空室期間の短縮に直結する高品質な物件写真

不動産専門のプロカメラマンが室内・外観を撮影。広角レンズや適切なライティングを活用し、物件の魅力を最大限に引き出します。またLive Search Brandとして提供する間取り図にはコンセントの位置やカーテンサイズなどの入居者にとって有益な情報が記載されている「寸法入り間取り図」を提供しており、ポータルサイトでの閲覧数・反響数の向上、空室期間の短縮に直結します。

2. 自社スタッフの業務負担を大幅に削減

撮影から間取り図作成、画像編集まで全てReqにお任せいただけます。不動産管理スタッフの撮影業務が不要となり、専用システムから1分で依頼が完了します。依頼後も撮影状況はシステム・通知からリアルタイムにチェックでき、入居者対応やオーナー対応など本来注力すべきコア業務に集中できます。

3. 24時間365日、オンラインで依頼・進捗管理が可能

クラウドシステムから撮影依頼・進捗確認・データ受領までを一元管理。繁忙期でもスムーズに物件情報の整備を進められます。また、自社サイトやポータルサイト、SNSなどへの情報掲載までカバー。

4. 定額制でコストが明確

撮影枚数や間取り図のサイズにかかわらず定額制で提供しており、対応エリア内の撮影では交通費や移動費などもかかりません。従来の『撮影コスト＝人件費』から固定コスト化でき、予算管理がしやすく、コスト面でも安心してご利用いただけます。

■提供開始エリア詳細

京都府：11区

伏見区 / 右京区 / 左京区 / 西京区 / 山科区 / 北区 / 中京区 / 南区 / 上京区 / 下京区 / 東山区

奈良県：6市

奈良市 / 生駒市 / 大和郡山市 / 天理市 / 橿原市 / 香芝市

滋賀県：5市

大津市 / 草津市 / 東近江市 / 近江八幡市 / 守山市

和歌山県：1市

和歌山市

※今後も対応エリアの拡大を予定しております。

■提供開始日

2026年8月1日（土）

■「Req」の提供エリア

2026年6月時点で12の都道府県にサービスを展開中。

今回の関西エリア拡大により16都市へと広がります。

《 東京都 》

都内23区 / 調布市 / 府中市 / 狛江市 / 西東京市 / 武蔵野市 / 三鷹市 / 八王子市 / 町田市 / 清瀬市 / 東久留米市 /小金井市 / 小平市 / 東村山市 / 東大和市 / 国分寺市 / 国立市 / 立川市 / 昭島市 / 日野市 / 多摩市 / 稲城市

《 神奈川県 》

川崎市 / 横浜市 / 相模原市

《 千葉県 》

千葉市 / 船橋市 / 市川市 / 浦安市 / 松戸市 / 習志野市 / 流山市 / 柏市 / 鎌ヶ谷市 / 八千代市

《 埼玉県 》

さいたま市 / 川口市 / 川越市 / 戸田市 / 蕨市 / 和光市 / 三郷市 / 越谷市 / 草加市 / 八潮市 / 朝霞市 / 志木市 / 富士見市 / ふじみ野市 / 新座市 / 所沢市 / 吉川市

《 茨城県 》

日立市 /那珂市 /笠間市 /水戸市 /ひたちなか市 / 小美玉市 / 石岡市 / つくば市 / かすみがうら市 / 土浦市 / 那珂郡東海村 / 東茨城郡城里町 / 東茨城郡茨城町 / 東茨城郡大洗町

《 栃木県 》

宇都宮市 / 鹿沼市 / 小山市 / 栃木市 / 佐野市 / 足利市

《 群馬県 》

伊勢崎市 / 前橋市 / 桐生市 / 太田市 / 高崎市

《 愛知県 》

名古屋市

《 大阪府 》

大阪府の全市区町村

《 兵庫県 》

神戸市 / 明石市 / 尼崎市 / 西宮市 / 宝塚市 / 芦屋市 / 伊丹市

《 福岡県 》

福岡市 / 大野城市 / 春日市 / 太宰府市 / 筑紫野市/ 那珂川市

《 熊本県 》

熊本市 / 八代市 / 宇土市 / 合志市 / 宇城市 / 氷川市 / 菊池郡菊陽町

詳細を見る :https://photo-livesearch.com/req/about

■株式会社Live Search 会社概要

社 名 ：株式会社Live Search（リブ・サーチ）

本 社 ：福岡県福岡市中央区天神3丁目6-16 オフィスニューガイアCLAIR天神3F

東 京オフィス：東京都渋谷区円山町28番4 大場ビルA館5a

大 阪オフィス：大阪市北区曽根崎2丁目2-1 梅新21ビル 401

名古屋オフィス：愛知県名古屋市中区栄1丁目24-25 CK16伏見ビル5階北

代 表 取 締 役 ：福井 隆太郎

設 立 ：2016年9月1日

資 本 金 ：5億1,218万円(資本準備金含む)

企 業 U R L ： https://livesearch.co.jp