栃木県とエムティーアイ、健康管理支援で連携協定締結　プレコンセプションケア推進へ

株式会社エムティーアイ

栃木県（知事：福田 富一）と株式会社エムティーアイ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：前多 俊宏 以下、エムティーアイ）は、「プレコンセプションケア推進に係る健康管理支援に関する連携協定」を6月23日（火）に締結します。

本連携協定により、栃木県に在住する女性に対し、エムティーアイが提供する、すべての女性の一生に寄り添うウィメンズヘルスケアサービス『ルナルナ』の有料機能である「プレミアムコース」の無償提供を7月1日（水）より開始します。『ルナルナ』のサービスを通じて、妊娠・出産・不妊・不育に関する基礎知識などの情報配信も予定しており、利用者はライフステージに合わせた健康情報を受け取ることができます。

1．連携協定締結の背景

栃木県では、ライフステージを通じて心身の健康を維持し、自分らしい生き方や将来の選択ができるように、「プレコンセプションケア」の推進に取り組んでいます。2025年9月に「プレコンセプションケアセンターとちぎ」（愛称：「プレコンとちぎ」）を開設し、学校や企業等が実施する若年層向け健康セミナーなどへの講師派遣や、県民向け相談窓口での支援を実施しています。

エムティーアイは、2000年より『ルナルナ』のサービス提供を開始しています。『ルナルナ』に蓄積されたビッグデータを活用し、独自の排卵日予測アルゴリズム※1を構築するなど、約25年にわたり培ったノウハウや知見を生かして、月経管理をはじめ、妊活、妊娠、出産、育児、更年期などライフステージに合わせた女性の健康をサポートしています。

このような背景のもと、両者が相互に連携しながら健康管理等の支援を行い、プレコンセプションケアを推進するため、今回の連携協定の締結に至りました。

2．連携・協力事項について

エムティーアイが提供する『ルナルナ』を活用し、下記事項に関して連携・協力を行います。

（1）妊娠・出産・不妊・不育に関する正しい知識の普及啓発及び支援に関すること

（2）その他、双方が協議の上、必要と認めること

3．取り組み内容

■『ルナルナ』の「プレミアムコース」を無償提供

【無償提供期間】

● 2026年7月1日（水）～2028年6月30日（金）

※先行して『ルナルナ』プレミアムコースを無償提供中の宇都宮市及び矢板市にて既にご登録いただいている方は、再登録の必要なく栃木県の無償提供期間終了日までプレミアムコースの利用が可能です。

【ルナルナ プレミアムコースの主な機能】

● 生理日予測

● 独自の予測アルゴリズム※によって、

一人ひとりの状況に合わせた排卵日やより妊娠しやすい期間、

仲良し日を予測しお知らせ

※特許取得済み（特許第5998307号）

● 基礎体温仲良し日のお知らせ

● 教えて先生（疑問や不安に監修医師が回答）

● パートナー共有

（生理予定日や仲良し日、体調などをパートナーに共有）

● 生理周期、体調振り返り

● 生理痛やPMSに関するセルフチェック

【利用方法】

『ルナルナ』を初めてご利用される方／過去にご利用されていて現在はアプリをダウンロードされていない方は１.～５.、現在ご利用中の方は２.～５.の手順でご利用いただけます。

１.『ルナルナ』アプリをダウンロード

２.IDの新規登録／ログインの実施

３.プロフィール情報の登録／更新

都道府県：栃木県

市区町村：お住まいの市町村を選択

４.『ルナルナ』アプリホーム画面やメニュー画面などに表示される案内から栃木県案内ページへ

５.栃木県案内ページ記載の手順に沿って登録

※既に『ルナルナ』をダウンロードされている方でID登録有無・ログイン状況がお分かりにならない場合は、各サービスメニュー＞設定＞ルナルナIDの項目からご確認ください。

※既に有料プランにご加入されている方は、有料プランをご解約の上、次回契約更新日以降に栃木県案内ページにアクセスしてください。有料プラン解約方法は、サービスメニュー＞設定＞有料プラン管理／解除からご確認ください。

※本協定による「プレミアムコース」の無償提供は、栃木県にお住まいの方が対象です。

※無償提供期間が終了した場合は、自動的に無料プランへ切り替わります。

■妊活や不妊治療に関する基礎知識や女性の健康支援に関する情報発信

『ルナルナ』では、妊活や不妊治療に関する基礎知識の配信など、ライフステージに応じた女性の健康管理支援として知識啓発を行っています。加えて、年齢や妊活歴、過去の生理周期を参照したセルフチェック機能を提供し、適切な妊活のステップアップを提案し、医療機関への受診勧奨を実施しています。

★『ルナルナ』について：https://lnln.jp/

生理日管理をはじめ、初潮前後の心身のサポートから、妊活・妊娠・出産・更年期、ピル服薬や医療機関の受診支援※2まで、すべての女性の一生に寄り添うウィメンズヘルスケアサービス。アプリの累計ダウンロード数は2,300万件以上（2026年4月時点）で、蓄積されたビッグデータを用いて、独自の予測アルゴリズムを確立し、より精度の高い排卵日予測が可能です。また、女性のカラダとココロの理解浸透プロジェクト「FEMCATION※3」を通して学びの場を創出するなど、社会全体で寄り添いあえる環境づくりに取り組んでいます。

2025年11月にサービス提供開始から25周年を迎え、新ステートメント“世界でいちばん、あなたのことを知っている。”を発表。自治体と協働したプレコンセプションケアの推進や妊活支援に注力するなど、社会と連携しより多くの女性が自分のカラダと向き合えるための取り組みを推進しています。

※1 排卵日予測に係るニュースリリース：https://www.mti.co.jp/?p=22438

※2 医療機関の受診サポート

「ルナルナ メディコ」https://sp.lnln.jp/brand/services/lnlnmedico_general

『ルナルナ オンライン診療』 https://lp.telemedicine.lnln.jp/p

ピルのオンライン診療『ルナルナ おくすり便』 https://okusuri.lnln.jp/s/lp/lunaapp_okusuri_lp/okusuri_main/index.html(https://okusuri.lnln.jp/s/lp/lunaapp_okusuri_lp/okusuri_main/index.html)

※3 「FEMCATION」は、FEMALE（女性）とEDUCATION（教育）を掛け合わせた造語です。

※ 『ルナルナ』「FEMCATION」は株式会社エムティーアイの登録商標です。