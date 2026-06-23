【いわきFC】熊田直紀 選手、育成型期限付き移籍期間延長のお知らせ

株式会社いわきスポーツクラブ

このたび、いわきFCは、FC東京から育成型期限付き移籍中の熊田直紀選手が移籍期間を延長することとなりましたので、お知らせします。

なお、新たな移籍期間は2027年6月30日までとなり、契約条件により移籍期間中はFC東京と対戦するすべての公式戦に出場することができません。

【熊田 直紀 （NAOKI KUMATA）】

| ポジション

FW

| 生年月日

2004年8月2日（21歳）

| 身長/体重

181cm / 79kg

| 出身

福島県郡山市

| 経歴

緑ヶ丘サッカースポーツ少年団 → ESTRELLAS FC → FC東京U-15むさし→ FC東京U-18 → FC東京 → KRCへンク（ベルギー）→ FC東京 → いわきFC

| 代表歴

2019年：U-15日本代表

2022年：U-19日本代表

2023年：U-20日本代表、U-22日本代表

| 出場記録

＜2026年＞

百年構想リーグ：0試合出場 / 0得点

＜通算＞

J1リーグ：8試合出場 / 1得点、J2リーグ：42試合出場 / 4得点、百年構想リーグ：0試合出場 / 0得点、リーグカップ：7試合出場 / 1得点、天皇杯：3試合出場 / 0得点

| コメント

「2026/27シーズンもいわきFCでプレーすることになりました。結果を求めて頑張ります。応援よろしくお願いします」