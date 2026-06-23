書籍『なんでも聞ける！ 65歳からのスマホAIさん超入門』 6月23日（火）発売
株式会社日本能率協会マネジメントセンター（代表取締役社長：張 士洛、東京都中央区、以下JMAM〔ジェイマム〕）は、書籍『なんでも聞ける！ 65歳からのスマホAIさん超入門(https://pub.jmam.co.jp/book/b675810.html)』を2026年6月23日（火）全国の書店およびネット書店で発売しました。
■本書の内容
10年以上、YouTubeチャンネルで19万人を超える人々にスマホの楽しさを伝えてきた
吉祥寺スマホスクール校長が、
65歳以上のシニアに向けて書いた「いちばんやさしいAI入門書」
解説しているのは世界中で愛用されているAIサービス「ChatGPT（チャット・ジーピーティー）」。新しい機械を買う必要はなく、今お手元にあるスマホ１つで始められます。iPhone・Android両対応で、インストールから登録まで画面写真付きでていねいにガイドします。また、スマホに話しかけるだけでAIが答えてくれる「音声入力」の活用法もくわしく紹介しています。
本書の最大の特長は、シニアの暮らしに寄り添った豊富な活用例です。毎日の献立づくり、お礼状やスピーチの代筆、旅行プランの作成、スマホの操作方法の質問、健康相談、俳句の創作支援、脳トレクイズ、詐欺メールの判定、さらには介護の悩みの相談相手まで--日常のあらゆる場面でAIが「なんでも相談できるパートナー」になることを、実際の会話例を交えながら紹介します。
一方で、AIの間違い（ハルシネーション）への注意、個人情報の正しい扱い方、「AI疲れ」を防ぐ距離感のとり方など、安心して使い続けるための知識もしっかり解説。巻末にはトラブル対処法とAI用語辞典も収録し、読了後も手元に置いて繰り返し使える１冊です。
シニアと先生の会話形式ではじまる構成は読みやすく、
まるで教室で隣に座って教わっているような安心感があります。
「AIは怖くない、むしろあなたの人生をもっと豊かにしてくれる最高の相棒です」
著者の熱い思いが詰まった、シニアのためのAI入門決定版です。
■書籍概要
タイトル：なんでも聞ける！ 65歳からのスマホAIさん超入門
著 者：三田 真寛
発 売 日 ：2026年6月23日（火）
価 格：1,650円（税込）
出 版 社 ：株式会社日本能率協会マネジメントセンター
頁 数：200ページ
判 型：A5
ISBN ：9784800594525
■目次
はじめに
AIさんをスマホで使う準備をしよう
第1章 AIさんと友だちになろう
第2章 知っておけば安心！ 付き合い方のコツ
第3章 いちばんやさしい話し相手
第4章 毎日の「困った」をAIさんが解決
第5章 もっと楽しくなる！ AIさん応用編
おわりに
■著者プロフィール
三田 真寛（みた まさひろ）
吉祥寺スマホスクール校長。スマホ業界歴20年超のエキスパート。携帯ショップ店長として経験を積み、2016年から吉祥寺スマホスクールの講師として活動。受講者一人ひとりに寄り添う丁寧な個別指導が好評を得ている。2020年に開設したシニア向けスマホ活用YouTubeチャンネル「吉祥寺スマホスクール」は登録者19万人を超え、わかりやすい解説が人気。現在は市区町村が開催するスマホ教室でも講師を務め、地域のデジタル支援に幅広く貢献している。
■紙面のご紹介
大きな文字と画面キャプチャで見やすいレイアウトで、教室で学ぶような安心感が特長です。
■ご購入はこちらから
Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4800594529
楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18621945/