書籍『なんでも聞ける！ 65歳からのスマホAIさん超入門』 6月23日（火）発売

株式会社日本能率協会マネジメントセンター

株式会社日本能率協会マネジメントセンター（代表取締役社長：張 士洛、東京都中央区、以下JMAM〔ジェイマム〕）は、書籍『なんでも聞ける！ 65歳からのスマホAIさん超入門(https://pub.jmam.co.jp/book/b675810.html)』を2026年6月23日（火）全国の書店およびネット書店で発売しました。

■本書の内容

10年以上、YouTubeチャンネルで19万人を超える人々にスマホの楽しさを伝えてきた

吉祥寺スマホスクール校長が、

65歳以上のシニアに向けて書いた「いちばんやさしいAI入門書」



解説しているのは世界中で愛用されているAIサービス「ChatGPT（チャット・ジーピーティー）」。新しい機械を買う必要はなく、今お手元にあるスマホ１つで始められます。iPhone・Android両対応で、インストールから登録まで画面写真付きでていねいにガイドします。また、スマホに話しかけるだけでAIが答えてくれる「音声入力」の活用法もくわしく紹介しています。



本書の最大の特長は、シニアの暮らしに寄り添った豊富な活用例です。毎日の献立づくり、お礼状やスピーチの代筆、旅行プランの作成、スマホの操作方法の質問、健康相談、俳句の創作支援、脳トレクイズ、詐欺メールの判定、さらには介護の悩みの相談相手まで--日常のあらゆる場面でAIが「なんでも相談できるパートナー」になることを、実際の会話例を交えながら紹介します。

一方で、AIの間違い（ハルシネーション）への注意、個人情報の正しい扱い方、「AI疲れ」を防ぐ距離感のとり方など、安心して使い続けるための知識もしっかり解説。巻末にはトラブル対処法とAI用語辞典も収録し、読了後も手元に置いて繰り返し使える１冊です。



シニアと先生の会話形式ではじまる構成は読みやすく、

まるで教室で隣に座って教わっているような安心感があります。

「AIは怖くない、むしろあなたの人生をもっと豊かにしてくれる最高の相棒です」

著者の熱い思いが詰まった、シニアのためのAI入門決定版です。

■書籍概要

タイトル：なんでも聞ける！ 65歳からのスマホAIさん超入門

著 者：三田 真寛

発 売 日 ：2026年6月23日（火）

価 格：1,650円（税込）

出 版 社 ：株式会社日本能率協会マネジメントセンター

頁 数：200ページ

判 型：A5

ISBN ：9784800594525

■目次

はじめに

AIさんをスマホで使う準備をしよう

第1章 AIさんと友だちになろう

第2章 知っておけば安心！ 付き合い方のコツ

第3章 いちばんやさしい話し相手

第4章 毎日の「困った」をAIさんが解決

第5章 もっと楽しくなる！ AIさん応用編

おわりに

■著者プロフィール

三田 真寛（みた まさひろ）

吉祥寺スマホスクール校長。スマホ業界歴20年超のエキスパート。携帯ショップ店長として経験を積み、2016年から吉祥寺スマホスクールの講師として活動。受講者一人ひとりに寄り添う丁寧な個別指導が好評を得ている。2020年に開設したシニア向けスマホ活用YouTubeチャンネル「吉祥寺スマホスクール」は登録者19万人を超え、わかりやすい解説が人気。現在は市区町村が開催するスマホ教室でも講師を務め、地域のデジタル支援に幅広く貢献している。

■紙面のご紹介

大きな文字と画面キャプチャで見やすいレイアウトで、教室で学ぶような安心感が特長です。

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Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4800594529

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