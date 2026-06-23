「お母さん、私にもやらせて！」の気持ちに寄り添う。親子で正しいケアを学ぶ、子ども用日本製シートマスク「sowana モイスチャーシートマスク」新発売

okurucosme

親子向けスキンケアブランド「sowana（ソワナ）」を展開するokurucosme（本社：東京都港区）は、6歳頃から使用できる子ども用日本製スキンケア「sowana モイスチャーシートマスク for Kids」を発売いたしました。

小学生女子の57％がすでにスキンケアを実践！一方で母親の約6割が「肌への安心感」と「正しい教え方」に悩み。現役美容カウンセラーのママが立ち上げたブランド「sowana」が、その答えをカタチに。

近年、SNSや動画コンテンツの普及に伴い、子どもたちの美容やスキンケアへの関心が急速に高まっています。同ブランドが小学生の女の子を持つ母親100名を対象に実施した「子どもの美容・スキンケアに関する意識調査」では、実に57％の小学生女子が日常的にスキンケアを行っていることが判明しました。

一方で、子ども向けスキンケア商品に求める要素として「肌へのやさしさ（60%）」「安全性（55%）」が上位を占め、母親の45%が「子どもに正しいスキンケアを教えたい」と考えているものの、「具体的にどのように向き合い、何を買い与えるべきか分からない」という保護者のリアルな葛藤も浮き彫りになりました。

こうした背景を受け、自身も現役の美容カウンセラーであり、小学生の娘を持つ母でもある開発者が「子どもが安心して使えて、正しいケアを親子で学べる本物を届けたい」という決意から、デリケートな子どもの肌に徹底的に寄り添ったシートマスクを開発いたしました。

女子小学生の母親100人に聞いたアンケート結果

小学生女子の美容・スキンケアに関する意識調査 2026/6月実施

海外製や雑貨とは違う、徹底した「やさしさ」と「国内製造」へのこだわり。デリケートな子どもの肌を守る3つのポイント

バラエティショップ等で見かける安価な海外製キッズ用化粧品は、香料やデザイン性が重視されている反面、成分や素材において敏感肌の子どもへの使用を躊躇する声も少なくありません。「sowana」は、大切な我が子や、特別なギフトとしても自信を持って選べるクオリティを追求しました。

単なる美容ではなく「自分を大切にする習慣」を。親子で楽しく学べるイラスト付きパンフレットを同封

- 子どもの肌を考えた素材選び子どもの繊細な肌への負担に配慮し、さまざまな素材を検討した結果「ベンリーゼシート(R)」を採用。子どもの小さな顔にぴったりフィットするキッズサイズです。- 健やかな肌を守る、保湿メインのシンプル処方（8つのフリー）肌のバリア機能が未成熟な子どもたちのために、余計なものは入れない引き算の処方を徹底。以下の8つの成分を使用していません。（パラベン、サルフェート、シリコーン、合成着色料、合成香料、紫外線吸収剤、酸化防止剤、アルコール）- 安心の日本製（Made in Japan）デリケートなお肌へ毎日でも安心してお使いいただけるよう、国内での製造・品質管理にこだわっています。シート素材にもこだわり、ベンリーゼシート(R)を採用。衛生的な個包装タイプ

学校では歯磨きの方法は習っても、一生付き合う「肌」の守り方は教えてくれません。「sowana」が届けるのは、単なる化粧品ではなく、初めて自分の肌に触れ、自分を大切にすることを知る「体験」そのものです。

商品には、大人と子どもの肌の違いや、いま子どもに必要なケアをやさしく解説した、イラスト付きのオリジナルパンフレットを同封しています。 「きれいになったね」と親子で鏡を見て笑い合う時間を通じて、子どもたちが年齢に合った正しいスキンケア習慣を身につけ、「自分でできた！」という小さな自信を積み重ねていける未来を応援します。

今後は、現在販売中のシートマスクに加え、泡洗顔などのスキンケア用品や、親子で一緒に使えるアイテムなど、親子のスキンケア時間をより豊かにサポートする商品展開も視野に入れています。

使用方法

商品スペック・概要

袋から取り出し優しく広げる5~10分おいて剥がす手で美容成分を馴染ませるSowana（ソワナ）

商品名：モイスチャーシートマスク for Kids

価格（すべて税込み・送料込み）：

1枚：990円

5枚セット：3,000円

10枚セット：5,500円

対象年齢：6歳頃～

販売ページ（公式オンラインショップ）：

https://okurucosme.theshop.jp/items/91347158

公式インスタグラム：

https://www.instagram.com/sowana_official/

ブランド発起人（開発者）メッセージ

鏡の前でお化粧やスキンケアをする私の姿を見て、「私にもやらせて！」と目をキラキラさせる娘。そんな日常のひとコマからsowanaの物語は始まりました。 大人の肌には良くても、子どもの繊細な肌には刺激が強すぎるかもしれないという不安。だからと言って「ダメ！」と否定すれば、隠れて間違ったスキンケアをしてしまうかもしれません。

「美容を急がせる」のではなく、正しい知識とやさしい成分で「やりたい」の好奇心を満たしてあげること。その先には、自分の肌を、そして自分自身を愛せる未来が待っています。sowanaはスキンケアを通じて、親子の絆と子どもたちのケアする力を育てる、お守りのような存在でありたいと願っています。