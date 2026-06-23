【ロフト】7/3(金)イオンモール和歌山2階に「和歌山ロフト」オープン

株式会社ロフト

株式会社ロフト(東京都渋谷区/代表取締役社長 安藤公基)は、2026年７月３日(金)に「イオンモール和歌山」(和歌山県和歌山市ふじと台)２階に、和歌山県内初出店となる「和歌山ロフト」をオープンいたします。「イオンモール和歌山」は、2014年に開業以来、近隣はもとより和歌山市外ひいては大阪・阪南市まで及ぶ広域の商圏から和歌山県最大売上規模のショッピングセンターとして支持されています。「和歌山ロフト」は「イオンモール和歌山」の魅力の一つとして加わり、最新のトレンドや季節を感じる旬の雑貨を通して、地域の皆さまに、新しい生活提案をしてまいります。また、和歌山県内ロフト初出店を記念して、地元の人気店や名湯の施設とのコラボレーションデザインの限定文具雑貨の販売、お買上げプレゼントを実施いたします。

■“新しいモノ、ワクワクするコトが必ず見つかる”、雑貨の“旬”を体感できるお店を目指します

売場面積は約261坪(約863平方メートル )、ロフトで最も多く展開しているスタンダードな店舗規模です。

ワンフロアの買い回りしやすい最新のレイアウトにて、トータルでおよそ19,100種類を品ぞろえ、文具雑貨(9,100種類)、健康雑貨(6,500種類)、バラエティ雑貨(2,500種類)、生活雑貨(1,000種類)の４領域で、市(旬)と蔵(定番)の商品を展開いたします。

和歌山ロフト店舗イメージ

【和歌山ロフト開店記念！地元のラーメン店や名湯の施設とのコラボレーション企画】 ※価格はすべて税込み

和歌山県内ロフト初出店を記念して、地元企業との開店記念グッズを計6種類販売いたします。

＜老舗ラーメン店「井出商店」＞

1953年に創業以来、全国にもファンの多い和歌山市の老舗ラーメン店「井出商店」。看板メニューの中華そばをデザインにあしらったキーホルダーなど計3種類を限定販売。

ロフト限定/井出商店 商品集合イメージ

●ロフト限定/井出商店 2連アクリルキーホルダー 715円

ロフト限定/井出商店 2連アクリルキーホルダー

●ロフト限定/井出商店 クリアファイル A5サイズ 385円

ロフト限定/井出商店 クリアファイル

●ロフト限定/そえぶみ箋 井出商店 中華そばにゃんこ 385円

ロフト限定/そえぶみ箋 井出商店 中華そばにゃんこ

＜和歌山市の名湯「花山温泉 薬師の湯」＞

1200年以上の歴史を持ち、関西屈指の高濃度炭酸鉄泉が特徴の和歌山市にある天然温泉「花山温泉 薬師の湯」。温泉施設のシンボルである提灯をデザインしたステッカーや温泉に浸かるネコのミニレターなど計3種類を限定販売。

ロフト限定/花山温泉 商品集合イメージ

●ロフト限定/花山温泉 ロッカーキー風アクリルキーホルダー 880円

ロフト限定/花山温泉 ロッカーキー風アクリルキーホルダー

●ロフト限定/花山温泉 ダイカットステッカー 440円

ロフト限定/花山温泉 ダイカットステッカー

●ロフト限定/そえぶみ箋 花山温泉にゃんこ 385円

ロフト限定/そえぶみ箋 花山温泉にゃんこ

【機能や携帯性がさらに進化！ロフトおすすめのクールアイテム】

コンパクトながらパワフルなハンディファンやひんやり感がアップしたUVスプレーなど、暑い夏を快適に過ごすために役立つアイテムがそろいます。

■期間：7月3日(金)～

●日傘クリップ付き小型ジェットファン(オウルテック) 3,058円

日傘クリップ付き小型ジェットファン日傘クリップ付き小型ジェットファン 使用イメージ

●プロ・業務用UVスプレー 超氷冷(ヤーマン) 1,870円

プロ・業務用UVスプレー 超氷冷

【シーンに合わせて選びやすい、軽さや耐久性に優れた晴雨兼用傘】

持ち運びに便利なコンパクトなものや、軽さと耐風性を兼ね備えたアイテムなど種類豊富に取りそろえます。

■期間：7月3日(金)～

●マジカルテックプロテクション タフ12rib(ムーンバット) 6,600円

マジカルテックプロテクション タフ12ribマジカルテックプロテクション タフ12rib

●Wpc. 遮光ミニマ(ワールドパーティー) 4,620円

Wpc. 遮光ミニマWpc. 遮光ミニマ

【和歌山ロフトオープン記念キャンペーン】

●ロフトアプリユーザー限定「ロフトク5％OFF」

ロフトアプリで和歌山ロフトの店舗をお気に入り登録すると、１回のお会計合計税抜1,000円以上で5％OFF。期間中何度でも利用可能。

■期間：7月3日(金)～12日(日)

●「ロフトオリジナルトートバッグ」プレゼント！

7月3日(金)より和歌山ロフトで合計税込3,000円以上お買上げのお客さま先着2,000名さまにデザイン・ユニット「COCHAE」イラストデザインの「ロフトオリジナルトートバッグ」を1点プレゼント。

「ロフトオリジナルトートバッグ」 商品イメージ

【店舗 概要】

◇店舗名：和歌山ロフト

◇開店日：2026年7月3日(金)

◇所在地：和歌山県和歌山市ふじと台23番地 イオンモール和歌山 2階

◇売場面積：約261坪(約863平方メートル )

◇営業時間：午前10時～午後９時

◇休業日：イオンモール和歌山に準ずる

【イオンモール和歌山 概要】

◇開業日：2014年3月16日

◇運営管理：イオンモール株式会社

◇店舗面積：約69,000平方メートル

◇テナント数：約180店舗(2024年度)

◇営業時間：午前10時～午後９時 駐車場台数：3,500台

◇アクセス：南海本線和歌山大学前(ふじと台)駅下車すぐ