フォーバル、一関商工会議所、株式会社NextIWATEによる、中小企業支援および地域経済活性化に関する連携協定の調印式を開催

株式会社フォーバル

株式会社フォーバル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：中島將典、以下「フォーバル」）は、

一関商工会議所株式会社Next IWATEと、中小企業支援および地域経済の活性化を目的とした包括連携協定を締結し、2026年6月22日に調印式を開催しました。

(左から）株式会社Next IWATE 代表取締役CEO 上野裕太郎様、一関商工会議所 会頭 小岩邦弘様、株式会社フォーバル 代表取締役社長 中島將典

連携協定の背景と目的

地方における中小企業は、人口減少や人手不足、デジタル化への対応遅れなど、複合的な経営課題に直面しており、地域全体での支援体制の強化が求められています。特に一関市においては、地域経済を支える中小企業の持続的な成長と産業基盤の強化が重要な政策課題となっており、行政と民間が連携した実効性の高い支援が必要とされています。

一関市はこれまでも、産業振興施策を通じて地域企業支援の高度化に取り組むとともに、一関商工会議所や株式会社Next IWATEと連携しながら、地域に根差した支援体制の構築を進めてきました。

こうした背景のもと、フォーバルは全国で培ってきた中小企業支援やDX推進のノウハウを活用し、一関市をはじめとする関係機関と連携することで、官民一体となった包括的な支援体制を構築し、地域企業の競争力強化と地域経済の活性化をより一層推進してまいります。

一関商工会議所 会頭 小岩邦弘 様 コメント

このたびの連携協定の締結により、当地域の「チーム型伴走支援」がより一層進展することを大いに期待しております。当会議所では、これまでも関係機関と連携し、事業承継支援などに注力してまいりました。しかし、近年、中小企業が直面する課題はますます複雑・高度化しております。本協定を新たな契機とし、これまで以上に「産官学金」が一体となった支援を展開することで、地域企業の持続的発展と地域経済の活性化へ向け、邁進してまいります。

株式会社Next IWATE 代表取締役CEO 上野裕太郎 様 コメント

このたびの連携協定を、地域の未来を共に考え、行動するための新たな出発点として大変心強く感じています。Next IWATEはこれまで、一関を拠点に、若者たちの力を地域企業の挑戦につなげることを大切にしながら、現場に足を運び、企業の皆さまの声に寄り添う活動を続けてきました。本協定を機に、若者と地域企業が共に成長し、一関に新たな挑戦が生まれる仕組みづくりをさらに推進するとともに、地域の持続的な発展に貢献できるよう取り組んでまいります。

株式会社フォーバル 代表取締役社長 中島將典 コメント

このたび、連携協定を締結できましたことを大変光栄に思います。今回の協定締結により、一関市の関係機関が一体となり、地域に根ざしたより実効性の高い支援が可能になると考えております。本協定を通じて、当社が培ってきたDXや経営支援の知見と各機関の強みを掛け合わせ、一関市内企業の持続的な成長と地域経済のさらなる活性化に貢献してまいります。

（左から）株式会社Next IWATE 青森オフィス室長 兼 函館オフィス準備室長 兼 コーポレート統括部広報室長 菅原 隼真様、取締役 未来共創教育推進部長 阿部 凌央様、代表取締役CEO 上野 裕太郎様、取締役 共創変革伴走支援部長 佐々木 優人様、一関商工会議所 参事 森本 竹広様、会頭 小岩 邦弘様、事務局長 鈴木 直子様、専務理事 船山 賢治様、株式会社フォーバル 代表取締役社長 中島 將典、執行役員 グループ広報戦略統括部長 グループCMO 水野 博之、執行役員 北海道・東北カンパニー長 齋藤 勲、北海道・東北カンパニー 副カンパニー長 松下 伸一

株式会社フォーバルについて

株式会社フォーバル（東証スタンダード：8275）は、中小・小規模企業向けの伴走コンサルティングを主力事業とし、「情報通信」「海外」「環境」「人材・教育」「起業・事業承継」の5分野で経営支援サービスを展開しています。独自の「企業ドクター（次世代経営コンサルタント）」モデルを通じて、経営課題の可視化から改善提案、実行支援までを一気通貫で提供し、ESG経営、人的資本経営、DX/GX推進など企業価値向上に資する高付加価値支援を行っています。

また、地方創生戦略「F-Japan構想」のもと、自治体、民間企業、教育機関、金融機関との連携による地域共創モデルの構築および横展開を推進しています。

■会社概要

社名：株式会社フォーバル

代表：代表取締役社長 中島 將典

設立：1980年（昭和55年）9月18日

所在地：東京都渋谷区神宮前五丁目52番2号青山オーバルビル14階

※詳細はホームページ(https://www.forval.co.jp/?utm_source=pr20260623&utm_medium=pressrelease&utm_id=prtimes20260623)をご覧ください。