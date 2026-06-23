【HINATA大島】宮崎・日南の無人島に開業する高級リゾート、本日6月22日（月）から、いよいよ予約開始！

宮崎県日南市

宮崎県日南市から、どこよりも早く夏本番の熱気をお届けします。

2026年に誕生する注目の無人島リゾート「HINATA大島」が、2026年6月22日（月）より宿泊予約の受付を開始いたしました。

ティザーサイト：https://lchd-hinataohshima.com/teaser/

これを記念し、本リゾートと日南市の魅力を全3回にわたってご紹介します。

第1弾は、「HINATA大島」の最新情報をいち早くお届け。透き通る紺碧の海に囲まれたロケーションで味わう、“パスポートのいらない非日常”をコンセプトにした滞在体験や、施設の詳細をご紹介します。

続く第2弾では、食の宝庫・日南ならではの「初夏の海の幸＆山の幸」を特集。最高級ブランドマンゴー「太陽のタマゴ」や、生牡蠣「ひとしおオイスター」など、この時期ならではの旬の味覚の魅力をお届けします。

さらに第3弾では、世界唯一のモアイ像や神秘的な鵜戸神宮を巡り、シーカヤックで美しい海を満喫する「日帰り女子旅」プランをご紹介。日南の豊かな自然や観光スポットを存分に楽しめるモデルコースとして、その魅力をお伝えする予定です。

【HINATA大島】2026年9月に誕生！パスポートのいらない、一番近い無人島リゾートへ。

日南市の沖合に浮かぶ、手つかずの自然が残る無人島「大島」。

ここに2026年9月、新しい旅の拠点「HINATA大島」がオープンします。

最大の特徴は、周囲を「日南ブルー」の透明な海に囲まれた圧倒的なロケーションで、島全体が国立公園の一部であり、日常の喧騒から完全に切り離された本物の非日常を味わえます。

一歩足を踏み入れればそこは亜熱帯の植物が茂るジャングルと静寂の世界が広がっています。

▶「余白に満ちる島」への特別なクルーズプランを

2015年頃に無人島となったものの、「余白に満ちる島、HINATA大島。」をコンセプトに今回、日常から完全に切り離された本物の非日常空間へと生まれ変わった大島。

島までのアクセスは、港から約10分の優雅なクルージングプラン、そして宮崎空港から約20分でダイレクトに到着するヘリコプターでのヘリチャータープランが用意されています。クルージングでは、水平線に浮かぶ大島に向かってクルージングをお楽しみいただきます。タイミングが合えば、元気に飛び跳ねるイルカを見られるかもしれません。一方へリコプターでは、宮崎から大島ヘリポートまでの移動中、青島や鵜戸神宮など、宮崎を代表する観光名所をご覧いただきながら大島に向かいます。また空気が澄んでいる日には、遠目に霧島連山などの峰も見ることができます。ヘリ、クルージングともに年間を通して、天気が良い日は日向灘という海の美しさをご覧いただけます。

▶和モダンな空間と島の歴史を巡る体験

客室、レセプション、レストランともに、「和モダン」をコンセプトに設計。その中で、サウナ室に畳調の床と木の温もりを感じさせる空間の中で、サウナの中からでも景色を楽しめるような空間となりました。また一段上がって入ることから、ただのお風呂の延長にあるサウナではなく、茶室のように独立した空間としてお楽しみいただけます。

さらに、島の豊かな自然と歴史を体感するホーストレイルも大きな魅力です。

また2015年頃に無人島となった今も、元島民を中心に管理される島内には、国内初の無筋コンクリート造の灯台や1,000km以上も旅をする蝶「アサギマダラ」が生息しています。歴史が作り上げた豊かな自然環境のなかで、ひとときの「余白」を心ゆくまで過ごせます。

▶本日6月22日（月）から、いよいよ予約開始！

気になる宿泊施設は、2名用の「Ocean Villa」5棟と、2～4名用の「Ocean Suite Villa」2棟の計7棟。新規オープン限定価格プランでは、ヘリまたはクルージングの往復代金と1泊2食、さらにホーストレイルの体験料金も含めた贅沢な設計で、おひとり様15万円～を予定しています（変更の可能性あり）。

そして本日23日（火）から予約サイトがオープンしました。ぜひご覧ください。

ティザーサイト：https://lchd-hinataohshima.com/teaser/

Youtube：公式チャンネル

Instagram：https://www.instagram.com/oshima.villas.island/