熊田直紀選手 いわきFCへの育成型期限付き移籍延長のお知らせ

東京フットボールクラブ株式会社

いわきFCへ育成型期限付き移籍中の熊田直紀選手が、育成型期限付き移籍期間を延長することが決定しましたのでお知らせします。

契約期間は2027年6月30日までとなり、熊田選手は契約により期限付き移籍期間中にFC東京と対戦するすべての公式戦に出場できません。

熊田直紀選手プロフィール

□ポジション：FW

□生年月日：2004年8月2日

□出身：福島県

□身長/体重：181cm/79kg

□経歴

2012-2016 緑ヶ丘サッカースポーツ少年団

2017 ESTRELLAS FC

2017-2020 FC東京U-15むさし

└2019 第34回日本クラブユースサッカー選手権U-15 3位

2020-2023 FC東京U-18

└2020 第44回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 準優勝

2023- FC東京

└2024.1-2024.8 KRCヘンク(ベルギー)※期限付き移籍

└2024.8- いわきFC※育成型期限付き移籍

□代表歴

2019 U-15日本代表

2022 U-19日本代表

2023 U-20日本代表

└『AFC U20アジアカップウズベキスタン2023』大会得点王

└『FIFA U-20ワールドカップアルゼンチン2023』出場

出場記録

FC東京通算出場数：17試合 FC東京通算得点数：2点

熊田選手コメント

「2026/27シーズンもいわきFCでプレーすることになりました。

成長して戻れるよう頑張ります」