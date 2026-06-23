【ホテルインディゴ長崎グラバーストリート】宿泊プラン「THE ART OF HERITAGE」を販売

森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社

長崎の歴史と文化を受け継ぐラグジュアリーライフスタイルホテル「ホテルインディゴ長崎グラバーストリート」（長崎県長崎市南山手／総支配人：丹羽秀之）では、2026年6月23日（火）より、江戸時代に平戸藩へ銘酒を献上していた「潜龍酒造」と、平戸藩の御用窯として発展した「三川内焼」を巡る、3泊4日の特別宿泊プランを販売いたします。

宿泊プラン「THE ART OF HERITAGE」イメージ

本プランでは、1日目に歴史的建造物を継承した本館のスイートルームにてゆったりとお寛ぎいただきながら、歴史ある建築や館内に流れる穏やかな時間をお愉しみいただきます。2日目は「潜龍酒造」にて、藩主が参勤交代の折に滞在した本陣屋敷「枕水舎」や、長崎県指定有形文化財の酛蔵をはじめとする歴史的建造物を見学。330年以上受け継がれてきた酒造りの歴史と銘酒の味わいをご堪能いただきます。夜は120年以上聖堂として使われていた空間を活かしたレストラン「カテドレクラ」にて、特別ディナーをご用意。三川内焼の器でご提供するコースの一品には、かつて大名に振る舞われていた料理の記録をもとに現代の感性で再現した特別な一皿をご提供し、白を基調とした空間と響き合う三川内焼の白磁が料理や酒の魅力をより一層引き立てます。3日目には、将軍家や諸大名、さらには皇室へも献上されたと言われる三川内焼の窯元へ。普段は見ることができない伝統を守り続ける工房見学、また染付体験を通して受け継がれてきた職人の技と白磁の美をご体感いただきます。

それぞれが、ともに人々のもてなしの心によって磨かれ受け継がれた伝統。その歴史を受け継ぐ、美酒・美食・白磁・そして建築・空間が織りなす特別な時間を通して、時を巡る旅をご堪能ください。

■宿泊プラン「THE ART OF HERITAGE」概要

販売開始：2026年6月23日（火）

宿泊期間：2026年7月22日（水）～

料 金：1室2名様利用時1,000,000円～（消費税・サービス料込）

プラン内容：

・3泊4日のスイートルームでのご滞在

・Restaurant Cathedreclat でのご朝食

・Restaurant Cathedreclat での特別ディナーコース

・「潜龍酒造」にて、酒蔵・本陣屋敷「枕水舎」、酛蔵見学、試飲体験

・三川内焼「平戸洸祥団右ヱ門窯」工房見学、「平戸松山窯」工房見学・染付体験

・「潜龍酒造」、三川内焼各窯元までのプライベート送迎

・JR ⾧崎駅‐ホテル間の往復送迎サービス

※ご予約は30日前までの事前予約制となり、お電話またはメールにて承ります。

※ご朝食はご滞在中3回、ご夕食はご滞在中1回のご用意となります。

※本プランには日本酒の試飲およびペアリングディナーが含まれております。法令に基づき、20歳未満のお客様への酒類の提供はいたしかねます。

※上記料金は消費税・サービス料込の料金です。別途、宿泊税を申し受けます。

※12月、1月は対象外、その他、予約状況によりご希望に添えない場合もございます。

■サンプルスケジュール

Restaurant Cathedreclatイメージ「潜龍酒造」外観イメージ「平戸洸祥団右ヱ門窯」イメージ「平戸松山窯」イメージ

1日目 15:00チェックイン

2日目 9:00ご朝食

12:00ホテルから「潜龍酒造」にむけてご出発

14:00「潜龍酒造」酒蔵見学、本陣屋敷見学、試飲

15:30「潜龍酒造」からホテルにむけてご出発

18:00Restaurant Cathedreclatにてご夕食

3日目 9:00ご朝食

12:00ホテルから三川内焼窯元にむけてご出発

14:00「平戸洸祥団右ヱ門窯」工房見学

14:30「平戸松山窯」工房見学、染付体験

16:00「平戸松山窯」からホテルにむけてご出発

17:30ホテル着

4日目 9:00ご朝食

11:00チェックアウト

※上記は現時点でのサンプルスケジュールです。予定が変更になる可能性もございます。

＜宿泊プランのご予約・お問合せ先＞

TEL：095-895-9510（ホテル代表）/ MAIL：reservations@nagasaki.hotelindigo.com

詳細サイト：https://nagasaki.hotelindigo.com/offer/art-of-heritage/

■より特別な旅のために

本プランをより上質にお愉しみいただくための選択肢として、プライベートジェットのご利用についてもご相談を承ります。空港での待ち時間を最小限に抑え、目的地へ直接アクセスできる移動手段として、長崎での滞在をより快適にお過ごしいただけます。

参考情報（協力会社：エアロトヨタ株式会社）

機種：C680 サイテーション・ソブリン（プライベートジェット）

区間：羽田空港 → 長崎空港

フライト：約120分

※往復でのご利用についてもご相談を承ります。詳細はホテルまでお問い合わせください。

※事前ご予約制となります。

※悪天候により運航に変更が生じる可能性がございます。

※ご料金はご要望内容により異なりますので、詳細はホテルまでお問い合わせ下さい。

協力：エアロトヨタ株式会社

■潜龍酒造（せんりゅうしゅぞう）について

潜龍酒造は、元禄元年（1688年）の創業以来、三百年以上にわたり酒造りを続けてきた歴史ある蔵元です。平戸藩の命を受けて始まったその酒造りは、大名への献上酒としても重んじられ、地域の文化とともに受け継がれてきました。敷地内には、かつて藩主が参勤交代の折に滞在した本陣屋敷や、創業当時の姿を今に残す酛蔵など、歴史的価値の高い建造物が現存しています。こうした環境のもと、清らかな水と受け継がれてきた技を活かし、丁寧に醸される酒は、穏やかで奥行きのある味わいを特徴としています。

■平戸洸祥団右ヱ門窯（ひらどこうしょうだんうえもんがま）について

平戸洸祥団右ヱ門窯は、18代にわたり三川内焼の伝統を受け継ぐ窯元です。透き通るような白磁と繊細な染付を礎に、花びら一枚一枚を手作業で仕上げる「平戸菊花飾細工」をはじめとする高度な技術を継承。その精緻な美しさは、三川内焼を代表する技巧のひとつとして高く評価されています。往時の優美な意匠を現代に甦らせながら、伝統と現代の感性が調和するものづくりを追求しています。

■平戸松山窯（ひらどしょうざんがま）について

平戸松山窯は、江戸時代より受け継がれる三川内焼の伝統を今に伝える窯元です。平戸藩御用窯時代から続く染付・白磁の技術を継承し、「唐子絵」や祥瑞文様をはじめとする伝統意匠を守りながら、その魅力を現代へと伝えています。透き通るような白磁に描かれる繊細な絵付けは、三川内焼を象徴する美のひとつ。伝統と革新が調和するものづくりを通して、時代を超えて受け継がれる美意識を発信し続けています。

ホテルインディゴ(R)について：

世界中どこにあっても、その街の個性と地元の魅力を映し出すライフスタイルブティックホテル、それがホテルインディゴです。ローカルカルチャーやコミュニティ、フードカルチャー、土地に根付くデザイン、隠れたトレンドなどからインスピレーションを受け創り出されたクリエイティブで温かい空間は、訪れるゲストの好奇心をくすぐります。ホテルインディゴは、刺激的なストーリーで溢れるネイバーフッドへの扉を開き、その世界と繋がっていきます。

詳細は、ブランド公式サイトwww.hotelindigo.com

公式SNSアカウント www.facebook.com/Hotel.Indigo, www.instagram.com/hotelindigo. をご覧ください。



IHGホテルズ&リゾーツについて

IHG ホテルズ&リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Good（真のホスピタリティ）を提供するグローバルホスピタリティ企業です。21のホテルブランドと1億6,000万人の会員を持つ世界最大級のロイヤリティプログラム「IHGワンリワーズ」を有するIHGは、世界100ヶ国以上に7,000軒超の開業中ホテル、100万超の客室、2,300軒超の開発パイプラインを展開しています。

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InterContinental Hotels Group PLCはグループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGのホテルとコーポレートオフィスには約400,000人のスタッフが勤務し、日々世界中のお客様をお迎えしています。

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