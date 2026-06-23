生き物について楽しく学べる「&Co.」にくじらが登場 『くじらアタック＆Co.（アンドコ）』新発売

株式会社デアゴスティーニ・ジャパンくじらアタック＆Co.（アンドコ） :https://deagostini.jp/r/kua/

株式会社デアゴスティーニ・ジャパンは、生き物について学べるパックトイ「＆Co.（アンドコ）」シリーズから、最新作『くじらアタック＆Co.（アンドコ） 』を2026年6月下旬より全国の書店、コンビニエンスストア、おもちゃ屋、スーパーのお菓子売場、ドラッグストア、ディスカウントショップ、デアゴスティーニ公式サイトで発売します。

(C)2026 K.K. DeAgostini Japan All Rights Reserved.

「＆Co.（アンドコ）」シリーズは生態を解説した図鑑ブックレットとギミック付きのフィギュアがセットになった、生き物について楽しく学べる知育玩具です。やわらかいフィギュアの体の中には獲物がかくれており、レアキャラを含む全16種類のくじらとその仲間たちがコレクションできます。

お腹には獲物入り！何を食べたか探してみよう

新作発売のたびに注目を集める「＆Co.（アンドコ）」シリーズ。実在する生き物の生態を、ブックレットとフィギュアで楽しく学ぶことができる知育玩具です。今回は”くじらとその仲間たち“をテーマに、シロナガスクジラやシャチ、ジンベエザメなど全16種類をラインアップ。のび～る素材のフィギュアの体の中には獲物が隠れており、フィギュアの体を引っ張って獲物を探して楽しめます。

さらに暗闇で光る蓄光タイプ（2種）や温度により色が変わるタイプ（2種）のギミックが楽しいレアが登場。ビッグ（4種）うちゴールド色（1種）のスーパーレアもラインナップ。様々な遊び方ができます。

図鑑ブックレットとフィギュアで遊びながら学べる知育玩具

図鑑ブックレットでは、同梱されたフィギュアの生き物の写真や、生態の詳しい解説が載っています。

フィギュアに触れながら生き物の特徴を知り、図鑑ブックレットの解説を読むことで、楽しく生き物について学ぶことができます。

集めて楽しい全16種類

豪華プレゼントキャンペーンを実施

パッケージの応募券を6枚集めて応募すると、抽選で豪華なプレゼントが当たります。

＜第1回＞

「ジンベエザメ ハンドパペット」が600名様に。

※応募期間：2026年7月～2026年9月

＜第2回＞

「金のジンベエザメ」が2000名様に。

※応募期間：2026年10月～2026年12月

コンプリートセットは公式サイト限定

全16種類が揃う「コンプリートセット」8,784円(税込）は、デアゴスティーニ公式サイト限定（https://deagostini.jp/r/kua/）で発売いたします。

※ご好評につき品切れの場合がございます。ご了承ください。

【商品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/21190/table/206_1_b722e2d26e3f3cb06d73debf45bb93af.jpg?v=202606230251 ]