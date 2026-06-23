株式会社Next IWATE、一関商工会議所、株式会社フォーバルによる中小企業支援及び経済活性化に関する連携協定の調印式を開催

株式会社Next IWATE

株式会社Next IWATE（本社：岩手県一関市、代表取締役CEO：上野裕太郎、以下「Next IWATE」）は、2026年6月22日、一関商工会議所及び株式会社フォーバルとそれぞれ、中小企業支援及び地域経済の活性化を目的とした連携協定を締結し、合同調印式を開催しました。

左から株式会社Next IWATE代表取締役CEO 上野裕太郎、一関商工会議所 会頭 小岩邦弘様、株式会社フォーバル 代表取締役社長 中島將典様

本協定は、一関商工会議所を地域連携のハブとした「一関モデル」の推進を中核に据え、産官学金の連携を通じて中小・小規模事業者の成長支援及び地域経済の活性化を図るものです。各機関が有する知見・ネットワーク・支援機能を有機的に連携させ、地域企業の持続的な成長と地域経済の活性化を目指します。

Next IWATEは、これまで岩手県一関市を拠点に、若者の力を地域企業の挑戦につなげる取り組みや、地域課題の解決に向けた共創型の事業支援を行ってきました。

本協定を契機に、一関商工会議所が有する地域企業との強固なネットワーク、フォーバルが全国で培ってきた中小企業支援及びDX推進の知見と連携し、より実効性の高い支援体制の構築を進めてまいります。

連携協定の目的と背景

地方における中小企業は、人口減少、少子高齢化、人手不足、後継者不足、デジタル化への対応遅れなど、複数の経営課題が重なり合う厳しい環境に置かれています。

特に一関市においては、地域経済を支える中小企業の持続的成長と産業基盤の強化が重要なテーマとなっており、行政・経済団体・民間企業・教育機関・金融機関などが連携した、実効性のある支援体制の構築が求められています。

Next IWATEは、地域に根差した民間型シンクタンクとして、地域企業や自治体、教育機関等との共創を通じ、地域課題の解決と次世代人材の育成に取り組んできました。地域企業の現場に入り、課題の整理だけでなく、企画・実行・改善まで伴走することを重視しています。

今回の協定では、一関商工会議所、株式会社フォーバル、Next IWATEが連携することで、地域企業に対する支援機能をさらに強化し、一関市内企業の競争力向上と地域経済の活性化を推進してまいります。

一関モデルについて

一関モデルとは、一関商工会議所を地域連携のハブとし、地域内外の関係機関が連携しながら、中小・小規模事業者の成長支援及び地域経済の活性化を推進する地域共創型の支援モデルです。

チーム型による企業支援、企業の実態把握に基づく情報の可視化、地域内外の人材育成及び人材循環の推進を基本構造とし、将来的には一関地域での実証を通じて継続的に発展させ、他地域への展開が可能な地域共創モデルの構築を目指すものです。

本協定の主な内容

株式会社Next IWATE代表取締役CEO 上野裕太郎

本協定では、主に以下の事項について連携して取り組んでまいります。

調印式について

- 地域企業の実態把握及び経営情報の可視化に関する事項- 可視化された情報に基づく企業支援及び人材循環に関する事項- 経営指導員、専門家、学生等の育成及び人材循環に関する事項- 一関モデルの実証及び広域共創モデルへの展開に関する事項- 産官学金連携の推進に関する事項- その他、前条の目的達成に必要な事項

調印式は、2026年6月22日に開催され、一関商工会議所 会頭 小岩邦弘様、株式会社フォーバル 代表取締役社長 中島將典様、株式会社Next IWATE 代表取締役CEO 上野裕太郎をはじめとした関係者が出席しました。

一関商工会議所 会頭 小岩邦弘様 コメント

最前列左から株式会社Next IWATE代表取締役CEO 上野裕太郎、一関商工会議所 会頭 小岩邦弘様、株式会社フォーバル 代表取締役社長 中島將典様。2列目以降は各機関出席者。

このたびの連携協定の締結により、当地域の「チーム型伴走支援」がより一層進展することを大いに期待しております。

当会議所では、これまでも関係機関と連携し、事業承継支援などに注力してまいりました。しかし、近年、中小企業が直面する課題はますます複雑・高度化しております。

本協定を新たな契機とし、これまで以上に「産官学金」が一体となった支援を展開することで、地域企業の持続的発展と地域経済の活性化へ向け、邁進してまいります。

株式会社フォーバル 代表取締役社長 中島將典様 コメント

このたび、連携協定を締結できましたことを大変光栄に思います。今回の協定締結により、一関市の関係機関が一体となり、地域に根ざしたより実効性の高い支援が可能になると考えております。本協定を通じて、当社が培ってきたDXや経営支援の知見と各機関の強みを掛け合わせ、一関市内企業の持続的な成長と地域経済のさらなる活性化に貢献してまいります。

株式会社Next IWATE 代表取締役CEO 上野裕太郎 コメント

このたびの連携協定を、地域の未来を共に考え、行動するための新たな出発点として大変心強く感じています。Next IWATEはこれまで、一関を拠点に、若者たちの力を地域企業の挑戦につなげることを大切にしながら、現場に足を運び、企業の皆さまの声に寄り添う活動を続けてきました。本協定を機に、若者と地域企業が共に成長し、一関に新たな挑戦が生まれる仕組みづくりをさらに推進するとともに、地域の持続的な発展に貢献できるよう取り組んでまいります。

株式会社Next IWATEについて

株式会社Next IWATEは、「次の岩手、日本を担う一役に」を理念に掲げ、地域企業、自治体、教育機関、学生、金融機関等と連携しながら、地域課題の解決および次世代人材の育成に取り組む民間型シンクタンクです。

現場主義と共創の姿勢を軸に、地域に根ざした伴走支援を通じて、構想段階にとどまらない社会実装を見据えた実践的なプロジェクトを展開しています。単なる提言やコンサルティングに留まらず、地域の多様なプレイヤーと協働しながら、成果創出までを共に担う「共創のための伴走支援」を強みとしています。

教育・人材・事業・政策が有機的に連動する総合的な支援モデルにより、地域における新たな挑戦を加速させるとともに、持続可能な地域社会の実現に貢献しています。

地域の未来を共に描くパートナーとして、Next IWATEは現場に寄り添い、その一歩先を共に歩み続けます。

会社概要

社名：株式会社Next IWATE

代表：代表取締役CEO 上野 裕太郎

設立：2025年（令和7年）7月15日

所在地：岩手県一関市萩荘字高梨南方114-4（一関本社萩荘オフィス）

事業内容：学校・教育機関支援、学生支援、企業支援、自治体支援、金融機関支援、商工会議所・商工会・その他団体支援

URL：https://nextiwate.co.jp/