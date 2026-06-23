飲みたい瞬間を逃さない。「飲むがはかどる」スムーズな水分補給を叶える大容量ストロータンブラーがアトラスより新登場

株式会社アトラス

ステンレス製卓上用品・キッチン用品の企画・製造・販売を行う株式会社アトラス（本社：東京都八王子市 代表取締役：林一郎）は、2026年6月23日(火)、SLOOP(スループ)より『ストロー付き 大容量タンブラー』を発売します。本製品は、ストローの位置を自由に調整できる設計とゴクゴク飲めるワイドストローで、思わず飲みたくなる快適な飲み心地を実現しました。傾ける手間なくスムーズに水分補給ができるので、仕事の合間でも集中力を保ったまま使えます。また、大容量ながら持ちやすいハンドルや車載対応形状で、日常使いから外出時までさまざまなシーンに対応。真空断熱構造と断熱フタにより高い保冷力を発揮し、冷たさを長時間キープします。さらに、広口設計でお手入れも簡単なうえ、炭酸やスポーツドリンクにも対応しており、ストロー飲みと直飲みの2Wayでシーンに合わせて使い分けできます。

氷たっぷりを長時間キープ

真空断熱二重構造により高い保冷力を実現しており、全サイズで1時間後も6℃以下と飲み頃の冷たさを長時間キープします。氷が溶けにくく、時間が経っても味が薄まりにくいため飲み物を最後までおいしく楽しめます。

冷たさ逃さない断熱材入りのフタ

フタ内部にも断熱材を内蔵することで保冷性能をさらに向上させました。冷たい飲み物は開口部から熱の影響を受けやすいですが、断熱材入りのフタが外気の侵入を抑え、冷たさを長時間キープします。

ストローを好きな位置に調整できる

一般的なストロータンブラーは、フタの締め方によってストローの位置が決まってしまうケースが多いですが、本製品はフタにネジ構造がないためストローの位置を自由に調整できます。利き手に関係なく自分が最も飲みやすい位置にセットできるので、持ち替えの必要がなく自然な流れでスムーズに飲めます。

ゴクゴク飲めるワイドストロー

ワイドストローにより流量が多く一口でしっかり飲めるため、素早く効率的に水分補給が可能です。スポーツドリンクもゴクゴク飲みやすく、暑い日やジムでのトレーニング時にも快適に使用できます。さらに、透明度と耐久性に優れた飽和ポリエステル樹脂を使用しており、ガラスのような見た目と割れにくさを両立。におい移りや色移りもしにくく、さまざまな飲み物を気兼ねなく楽しめます。

ストローの置き場に困らないストローホルダー付き

ハンドル上部のサムレストを取り外すことでストローホルダーとして活用できるため、飲み終わった後や持ち運ぶ時にストローの置き場所に困ることがありません。さらにハンドルグリップによる滑り止め機能を備えているため、収納時、ストローの高さを好みに合わせて調整可能。また、ハンドルグリップを取り外すことでホルダー内部まで洗えるため衛生面にも配慮されており、ストローを清潔に保管できます。(950mL / 1150mLのみ)

サムレストはフタに早替わり

取り外したサムレストは、ストロー差し込み口を塞ぐ専用フタとして使用できます。移動中や持ち運ぶ時にホコリやゴミが入りにくくなります。また、万が一タンブラーを倒してしまった場合でも飲み物がこぼれにくく、デスクや車内を汚すリスクを抑えます。シーンに応じてサムレストとフタの役割を切り替えられるため、日常使いから外出先まで、あらゆるシーンで活躍します。(950mL / 1150mLのみ)

※完全止水ではございませんのでご注意ください。

ジョッキ感覚でしっかり握れる

ハンドルは指4本がしっかり入るゆとりのあるサイズ設計。ジョッキのような感覚で安定して握ることができるため、飲み物をたくさん入れた状態でも持ちやすいです。また、ハンドル全体は角のないなめらかなフォルムを採用しているため、飲み物をたっぷり入れても手に当たる部分が痛くなりにくいです。(950mL / 1150mLのみ)

車のドリンクホルダーに入れやすい

本製品は中央から底部にかけて絞り込んだ設計により、容量を確保しながら車のドリンクホルダーにも収まりやすい形状を実現しました。※ 車種によりホルダーに入らない可能性があります。

大容量で注ぎ足しの手間を減らせる

たっぷり入る大容量設計により、飲み物の補充回数を抑えられます。デスクワーク中や勉強中でも席を立つ頻度を減らせるため、作業に集中しやすくなります。

ワイドな口径

口径約89mmの広口設計により手を底まですっぽり入れて洗えます。ボトルブラシがなくてもお手入れしやすく、氷や飲み物もスムーズに注げます。

すみずみまで洗える

パーツが分解可能な構造のため、細部まで洗えて衛生的。ストローは細いブラシでのお手入れがおすすめです。※細いブラシは付属しておりません。

炭酸・スポドリOK

スポーツドリンクや炭酸飲料に加え、乳飲料や果肉入りドリンクにも対応しているため、用途を選ばず幅広い飲み物に対応可能です。日常のリフレッシュから運動後の補給まで、1本でマルチに活躍します

キズに強いパウダー塗装

本体表面にはキズに強いパウダー塗装を施しており、手に持った際も滑りにくく扱いやすさに優れています。日常使用で起こりがちな擦れや細かなキズが目立ちにくく、マットな質感によって高級感のある仕上がりを実現しました。

2Way仕様で飲み方色々

ストロー飲みと直飲みの2通りで楽しめる2Way仕様で、シーンや気分に合わせて使い分けができます。直飲み時は温かい飲み物にも対応しており、季節を問わず快適に使用できます。

使いやすさを考えたサイズ別フォルム

ハンドル付きタイプは片手でしっかり握れる形状で、本体を安定して持ちながらスムーズに飲める設計。スポーツや屋外での使用時でも扱いやすいです。一方、ハンドルなしタイプは出っ張りのないシンプルな形状で、デスクの上でも邪魔になりにくく、見た目もすっきりしています。

製品概要

SLOOP(スループ) ストロー付き大容量タンブラー

品番 : AQST-800 / AQST-950 / AQST-1150

容量(約) : 800mL / 950mL / 1150mL

色 :

800mL … チャコール(CH) / スノーホワイト(SWH) / ピンク(PK) / ラベンダー(LVD) / ブルー(BL)

950mL … チャコール(CH) / スノーホワイト(SWH) / ピンク(PK) / ラベンダー(LVD) / ソーダ(SOD) / ブルー(BL)

1150mL … チャコール(CH) / スノーホワイト(SWH) / ブルー(BL)

保冷効力※(1 時間後) :6°C以下(全サイズ共通)

重量(約) : 380g(800mL) / 475g(950mL) / 525g(1150mL)

外寸(約) : 幅 101× 奥行き 101× 高さ 250mm(800mL) / 幅 146× 奥行き 101× 高さ 282mm(950mL) / 幅 146× 奥行き 101× 高さ 314mm(1150mL)

価格：オープン価格

＊実容量とは、ふたまでの全容量です。ご使用の際は取扱説明書をご確認のうえ、適切な量を入れてご使用してください。

＊保冷効力とは、室温20℃±2℃において製品に冷水をふたの下端まで入れ、水温4℃±1℃になったとき、ふたをして縦置きにした状態で1時間放置した場合におけるその水の温度です。

製品ページ

Atlas公式オンラインショップ：https://www.atlasonline.jp/view/item/000000001226

amazon店：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H5NKT466

楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/atlas-online/aqst/

Yahoo店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/atlas2001/aqst-800.html

auPay店：https://wowma.jp/item/783027553

メルカリ店：https://jp.mercari.com/shops/product/2JSkYxFcZdQSHgUKcAFjQQ

■製品に関するお問い合わせ

お問い合せフォーム：https://www.atlas-scm.jp/contact/

電話番号：042-660-8870（代表）

受付時間：9時～18時 月～金曜日（祝日・弊社休業日を除く）

企業情報

株式会社アトラスは、多くの企業様からのOEM生産受注を受け国内屈指の店頭導入実績を持つステンレス製卓上用品・キッチン用品メーカーです。シリーズ累計出荷数500万本を突破した保冷・保温機能付きペットボトルホルダー「BOTTLE IN BOTTLE（ボトルインボトル）」、5層の断熱構造で高い保温・保冷効力を実現した超保温ボトル「TEMPEAK（テンピーク）」など、日常の様々なシーンで活躍する個性あるアイテムを開発・製造しています。品質や機能性にこだわった製品は、東京都八王子市のふるさと納税返礼品としても採択されています。よりエコに、より快適な生活に寄り添うために。これからも移り変わるニーズに応え、お客様の潤いある毎日をサポートする製品をお届けしていきます。

アトラス関連サイト

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Qoo10店：https://www.qoo10.jp/shop/atlasonline

株式会社アトラス

代表取締役：林一郎

所在地：〒192-0046 東京都八王子市明神町4-7-15 落合ビル2F

設立：2001年

URL：https://www.atlas-scm.jp

事業内容：小売業・卸売業者様へのオリジナル商品の企画・設計・開発、生産委託工場の管理、及び輸入業務。弊社オリジナル製品の企画・設計・開発、生産委託工場の管理、及び卸販売。