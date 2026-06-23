西日本エリアで初開催となる大型カンファレンス「AI and DX Summit」7月16日（木）大阪で開催

ゾーホージャパン株式会社

ゾーホージャパン株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：マニカンダン・タンガラジ、以下「ゾーホージャパン」）は、2026年7月16日（木）大阪市において、西日本エリア初開催となるZoho 主催の大型ビジネスカンファレンス「AI and DX Summit」を開催します。

本カンファレンスでは、AI、営業改革、業務効率化、顧客体験向上など、企業成長に欠かせないテーマを幅広く取り上げ、最新トレンドの共有や実践事例の紹介を行います。さらに、展示や交流、個別相談の場を通じて、AIとDXを実務にどう活かすかを体感いただけます。

開催の背景

ゾーホージャパンはこれまで、年次ユーザーイベント「ZOHOLICS Japan」を東京で開催し、最新の製品情報や活用事例を発信してきました。今回の「AI and DX Summit」は、こうした取り組みを西日本へ広げる同社初の大型カンファレンスです。西日本エリアの企業に対し、AIとDXの実務での活かし方を実践事例や専門家との対話を通じて学べる場を直接お届けします。

本イベントは、Zoho による継続的な取り組みの一環です。西日本エリアのユーザーや導入を検討する企業がつながり、学びと交流を通じてAI・DXのコミュニティ形成を促進することを目指します。

「AI and DX Summit」の主な見どころ

● AIとDXの最新動向を紹介

AI活用や業務改革の最新トレンドと実践事例を把握できます。当日は「AIを活用した顧客体験の進化」や「DXを“現場で活かす”ための実践アプローチ」などをテーマに取り上げます。

● 製品展示と個別相談による実務的な業務改善の支援

製品やソリューションの展示に加え、Zoho スタッフやパートナー企業に課題や活用方法を直接相談できる個別相談の場を設けています。営業、マーケティング、バックオフィスなど、実務に役立つ業務改善のヒントを紹介します。

● 新たな出会いやネットワーキングの機会を提供

同じテーマに取り組む企業担当者同士の出会いや交流の場を提供します。

講演者

マニカンダン・タンガラジ

ゾーホージャパン 代表取締役社長

服部英喜

ゾーホージャパン 執行役員 事業部長

ディリップ・ナガラジャン

ゾーホー Zoho CRM プロダクト責任者

開催概要

イベント名：AI and DX Summit

日時：2026年7月16日（木）13:00～19:30

会場：ウォルドーフ・アストリア大阪

アクセス：

● JR「大阪駅」徒歩約5分

● 大阪メトロ御堂筋線「梅田駅」徒歩約10分

● 阪急「大阪梅田駅」徒歩約12分

● 阪神「大阪梅田駅」徒歩約8分

定員：300名(先着順)

参加形式：会場参加のみ

参加対象：Zohoサービスをご利用中の方、導入を検討中の方

参加費：無料（事前登録制）

お申し込み：以下の特設サイトよりお申し込みください。

Zoho のプライバシー誓約

お申込みはこちら :https://events.zoho.jp/accelerate-japan-2026-ai-dx-summit-osaka-july#/

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Zoho について

Zoho Corporation は多数の製品を提供する世界的ソフトウェア企業の一つです。営業、マーケティング、顧客サポート、会計、バックオフィス業務に加え、生産性向上やコラボレーションを含むほぼ全ての主要業務分野をカバーする60以上のアプリケーションを提供しています。

Zoho は収益性の高い非公開企業であり、その従業員数は19,000名を超えます。本社をインドに置き、日本、アメリカ、中国、シンガポール、メキシコ、オーストラリア、オランダ、アラブ首長国連邦に拠点を展開しています。日本では、ゾーホージャパン株式会社がみなとみらい（神奈川県横浜市）、東京都（港区）、大阪府（大阪市）、静岡県にオフィスを2拠点（静岡市、榛原郡川根本町）置き、製品の販売およびサポートを行っています。

Zoho はお客さまの個人情報保護を非常に重視しており、無料の製品を含め、いかなる事業にも広告による収益モデルを採用していません。現在、Zoho 自身を含む100万社を超える企業・組織において、世界中で1億5,000万人を超えるユーザーがZoho のクラウド型ソリューションを利用しています。Zoho の詳細についてはwww.zoho.com/jp(http://www.zoho.com/jp)をご覧ください。

お問い合わせ先

本プレスリリースに関するお問い合わせ：

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TEL：045-319-4611 E-mail：jp-zohomarketing@zohocorp.com