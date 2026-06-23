【MIRROR FIT. 】国内最大級のスポーツ・健康産業展示会「SPORTEC 2026」へ出展決定！

ミラーフィット株式会社

ミラーフィット株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：黄皓）は、2026年7月8日（水）～10日（金）に東京ビッグサイトで開催される国内最大級のスポーツ・健康産業総合展示会「SPORTEC 2026」へ出展することをお知らせいたします。

今回の出展では、スマートミラー型フィットネスサービス「MIRROR FIT. 」(以下ミラーフィット)を中心に、フィットネスクラブ、ホテル、オフィス、マンション、福利厚生施設など、さまざまな施設で活用できる次世代ウェルネスソリューションを提案いたします。

また、展示会最終日の7月10日（金）には、フランチャイズ業界の有識者を招いた特別トークイベントも開催いたします。

■ MIRROR FIT.が実現する「満足度の高い運動体験」

近年、運動施設や健康施設では、「お客様に満足してもらうこと」と「運営を続けやすくすること」の両立が求められています。

MIRROR FIT. は、独自開発のスマートミラーを通じて、まるで専属トレーナーがそばにいるような運動体験を提供するサービスです。

ヨガ、ストレッチ、筋力トレーニング、ピラティスなど、多彩なコンテンツを好きな時間に利用できるため、お客様は自分のペースで運動を続けることができます。

また、「何をしたらいいかわからない」「一人だと続かない」といった悩みにも寄り添いながら、初心者でも安心して取り組める環境を実現しています。

施設側にとっても、質の高い運動コンテンツを安定して提供できるため、お客様満足度の向上につながり、スタッフが常駐していない時間帯でもサービスを提供できることから、運営効率の向上にも貢献しています。また、限られたスペースでも導入できるため、フィットネスクラブだけでなく、ホテル、企業、マンション共用施設、女性専用ウェルネス施設など、さまざまな場所で導入が進んでいます。

MIRROR FIT.は今、「いつでも、誰でも、自分らしく健康になれる環境」をつくるウェルネスサービスとして、たくさんの場所で評価を得ています。

今回のSPORTEC 2026では、最新コンテンツやサービスアップデート情報も紹介しつつ、実際の導入事例や活用方法を紹介しながら、これからのウェルネス施設運営の新しい可能性を提案いたします。

■ 全国展開が進む「HITORI WELLNESS」も紹介

会場では、MIRROR FIT.を活用した実店舗モデルとして、女性専用美容ジム「HITORI WELLNESS」も紹介いたします。

HITORI WELLNESSは、

・MIRROR FIT.

・よもぎ蒸し

・マシンピラティス

・髪質改善トリートメント

・美容サービス

などを組み合わせた新しいウェルネス空間です。

現在は全国各地で店舗展開が進んでおり、既存オーナーによる複数店舗展開も増加しています。

MIRROR FIT. を活用した店舗運営モデルの一例として、多くの事業者様から注目を集めています。

■ 7月10日（金）には特別トークイベントを開催

展示会最終日の7月10日（金）13時40分より、ミラーフィットブース内にて特別トークイベントを開催いたします。

本イベントでは、ミラーフィット株式会社代表取締役 黄皓に加え、フランチャイズ業界で豊富な実績を持つ専門家を迎え、「なぜHITORI WELLNESSは全国へ広がり続けているのか」をテーマにトークセッションを実施します。

当日は、

・成長を続けるウェルネス市場の可能性

・フランチャイズモデルの再現性

・女性専用ウェルネス施設が支持される理由

・テクノロジーを活用した店舗運営の未来

などについて、実例を交えながらお話しいたします。

ウェルネス事業への参入を検討されている企業様や、フランチャイズ事業に関心のある経営者の皆様にとって、有益な情報をお届けする機会となります。

■ ミラーフィット株式会社 代表取締役 黄皓 コメント

ウェルネス業界は今、大きな変革期を迎えています。

私たちは、テクノロジーの力によって、運動や健康をもっと身近で続けやすいものにしたいと考えています。今回のSPORTEC 2026では、MIRROR FIT.が実現する新しいウェルネス体験を多くの皆様にご覧いただくとともに、新たなパートナー企業様との出会いを楽しみにしています。

業界の未来を共につくる仲間とのご縁が生まれることを期待しています。

■ SPORTEC 2026 開催概要

会期：2026年7月8日（水）～10日（金）

会場：東京ビッグサイト

出展企業：ミラーフィット株式会社（小間場所：E3-28-35）

展示内容：

・MIRROR FIT. PRO法人向けソリューション

・導入事例紹介

・ウェルネス施設向け活用提案

・HITORI WELLNESS事業紹介

・特別トークイベント開催

『ミラーフィット株式会社 概要』

ミラーフィット株式会社は、2020年に設立され、スマートミラー「MIRROR FIT. 」の製造開発並びに、「MIRROR FIT. 」専用のフィットネスのアプリ開発も開発しています。スマートミラーや体組成計などのプロダクト、「HITORI WELLNESS」という女性専用サロンを通じ、人々の生活の中にフィットネスを提供するだけではなく、健康習慣を含めたライフスタイルを提供しています。

社名：ミラーフィット株式会社

所在地：〒153-0061東京都目黒区中目黒一丁目 1 番 17 号 LANTIQUE BY IOQ 001号室

代表取締役：黄 皓

公式HP：https://mirrorfit.jp

公式ビジネスInstagram：https://www.instagram.com/mirrorfit_business/