SB C&S、HPE Partner Growth Summitにおいて「Distributor of the Year 2026」を受賞

SB C&S株式会社

SB C&S株式会社（以下「SB C&S」）は、HPE（本社：米国テキサス州、社長 兼 CEO：Antonio Neri）主催の年次イベントHPE Partner Growth Summitにおいて「Distributor of the Year 2026」を受賞しました。

「HPE Partner of the Year Awards 2026」は、お客さまの成長と成果につながる価値創出において卓越した取り組みを示してきたHPEパートナーの功績をたたえるものです。財務実績、革新的なソリューション、ならびにビジネス成果において際立った成果をあげたパートナーに贈られる賞です。SB C&Sは、国内約1万5,000社の販売ネットワークを活用し、サーバー、ストレージ、ネットワークをはじめとするHPE製品・ソリューションの市場拡大に加え、提案活動から導入・運用支援までを一貫して支援する高い技術力と付加価値サービスを提供しています。また、AIやハイブリッドクラウド、セキュリティ、ネットワークをはじめとする成長領域において、お客さまのDX（デジタルトランスフォーメーション）推進とビジネス変革に貢献し、HPEビジネスの拡大に大きく寄与したことが評価され、今回の受賞に至りました。今後もSB C&Sは、HPEとのパートナーシップをさらに強化し、先進的なITソリューションの提供を通して、企業のDX推進と事業成長に貢献します。

【HPE製品について】

https://www.it-ex.com/products/category/server/#hpe (https://www.it-ex.com/products/category/server/#hpe)

HPE ワールドワイドチャネル&パートナーエコシステム担当シニアバイスプレジデント Simon Ewington 氏からのエンドースメント

「HPE Partner of the Year Awards 2026」は、イノベーションの進展に歩調を合わせるだけでなく、HPEのポートフォリオ全体への理解を深め、それをお客さまが直面する課題の解決に生かすための専門性を培ってきたパートナーに焦点を当てるものです。こうした取り組みに裏打ちされた高度な実行力こそが、優れたテクノロジーをお客さまの確かな成果につなげます。HPEは、パートナーの皆さまの功績をたたえるとともに、すべてのお客さまに世界水準のイノベーションとサービスを提供できるよう、引き続き支援してまいります。

HPEについて

HPEは、AI、クラウド、ネットワーキングの力を結集し、組織が持つ可能性を最大化できるよう支援する、エンタープライズテクノロジーのリーディングカンパニーです。新たな可能性を切り拓く先駆者として、HPEは、イノベーションと高度な知識と経験を通して、人々の生活そして働き方の向上に貢献しています。HPEは、あらゆる業界のお客さまが運用効率を最適化し、データから価値ある示唆を導き出し、その効果を最大化できるよう支援しています。Unlock your boldest ambitions with HPE -HPEはお客さまと共に、大きな志の実現に寄与します。

詳細は（https://www.hpe.com/jp/ja/home.html）をご覧ください。

●SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。

●その他、この取り組みに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。