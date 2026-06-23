和田咲良の個展「□□」を六本木のアートかビーフンか白厨にて6月19日より開催中。会期中はコラボかき氷の提供や、ワークショップ、音楽イベントも開催

株式会社The Chain Museum和田咲良「◻︎◻︎」展示風景 Photo by Yudai Saki

株式会社The Chain Museum（本社：東京都渋谷区、代表取締役：遠山正道、以下「The Chain Museum」）は、当社が運営する六本木にある台湾料理店併設のギャラリー「アートかビーフンか白厨（パイチュウ）」にて、2026年6月19日(金)～2026年7月18日(土)の会期で、和田咲良による個展「□□」を開催します。

本展では、人間と動物の中間的な存在としての「狼男」を主なモチーフに、大型キャンバス作品から立体、刺繍、そして初挑戦となる木版画まで、多様な素材を用いた新作を展覧します。



また、本展の出展作品はArtSticker限定で販売しております。

展覧会詳細はこちら :https://artsticker.app/events/134543

展覧会概要

アートかビーフンか白厨では、6月19日から7月18日まで和田咲良による個展「◻︎◻︎」を開催いたします。

和田は鑑賞者が「絵画を一方的に見ることへの違和感」を出発点として、幅広い素材と技法を駆使した制作活動を行っています。明るくポップでありながら、ほんの少しのおかしみや怖さも兼ね備えた作風で、実社会のコミュニケーションにおけるパワーバランスの不均衡にも目を向けます。また絵画だけでなく立体、版画、インスタレーション、パフォーマンスなどの形式によって自らの表現領域をも柔軟に横断しつつ、人間と動物、作品と鑑賞者、虚像と実像、レコードの表と裏などといった、一見して相反する要素同士のインタラクティブなあり方を希求しています。

本展では人間と動物の中間的な存在としての狼男を主なモチーフとして、大型のキャンバス作品や、立体、刺繍、木版画など多様な素材を利用した作品を展覧します。異素材の思いがけない組み合わせや、当会場が備える特徴を活かした空間構成をお楽しみいただけます。

会期中には子供から大人まで楽しめるワークショップや、DJによる音楽イベントも開催いたします。

展覧会ステートメント

和田咲良「◻︎◻︎」展示風景 Photo by Yudai Saki和田咲良「◻︎◻︎」展示風景 Photo by Yudai Saki

本展では、自己と他者の関係における均衡性への問いから、「関係性の横断」をテーマとしました。

"曖昧さと両義性をはらんだ存在の象徴"として扱ってきた〈狼男〉をモチーフの中心とし、「main」と「dub」をキーワードに展開しています。

今回、私が使用するメディウムの中から、絵画、刺繍、木材のオブジェに加え、新たに木版画を選択しました。それらを構成するにあたり、展示空間に備わっている大きな窓や鏡、そして調理場や人々の営みをヒントとして機能させています。

それは作品と鑑賞者が相互に作用するための装置として顕在化させる試みです。

タイトルの「□□」は2枚並んだキャンバスやフレーム、窓、実像と虚像、といった複数の意味を内包し、簡潔な記号として可視化しました。

アーティストプロフィール

和田咲良 / Sakura Wada

和田咲良は1999年神奈川県生まれ、昨年2024年東京造形大学造形学部美術学科絵画専攻領域を卒業し、同年「ART AWARD TOKYO MARUNOUCHI2024」藪前知子賞、小山登美夫賞を受賞。今までに4度個展を開催しています。

絵画を基軸とし、生活に馴染みのある布や刺繍などを用いながら、インスタレーション、映像、パフォーマンスなどジャンルに縛られない多様な表現方法で展開してきました。和田は他者との関係の均衡性、パワーバランスへの深い興味から「絵画を壁にかけて一方的になりがちな鑑賞を避ける」ために、絵画自体に足をつけて自立させたり、壁のように巨大であったり、表にも裏にも描かれたりと、見る人と作品が相互に関係しあい、作品自体がなにかの気づきのヒントになるような能動的で多面的な鑑賞を促する独創性を生み出しています。

Instagram（@__w.w.saku9(https://www.instagram.com/__w.w.saku9/)）

関連イベント

１：ワークショップ：「ひっくり返すパペット」 ※要予約

和田咲良による個展「◻︎◻︎」の会期中にはワークショップ「ひっくりかえるパペット」を開催いたします。

靴下などの既製品に、布、糸、ボタン、ビーズなど好きな素材を自由に縫ったり貼り付けたりして、オリジナルのパペットを作れるワークショップです。靴下は裏返した面も加工することで、ひとつで二つの顔を持つユニークなパペットに。大人も子どもも楽しめる1日限定のイベントです。

イベント日時

2026年7月4日(土)15:00～17:00

※14:30より受付開始

参加費

大人：1,000円／小学生以下のお子様：500円

定員

15名

※ご参加希望の方は本ページより事前にチケットをご購入ください。

会場

アートかビーフンか白厨

▽詳細・ご予約はこちら

https://artsticker.app/events/140318

パペット作成イメージ

2：クロージングイベント ※要予約

和田咲良個展「◻︎◻︎」の最終日にはクロージングイベントを開催いたします。

アナログレコードによるDJの音楽とともに、作品を鑑賞いただけます。レコードが回転する様子や、盤面をひっくり返して音楽が続いていく所作は、本展のテーマである「関係性の横断」とも呼応しています。会場では当日限定でオリジナルTシャツも販売いたします。事前にご予約の上、ぜひご参加ください。

日時

2026年7月18日(土)18:00～22:00

※貸切・予約制での営業となります。

参加費

2,000円（ワンドリンク付き）

定員

50名

※ご参加希望の方は本ページより事前に有料チケットをご購入ください。

会場

アートかビーフンか白厨

▽詳細・ご予約はこちら

https://artsticker.app/events/141639

【コラボかき氷】和田咲良 個展「◻︎◻︎」× アートかビーフンか白厨

会場内に併設されている台湾料理レストランにて、土・日曜日のカフェタイム限定で本展のコラボレーションかき氷を提供いたします。

作品に囲まれながら、展示の世界観を五感で味わう体験をぜひお楽しみください。

提供時間：13:00～17:00（土曜日・日曜日）

和田咲良展限定かき氷「◻◻」

薄い寒天膜で覆ったかき氷。

鏡のような膜の下に果実が浮かび、見ることと映ることのあいだを味わう一品です。

＜トッピング＞

自家製豆花クリーム、イチジクと柑橘、季節の果物のコンポート、白キクラゲ、飴がけスパイスクルミ、杏仁ミルク、薄い寒天膜

価格：1800円（税込）

Information

和田咲良「□□」

会期

2026年6月19日(金) ～ 7月18日(土)



会場

アートかビーフンか白厨



住所

〒106-0032 東京都港区六本木5丁目2－4 朝日生命六本木ビル 2階

(エレベーターの左手奥にある階段を2階までお進みください)

＞Google map(https://maps.app.goo.gl/5G1VKo2cvsh676Li8)

電話番号

03-6434-9367

開催時間

火-金 17:00 - 23:00

土 13:00 - 23:00

日 13:00 - 17:00

休館日

月

※7月4日(土）は夜営業のみとなります

※ご来場の際にはインスタグラム(https://www.instagram.com/paichu_artsticker/)のカレンダーをご覧ください

観覧料

無料

アクセス

日比谷線「六本木駅」徒歩4分、大江戸線「六本木」徒歩7分

千代田線「乃木坂駅」徒歩13分、南北線「六本木一丁目駅」徒歩13分



参加アーティスト

和田咲良

主催

ArtSticker（運営：The Chain Museum）

協力

小山登美夫ギャラリー

展覧会ページURL

https://artsticker.app/events/134543

会場：アートかビーフンか白厨（パイチュウ）

ArtStickerを運営するThe Chain Museum がプロデュースする台湾料理が楽しめるアートギャラリーです。再開発で取り壊しの決まっている雑居ビルにて毎月アートプロジェクトを企画運営しています。「アートかビーフンか」という名前の通り、お客さまにはギャラリー空間での作品鑑賞を楽しんでいただくことも、飲食スペースにて食事をしていただくことも可能です。（ドリンク片手に作品鑑賞も可能です）店名の「白厨」はホワイトキューブへのリスペクトや憧れと、キッチンから漂う安心感や温かみを組み合わせた造語です。



▼Instagram

https://www.instagram.com/paichu_artsticker/

ArtSticker（アートスティッカー）について

株式会社The Chain Museumが運営する、アートに出会う機会と、対話を楽しむ場所を提供し、アート鑑賞の「一連の体験をつなぐ」プラットフォーム。著名アーティストから注目の若手アーティストの作品まで、幅広く収録。作品のジャンルも、インスタレーション、絵画、パフォーミングアーツなど、多岐にわたっています。

また、ArtStickerはデジタル上だけでなく、リアルでユニークな場所と出会うことで、アートやアーティストが世界と直接つながることを希求しています。



▽ArtSticker Webサイト

https://artsticker.app/

▽ArtSticker ダウンロードURL

App Store：https://apps.apple.com/app/artsticker/id1446438049

株式会社The Chain Museum概要

The Chain Museumは「気付きのトリガーを、芸術にも生活にも。」というミッションを掲げ、これまで、気付きのトリガーを世界中に伝播させるために、アーティストと鑑賞者の新しい関係性が生まれる場をつくる「ArtSticker事業」、生活の中にアートを散りばめるために、ホテルや商業施設、オフィスなどの空間プロデュースを行う「Coordination事業」、そして、アートとのより多様な関わり方を提案するために、自らが運営する「Gallery事業」を展開。デジタルとリアルを相互に駆使し、気付きのトリガーを伝播させてまいります。

社名 ：株式会社 The Chain Museum（読み：ザ・チェーンミュージアム）

所在地 ：東京都渋谷区猿楽町17-10 代官山アートビレッジ3階 代官山TOKO

代表者 ：代表取締役 遠山 正道

▽The Chain Museum 公式Webサイト

https://www.t-c-m.art/