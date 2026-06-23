トラックレコード、ブランドを刷新

株式会社トラックレコード

株式会社トラックレコード（本社：東京都渋谷区、代表取締役：芹川太郎、野崎耕司、以下「当社」）は、事業領域の拡大に伴い、VI（ビジュアル・アイデンティティー）を全面刷新。コーポレートロゴの刷新、ブランドカラーの再定義に加え、コーポレートサイトと採用サイトを同時にリニューアルし、2026年6月23日に公開しました。

■ 刷新の背景

当社は2018年の設立以来、「仕事の喜びを最大化して世界を変える」をミッションに掲げ、ハイクラスのデジタル人材の採用支援サービス「TECH HIRE」と、チームをエンパワーするSlackアプリ「Colla」の二つの事業を中心に成長してきました。

主力事業であるTECH HIREは、エンジニアをはじめとするデジタル人材の中途採用において、戦略設計から採用ブランディング、母集団形成までを一貫して支援するサービスとして、多くの企業に利用されています。2025年3月には理系人材・デジタル人材に特化した新卒採用支援サービスを開始し、支援領域を中途から新卒へと拡大しています。

加えて、これまで企業側の採用課題に向き合う中で培ってきたデジタル人材市場への深い知見を生かし、求職者側に対する転職支援・人材紹介事業への参入、人工知能（AI）を活用した採用領域の製品・サービスの開発にも取り組んでいます。

当社が目指す世界観とこれからの事業展開を関係者の皆さまに正しくお伝えするため、ブランドの全面刷新を決定しました。

■ VI刷新の概要

1. 新コーポレートロゴ

デザインコンセプト

現在地に立つ自分と、枝分かれした二つの道。自身のキャリアを可視化し、人生の選択肢を増やす。

点と点をつなぎ、新しい道の架け橋となる。その接点に、TRACK RECORDSがあります。

シンボルマークは、人生の道のりをTRACK RECORDSの頭文字「T」をモチーフに描いています。

2. ブランドカラー

コーポレートカラー

プライマリーカラーはグリーンとグレーとし、テクノロジーと仕事の喜びの両立、信頼性と挑戦のバランスなどを表現しています。

セカンダリーカラーはレッド、イエロー、パープルとし、プライマリーカラーをより引き立て、印象的に扱うことにつなげています。

3. コーポレートサイトのリニューアル

https://www.trackrecords.co.jp/(https://www.trackrecords.co.jp/)

多角化する事業内容と当社が提供する価値を整理し、サイトを訪れた方が目的の情報に直感的にたどり着けるユーザーインターフェース（UI）・ユーザー体験（UX）の設計に改めました。

主なリニューアルポイント

- 新しいビジュアル・アイデンティティーに合わせた全体のデザイン変更

- 新サービスである「トラキャリ」を含めたサービス紹介構成へ変更

- 会社情報のアップデートおよび、詳細情報の記載

4. 採用サイトのリニューアル

https://career.trackrecords.co.jp(https://career.trackrecords.co.jp)

当社自らが「仕事の喜びを最大化する」組織であることを体現するため、採用サイトも全面刷新しました。



主なリニューアルポイント

- 会社の雰囲気をより伝えるための写真やコンテンツの掲載

- 創業エピソードやこれからの展望など、代表2人の事業や会社への思いを伝えるコンテンツの追加

- AIエージェントネイティブを意識したスキルベースのコンテンツオーサリングの仕組みやLLMO（Large Language Model Optimization）への対応

■ 代表取締役 芹川太郎 コメント

何もないところから3人でスタートしたトラックレコードも、今では多くの社員やお客様に支えられる会社に成長しました。

これまで積み上げてきた私たち自身の「トラックレコード」をあらためて可視化するとともに、未来に向けた社員共通の想いを表現するために、今回のVIリニューアルを行いました。ロゴはトラックレコードらしさをシンプルなシンボルで象徴しています。また、今回のコーポレートサイトは、AIを活用した従来とは大きく異なるプロセスで制作しました。スピーディかつ柔軟なサイト構築を自社で実証できたことは、同じ価値をお客様にも提供していく確かな手応えにもなっています。

会社のフェーズや時代が移り変わっても、「仕事の喜びを最大化して世界を変える」というミッションは変わりません。今回のVIリニューアルは、今後も変化する社会に新しい価値を届け続けていくという当社の決意の表れです。引き続き、個人・企業の双方の「働く」をアップデートする存在として進化していきます。

会社概要

ミッション 「仕事の喜びを最大化して世界を変える」

仕事をするすべての人が仕事に喜びを感じ、アウトプットの質が高まることで、私たちの生活や世界が変わっていくと信じ、企業と個人の両面から、「働く」ことをさまざまな領域で支援する製品・サービスを展開しています。

社名：株式会社トラックレコード

所在地：東京都渋谷区

代表者：芹川太郎、野崎耕司

設立：2018年1月

企業HP：https://www.trackrecords.co.jp/(https://www.trackrecords.co.jp/)

事業内容：

- ハイクラスデジタル人材の採用支援「TECH HIRE」- チームをエンパワーするSlack App「Colla」- HR業界の『これからが、おもしろい企業』への転職なら「トラキャリ」