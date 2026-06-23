不動産会社のDual Life Partners、渋谷・円山町で「不動産×アート」プロジェクトを始動！

Dual Life Partners株式会社Art work：Shogo Sekine 物件名：DUAL渋谷道玄坂

不動産事業や金融事業を展開するDual Life Partners株式会社(本社: 東京都港区南青山2丁目)は、

2025年に取得した渋谷区円山町の商業不動産において、アーティスト SHOGO SEKINE氏とのコラボレーションによるウォールシール型アートを公開いたしました。本取り組みは、同社が2025年より展開する都市型商業不動産の価値創出プロジェクト「DUAL SERIES」の第1号案件となります。

近年、都市部では再開発や建替えが進む一方で、街の個性や文化的な魅力をいかに継承・創出していくかが新たな課題となっています。

Dual Life Partnersでは、小規模商業不動産の再生や価値向上に取り組む中で、不動産を単なる建物としてではなく、「その街らしさ」や「人々の体験価値」を生み出す器として捉え、アートやカルチャーの力を取り入れながら、新たな不動産価値の創造に挑戦しています。

【本件立地背景】

今回の舞台となった渋谷区円山町は、多様な文化やクリエイティブが混ざり合う、渋谷らしい魅力を色濃く残すエリアです。

DUAL渋谷道玄坂 Before

本物件は、賑わいの中心地からほど近い渋谷駅から徒歩10分圏内、井の頭線神泉駅から徒歩3分の立地にありながら、一本路地を入った落ち着いた環境に位置。また、隣地が駐車場であることから、開かれた視認性の高い壁面スペースを有していましたが、その空間は十分に活用されていない状況でした。

同社は、建物だけではなく、街に面する壁面や路地裏の余白にも着目。 都市空間に存在する小さな遊休スペースを、人々の記憶に残る場所へと変 えていくことを目指し、本プロジェクトを企画しました。

DUAL渋谷道玄坂 After【アートコンセプト】

「Be in the moment」 ――今この瞬間を楽しむために――

今回制作されたアートには、 “Be in the moment”

(今この瞬間を楽しむ)

というメッセージが描かれています。

アートを手掛けたSHOGO SEKINE氏は、

「今この瞬間を楽しもう、生きよう、という想いを込めました。食事を楽しんだり、人と語り合ったり、街で過ごす時間が少し豊かになるきっかけになれば嬉しいです」

とコメントしています。

渋谷の街を訪れる人々が、ふと足を止め、写真を撮り、会話が生まれる。

本プロジェクトは、そうした都市ならではの偶発的なコミュニケーションや心地よい体験の創出を目指しています。

DUAL SERIESについて

DUAL SERIESは、Dual Life Partners株式会社が展開する都市型商業不動産プロジェクトで、同社が運営する都市不動産メディア「TOKYO CORE.03(https://duallife-partners.com/tc03/)」の思想をリアルな街づくりへ展開するプロジェクトです。

収益性や立地条件だけではなく、その土地が持つ歴史や文化、街並みとの関係性に目を向けながら、エリアごとに異なる価値を引き出し、次の担い手へとつないでいくことを目的として、今後、商業不動産の取得、管理運営を積極的に展開していきます。

小規模な不動産であっても、その場所だからこそ生み出せる価値がある。不動産・デザイン・アート・飲食・コミュニティといった多様な要素を掛け合わせ、都市の魅力向上に寄与するプロジェクトを展開してまいります。

【物件概要】

DUAL 渋谷道玄坂 所在地:東京都渋谷区円山町20-8

用途:商業ビル

入居状況:

1階:飲食店舗営業中 2階・3階:飲食店舗(2026年夏開業予定)

アートワーク

Shogo Sekine(https://www.instagram.com/shogosekine0319/)

撮影

House Photo Works(https://www.instagram.com/housephotoworks/)

会社概要

Dual Life Partners株式会社

所在地:東京都港区南青山二丁目2番6号 702号室

設立:平成28年4月

代表者:矢野 真一

免許登録:宅地建物取引業者免許 東京都知事(2)第99415号

【お問い合わせ】 TEL:03-6721-0799(#)

MAIL :info@duallife-partners.com

HP :https://duallife-partners.com/

TOKYO CORE.03 :https://duallife-partners.com/tc03/