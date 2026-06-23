マルトモ 第29回俳句甲子園を応援！地方大会東京会場にて「プレ節(R)」サンプリングを実施

マルトモ株式会社

かつお節・だしと、海洋資源を通じて健康と食文化の発展に貢献するマルトモ株式会社（社長：明関眸本社：愛媛県伊予市）は、第29回俳句甲子園に特別協賛します。

俳句甲子園は、愛媛県松山市で開催される俳句コンクールです。当地が正岡子規や高浜虚子など著名な俳人の出身地であることから、これにあやかり1998年から毎年8月に開催されています。マルトモは昨年に引き続き、第29回目の開催となる2026年大会に協賛。俳句を通じた地域間・世代間の交流と若者の文化活動活性化を支援します。

去る、2026年6月14日（日）、羽田空港で行われた関東地区大会では、協賛の一環として「プレ節(R)25ミクロンソフトけずり1.2g×12袋」を、合計300袋、会場を訪れた参加者や観覧者に配布する無料サンプリングを実施しました。

「プレ節(R)」は、鹿児島県枕崎製造のかつお枯節を厳選使用し、2種の節を使った「コク・うまダブルブレンド」でコク味、うま味、香り、そして食感、すべてがプレミアムなマルトモ主力のかつお節ブランドです。このたびのサンプリングを通して、「プレ節(R)」のおいしさをより多くの方に感じていただきたいと考えています。

発売から10年以上、プレミアムなかつお節、ちょっと贅沢なかつお節としてかつお節の魅力を磨き続けてきました。毎日の食事にはもちろん、ハレの日の料理にもおすすめの「プレ節(R)」。これからも新たな食提案で拡販につなげ、需要を創造してまいります。

東京会場の様子

マルトモ株式会社 https://www.marutomo.co.jp/