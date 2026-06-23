『放置少女』第六回人気キャラ総選挙が本日6月23日（火）より開催！優勝副将には専用の観賞用無属性アバターを制作！さらに歴代優勝者によるEX副将化投票イベントも実施予定

C4 Connect株式会社

C4 Connect株式会社（本社：東京都渋谷区）は、現在サービス中の美少女RPG『放置少女～百花繚乱の萌姫たち～』（スマートフォンアプリおよびブラウザ版）(以下、『放置少女』)が、本日6月23日（火）より「第六回人気キャラ総選挙」を開始したことをお知らせいたします。

また、本総選挙終了後の7月８日（水）より、過去の総選挙優勝副将を対象とした特別イベント「歴代優勝者EX副将化助力」の開催も予定しております。

プレイヤーの想いが未来を創る――第六回人気キャラ総選挙！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=TuXzINACoVA ]

『放置少女』毎年恒例の人気イベント「人気キャラ総選挙」が今年も開催！

今回の総選挙では、2026年3月31日までに実装された全副将（コラボ副将を除く）が投票対象となります。プレイヤーの皆様の投票によって見事1位に選ばれた副将には、専用の「観賞用無属性アバター」が制作されます。

なお、総選挙は3つのステージ（段階１.～３.）に分かれて進行し、予選ラウンドを勝ち抜いた副将たちが決勝ステージへと進出。優勝の座をかけた、熱い戦いが繰り広げられます。また、各ステージで上位に入賞した副将には、専用のテーマチャットバブルやテーマチャットスタンプなどの豪華な特別報酬も用意されています。

【スケジュール】

第一段階「華麗なる余韻」： 6月23日（火）～6月26日（金）

第二段階「絢爛たる反響」： 6月27日（土）～6月30日（火）

第三段階「無限に煌く光輝」： 7月1日（水）～7月5日 （日）

さらに、総選挙では一定期間順位が非公開となる「秘密投票期」が設けられており、最後まで結果が読めない白熱した展開をお楽しみいただけます。

※各イベントの詳細や参加方法につきましては、ゲーム内お知らせをご確認ください。

優勝の先へ――歴代優勝者によるEX副将化助力イベント開催決定！

第六回人気キャラ総選挙終了後の7月8日（水）より、特別イベント「歴代優勝者EX副将化助力」の開催を予定しております。

本イベントでは、これまで開催された人気キャラ総選挙で頂点に輝いた歴代優勝副将たちが集結。プレイヤーの投票によって、EX副将化の優先権を競い合います。

【歴代優勝副将】

楽進

アウグストゥス

モルドレッド

白沢

イザナミ

長年多くのプレイヤーに愛され続けてきた歴代優勝副将たちの、新たな可能性を切り拓く特別企画に、ぜひご期待ください。

第六回人気キャラ総選挙開催期間

2026年6月23日（火）0:00 ～ 2026年7月5日（日）23:59

歴代優勝者EX副将化助力イベント開催期間

2026年7月8日（水）0:00 ～ 2026年7月14日（火）23:59

総選挙開催を記念したフォロー＆リポストキャンペーンも実施

第六回人気キャラ総選挙の開催を記念して、『放置少女』公式Xにてフォロー＆リポストキャンペーンを開催いたします。

期間中、『放置少女』公式Xアカウントをフォローし、対象ポストをリポストすることで応募完了となります。抽選で合計30名様に、「1000元宝＋星願石・絆×10」やAmazonギフトコードをプレゼントいたします。

【応募期間】

2026年6月23日（火）～2026年6月30日（火）23:59

【参加方法】

１.『放置少女』公式Xアカウントをフォロー

２.対象キャンペーンポストをリポスト

※キャンペーンの詳細は公式Xをご確認ください。

第六回を迎える今回は、新たな観賞用無属性アバターの制作に加え、歴代優勝副将の「EX副将化」をかけた特別投票も実施いたします。プレイヤーの皆様の声が今後のゲーム体験へと直結する、注目の大型企画となっています。

今年は一体どの副将が栄冠を手にするのでしょうか。年に一度の祭典の行方に、ぜひご注目ください。

『放置少女』とは

絆を紡いで物語を進めよう！

遊び方は簡単、仲間との同盟戦ややりこみ要素も満載、もちろん「放置」するだけでも楽しめる。

乱世の英雄たちを集め、キミの戦略で勝利を掴め！

さまざまな時代の名人たちが美少女になって大活躍。

細やかで美しいイラスト、魅力的なボイスも多数収録。

さらに、ゲーム画面がリニューアルされ、新機能も登場。

『放置少女forブラウザ』はダウンロード不要、

パソコン等の大画面で気軽にプレイ！

強くて魅力的な美少女たちとの絆を深めて、一緒に冒険に出よう！

さあ、今すぐ放置少女の世界へ飛び込もう！

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▶Android版ダウンロードはこちら http://bit.ly/2yX7cVP

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運営会社：C4 Connect株式会社

※記載情報に関しまして、開発中のものも含まれます為、予告なく変更することがあります。