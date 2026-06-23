マイナビグローバル、「鹿児島県介護特定技能外国人マッチング支援事業」を運営開始

株式会社マイナビグローバル

株式会社マイナビグローバル（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：杠元樹、マイナビグループ。以下、マイナビグローバル）は「鹿児島県介護特定技能外国人マッチング支援事業」（以下、本事業）を受託し、運営を開始しました。

◆事業の目的

近年、介護業界において慢性的な人材不足が深刻化しています。鹿児島県では2040年に約8,000人不足（※1）すると推計されており、人材確保が課題となっています。その解決策の一つとして特定技能外国人の受け入れが拡大しています。一方で、外国人材を雇用するプロセスの複雑さや受け入れ体制への不安から採用に踏み込めず、マッチングの機会を必要としている企業も少なくはありません。

マイナビグローバルはこれまで7,650名（※2）の外国人の紹介実績があり、企業向けの受け入れ研修や独自の支援サービスなどを提供しています。本事業の運営を通して、これまでの実績やノウハウを活かし、介護事業者と外国人材の最適なマッチングを推進するとともに、企業向けおよび外国人材向けの研修を行い、人材定着を支援してまいります。

※1 鹿児島すこやか長寿プラン2024による

※2 2026年3月末時点

◆事業の概要

事業名：鹿児島県介護特定技能外国人マッチング支援事業

委託元：鹿児島県

事業実施期間：令和9年3月31日まで

事業内容：

・事業説明会等による本事業の周知及び参加介護施設等の募集

・「特定技能」外国人の募集及び「特定技能」外国人と県内介護施設等とのマッチング

・マッチングの成立した外国人材の定着のための取組

（企業向けの受入れの心構え等に関する研修・登録支援機関の紹介・外国人材向けの研修）

・外国人及び受入れ介護施設等を対象とした合同歓迎会の開催

◆介護施設向け事業説明会について

県内の介護施設等を対象に本事業の概要や外国人材の受け入れに関する懸念の解消を目的とした説明会を開催します。

詳細はこちらのページをご確認ください。

https://www.pref.kagoshima.jp/ae04/chiikifukushi/tokuteiginoumacching.html

[表: https://prtimes.jp/data/corp/46203/table/71_1_3d6d9ae4ba75524fb61ea26da8f8252b.jpg?v=202606230251 ]

【マイナビグローバルについて】

株式会社マイナビグローバルはマイナビグループの外国人採用専門の人材会社です。日本国内在留者・海外在住者を問わず、特定技能を中心に、主に東南アジア人材の日本企業への就労支援ならびに特定技能外国人をサポートする登録支援サービスを提供しています。「歩み寄る 背中を押す」をミッションに掲げ、人材紹介のほか、外国人採用関連の情報提供サイト「外国人採用サポネット」の運営、外国人雇用に特化した研修、各種セミナーの実施など、外国人採用をトータルで支援しています。また、外国人留学生向けのキャリアガイダンス、特定技能試験対策講座の実施など、外国人求職者へのサポートも行っています。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社マイナビグローバルPR企画部 米山・宮本

Email：m-g-l.pr@mynavi.jp

Tel：03-6267-4395