ザムスト、「第41回サロマ湖100kmウルトラマラソン」に14回目の協賛

日本シグマックス株式会社

スポーツ向けサポート・ケア製品ブランド「ZAMST（ザムスト）」を展開する、日本シグマックス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木 洋輔）は、2026年6月28日(日)に開催される「第41回サロマ湖100kmウルトラマラソン」に協賛いたします。

今年はゴール会場においてブースを出展し、ゴールされたランナーの皆様のクールダウンをサポートするべく、暑熱対策アイテムの貸出を実施します。

▲ザムストは「第41回サロマ湖100kmウルトラマラソン」に協賛■大会概要

大会名称：第41回サロマ湖100kmウルトラマラソン

ゴール・表彰会場：北見市常呂町スポーツセンター・北見市常呂町百年広場

開催日：2026年6月28日（日）

主催：北海道陸上競技協会、北見市、湧別町、佐呂間町、北海道新聞社

公式サイト： https://saromanblue.jp/

■協賛の背景（ザムストとウルトラマラソン）

フルマラソンを超える距離を制限時間内に走り切るウルトラマラソン。完走には計画的な練習と体調管理が必要なうえ、レース当日の天候や体調にも大きく左右されます。ザムストはレースに挑むランナーを心から称賛するとともに、練習から大会当日まで共に歩んでいきたい。そのような想いから2010年より継続して「サロマ湖100kmウルトラマラソン」へ協賛しています。

今年は、年々暑さが深刻化する中で開催される本大会やランナーの皆様をサポートするべく、ゴール後に暑熱対策アイテムの貸出を行います。

レース後のクールダウンに、ぜひご活用ください。

▲過去大会の出展ブースの様子■出展ブース(フィニッシュ会場)設置場所

【ゴール会場 場所・ブース出展日時】

ゴール会場：北見市常呂町スポーツセンター…6月28日（日）12:00～18：00

▲第41回サロマ湖100 kmウルトラマラソン コースマップ■レース中の暑熱対策におすすめ製品一覧 https://www.zamst-online.jp/SHOP/299067/list.html(https://www.zamst-online.jp/SHOP/299067/list.html)

ザムストでは、夏のスポーツにおけるクールダウンや長時間の屋外スポーツ観戦を快適に楽しむための様々な暑さ対策アイテムを豊富にラインナップしています。

暑さが厳しい環境で行われる競技においては、適切な暑熱対策が重要です。

ザムストは、製品を通して、レースの完走、そして自己ベスト更新への挑戦を後押しします。ぜひ、ザムストのアイテムをご活用ください。

▲ザムスト COOL SHADER(https://www.zamst-online.jp/SHOP/389502.html)▲ザムスト COOL SHADER アクティブベスト(https://www.zamst-online.jp/SHOP/389531.html)▲ザムスト アームスリーブ COOL EDITION(https://www.zamst-online.jp/SHOP/38583.html)▲ザムスト カーフスリーブ COOL EDITION(https://www.zamst-online.jp/SHOP/38554.html)■ZAMST（ザムスト）について https://www.zamst-online.jp/

ザムストは医療メーカーとして整形外科向け製品を開発・製造する日本シグマックス株式会社が1993年に設立したスポーツ向けサポート・ケア製品ブランドです。

誕生以来、医療の現場で培った知識と技術をベースに、ケガのリスクと常に隣り合わせで闘い続けるアスリートをサポートしてきました。

これまでの30年の経験や取り組みを礎とし、すべてのアスリートがパフォーマンスを最大限に引き出せるよう、これからも挑戦し続けてまいります。

ザムスト ブランドヒストリー :https://prtimes.jp/story/detail/ZrX5ojC7vvb■ZAMSTパートナーズ https://www.zamst-online.jp/brand/partner

ザムストはバレーボール、バスケットボール、サッカー、テニス、マラソン、ゴルフ、バドミントン、など、あらゆるスポーツにおいて限界に挑み続けるアスリートや団体を応援しています。

バレーボール：西田有志、高橋藍、小野寺太志、山本智大、、佐々木千紘、宮部藍梨、

バスケットボール：富樫勇樹、河村勇輝、西田優大、寺嶋恭之介、岡田大河、トレイ・ヤング

サッカー：宮市亮、畠中槙之輔、鈴木章斗、中村草太、小林祐介、鵜木郁哉、佐藤亮、鈴木淳之介

テニス：西岡良仁、日比野菜緒、綿貫陽介 / マラソン：岩出玲亜 / スキージャンプ：葛󠄀西紀明

ゴルフ：穴井詩、都玲華、尾関彩美悠 、勝俣陵 / バドミントン：松友美佐紀 /

野球：秋山翔吾、松本剛、岸田行倫 / フェンシング：東莉央、東晟良

他アスリート・チーム多数

■日本シグマックス株式会社について https://www.sigmax.co.jp/

所在地：東京都新宿区西新宿1-24-1

創業：1973年6月1日

資本金： 9,000万円

代表取締役社長：鈴木 洋輔

社員数：246名（2025年3月末）

売上高：143.7億円（2025年3月期）

日本シグマックスは「身体活動支援業※」を事業ドメインとし、幅広いフィールドで人々の身体に関わる製品・サービスを提供しています。創業以来「医療」の中でも「整形外科分野」に特化して、各種関節用装具やギプスなどの外固定材、リハビリ関連製品、冷却療法のためのアイシングシステム、治療・診断のための医療機器など、特徴のある製品を提供してまいりました。「スポーツ分野」ではスポーツ向けケア・サポートブランド『ZAMST』を中心に国内外で高い評価を受けております。また日常生活を支える「デイリーケア」、労働者の身体をサポートする「ワーカーズケア」といった分野で『MEDIAID』ブランド製品を拡大展開しております。

※身体活動支援業：運動器障害の予防・診断・治療・回復、及び運動機能維持・向上を目的とした製品・サービスを提供することにより、人々がより健康で快適な生活を送れるよう支援する業（当社による造語）