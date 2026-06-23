競技の垣根を越えてミッドナイト開催の魅力を届ける　6月24日（水）の「おトクにPLAY！オッズパーク杯山陽オーバーミッドナイトオートレース」で多彩な企画を展開

オッズ・パーク株式会社

公営競技のインターネット投票サービスサイト「オッズパーク」を運営するオッズ・パーク株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：高松俊和）は、「おトクにPLAY！オッズパーク杯山陽オーバーミッドナイトオートレース」の初日である2026年6月24日（水）に、キャンペーンや公益財団法人JKA（本部：東京都港区、会長：木戸寛）と共同で行うライブ配信など、多彩な企画を展開します。さらに、1レースから8レースでは、ライブ配信に出演するガールズケイリンの高橋朋恵選手にちなんだレース名など、特別なレース名を設定します。当日はミッドナイト競輪の開催がないことから、普段オートレースを楽しんでいるファンの皆さまはもちろん、競輪ファンをはじめ、より多くの方にオートレースの魅力を届け、開催を盛り上げます。

■YouTube特別ライブ配信

配信内容

当日は、MCの渚氏、坂手きみこ氏に加え、オートレースの小椋華恋選手、ガールズケイリンの高橋朋恵選手が出演し、競輪とオートレースの魅力をお届けします。

配信は、京王閣競輪FIIナイターの準決勝から、そのまま「おトクにPLAY！オッズパーク杯山陽オーバーミッドナイトオートレース」をリレー形式でお届け。競輪ファンにもオートレースの魅力を知っていただく機会を創出します。

小椋選手と高橋選手がそれぞれ印象に残るレースを振り返る企画や、オートレースと競輪の違いや魅力に迫るトークに加え、オートレース初心者にも楽しんでいただけるよう、レース観戦のポイントや基本ルールを分かりやすく紹介します。

配信概要

■キャンペーン

- 日時：2026年6月24日（水）19:00～24:40- URL：https://www.youtube.com/live/qdwAhyPQBIA?si=DOYvlyQ5A5qxUSG4- 出演者：小椋 華恋（オートレース選手）高橋 朋恵（ガールズケイリン選手）渚（MC・オートレース解説）坂手 きみこ（MC・競輪解説）

2026年6月24日（水）に開催される「おトクにPLAY！オッズパーク杯山陽オーバーミッドナイトオートレース」を対象に、配信に出演するオートレースの小椋華恋選手とガールズケイリンの高橋朋恵選手のサイン入りTシャツが当たる特別キャンペーンを実施します。あわせて、食品や家電、スポーツ観戦の招待券、サブスクリプションサービス特典のほか、開催地である山陽小野田市で製造された餃子など、多彩なラインナップの賞品と交換できるチケットが当たるキャンペーンも実施します。

※諸条件や詳細については、以下のキャンペーンページをご確認ください。

キャンペーンページ

抽選で「小椋華恋選手と高橋朋恵選手のサイン入りTシャツ」または「チケット1枚」が当たるキャンペーン：

https://sp.oddspark.com/cp/lp/auto/fsvvtdx2vu_fy26.html

抽選で「チケット」が最大14枚当たるキャンペーン：

https://sp.oddspark.com/cp/lp/auto/rpgejn3z9m_fy26.html

■オッズ・パーク株式会社について

オッズ・パーク株式会社は、行政・地方公共団体向けのソリューションを提供するSBプレイヤーズ株式会社の子会社であり、公営競技のインターネット投票サービスサイト「オッズパーク」を運営しています。全国の地方公共団体から公営競技（地方競馬・競輪・オートレース）に関する投票券の販売業務を受託し、安心・便利にご利用いただけるサービスを提供しています。また、予想情報やレース映像などの充実したコンテンツ配信や、多くの金融機関および決済サービスと提携し、様々なお客様にご利用いただける環境を整えています。

今後も当社は、インターネット投票サービスを通じて投票券販売の拡大を推進するとともに、収益の一部を畜産振興や地域産業の発展など幅広い分野に還元することで、地域社会の活性化に貢献します。

【「オッズパーク」サービスサイト】

-アプリ：https://www.oddspark.com/member/app/release.html

-スマートフォン：https://sp.oddspark.com/

-パソコン：https://www.oddspark.com/

- プレスリリースに掲載されている会社名、サービス名などは各社の登録商標または商標です。- プレスリリースに掲載されている内容、サービス、仕様、お問い合わせ先、その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。