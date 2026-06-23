ぴあのオンラインくじサービス「Pickzy（ピクジー）」にて「2026 大分トリニータオンラインくじvol.2～スピードくじ～」販売が決定！

ぴあ株式会社

ぴあ株式会社（本社:東京都渋谷区東1-2-20渋谷ファーストタワー/代表取締役社長:矢内 廣）は、

2026年6月23日(火)に、ぴあのオンラインくじサービス「Pickzy（ピクジー）」（https://pickzy.pia.jp/）にて、大分県全県をホームタウンとするサッカークラブ「大分トリニータ」の

「2026 大分トリニータオンラインくじvol.2～スピードくじ～」の販売が決定いたしました。「Pickzy」はぴあ株式会社が2023年12月に立ち上げた、PCやスマートフォンでくじを引くことができ、はずれなしで限定グッズやコンテンツが必ず手に入るオンラインのくじサービスです。

2026 大分トリニータオンラインくじvol.2～スピードくじ～メインビジュアル

【 2026 大分トリニータオンラインくじvol.2～スピードくじ～】

大分県全県をホームタウンとするサッカークラブ

「大分トリニータ」のホームゲームで実施したスピードくじがオンラインくじにも登場！

選手本人が使用し、直筆サインが入ったスパイクや、全選手サイン入りロッカールームタペストリー、大分トリニータオリジナルグッズなど様々な賞品をご用意しております！

販売期間：6月23日(火)13:00～6月28日(日)23:59

販売価格：980円(税込)/1回 9,800円(税込)/10回

販売ページ：https://pickzy.pia.jp/kujis/76

※このくじはどなたでもご参加いただけます。

【賞品ラインナップ】

A賞：トリニータA賞＜全8種 ＞

清武選手サイン入りスパイク／有馬選手サイン入りスパイク／小野選手サイン入りユニフォーム／

キム選手サイン入りMOMパネル／田中選手サイン入りタペストリー／

全選手サイン入りロッカールームタペストリー／榊原選手サイン入りスパイク

B賞：トリニータB賞＜全34種＞

2025 サイン入りボール／各選手タペストリー

C賞：トリニータC賞＜全2種＞

タンブラー／ユニフォーム型ティッシュカバー

D賞：トリニータD賞＜全5種＞

マウスパッド／ナンデモ充電くん／ドアストッパー／宇津元選手レイヤーアクリルキーホルダー／

有働選手レイヤーアクリルキーホルダー

E賞：トリニータE賞＜全7種＞

ユニフォーム型クッションキーホルダー(ニータン)／ユニフォーム型クッションキーホルダー(リッジー)／

サイン入り写真３枚セット／アクリルスタンプ3種セット／2連メタルキーホルダー／

下敷き&ノートセット／A4写真2枚セット

10連特典としてサイン入りポスターデザインタペストリーをプレゼント！

※吉田選手、榊原選手、伊佐選手、ペレイラ選手 いずれか1選手のサイン入り

※先着20名様が対象となります。

また、ラストワン賞として

全選手サイン入り公式球 を1名様にプレゼント！

※10連特典は、「10回引く」を引いていただいたお客様が対象となります。

※ラストワン賞は、くじの在庫がなくなる前の最後の1回をご購入いただいたお客様が対象です。

※10連特典、ラストワン賞の当選者は、発送をもってかえさせていただきます。

▼ 「大分トリニータ」公式サイト

https://www.oita-trinita.co.jp/

オンラインくじサービス Pickzy（ピクジー）【オンラインくじサービス Pickzy（ピクジー）】

インターネット上で引くことができる、“ハズレなし”のくじサービス。

URL：https://pickzy.pia.jp/

購入回数：1回／10回から選択可能

決済方法：クレジットカード、キャリア決済、PayPay

※Pickzy会員登録にはぴあ会員IDを使用します。（登録無料）