「AMNIBUS」が中国最大級のオフラインイベント「Bilibili World 2026」に出展決定！『ダンガンロンパシリーズ』×「めつぶしあんこ」の新規商品を多数先行販売いたします！

株式会社arma bianca

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」を運営する株式会社アルマビアンカは中国最大級のオフラインイベント「Bilibili World 2026」の「三月兽ブース」にて商品展開をいたします。『ダンガンロンパシリーズ』×「めつぶしあんこ」の新規描き起こしイラストを使用した商品の先行販売を予定しております。

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」を運営する株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は、この度、中国最大級のオフラインイベント「Bilibili World 2026」の「三月兽ブース」にて商品展開をいたします！イラストレーターの「めつぶしあんこ」さんによる、「天使と悪魔ver. 第2弾」をコンセプトにした『ダンガンロンパシリーズ』の新規描き起こしイラストを使用した商品の先行販売を予定しております。

2026年7月10日(金)～2026年7月12日(日)に開催の中国最大級のオフラインイベント「Bilibili World 2026」の「三月兽ブース」にて商品展開が決定いたしました。

今回のイベントでは、イラストレーターの「めつぶしあんこ」さんによる、「天使と悪魔」をコンセプトにした『ダンガンロンパシリーズ』の描き起こしイラストを使用したグッズを多数先行販売する他、イベント購入特典の配布を予定しております。

ファン必見のアイテム発売となっておりますので、ご来場を心よりお待ちしております。

「Bilibili World 2026」

開催期間：2026年7月10日(金)～2026年7月12日(日)

開催場所：中国 上海国家会展中心

※ご入場にはBilibili World 2026の入場チケットが必要です。

▼「Bilibili World 2026」AMNIBUS特設サイト

https://event.amnibus.com/bilibiliworld2026-danganronpa/

▼「Bilibili World 2026」公式特設サイト

https://bw.bilibili.com/#/

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【イベント先行販売グッズ情報】

▼めつぶしあんこさんイラスト 天使と悪魔ver. 第2弾 トレーディンググリッター缶バッジ（全15種）

単品：29元/BOX：435元

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼めつぶしあんこさんイラスト 天使と悪魔ver. 第2弾 トレーディングブロマイド（全33種）

単品：13元/BOX：429元

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼めつぶしあんこさんイラスト 天使と悪魔ver. 第2弾 トレーディングAni-Frame（全15種）

単品：13元/BOX：195元

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼めつぶしあんこさんイラスト 天使と悪魔ver. 第2弾 トレーディングアクリルスタンド（全15種）

単品：44元/BOX：660元

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼めつぶしあんこさんイラスト 天使と悪魔ver. 第2弾 トレーディングアクリルカード（全15種）

単品：36元/BOX：540元

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼めつぶしあんこさんイラスト 天使と悪魔ver. 第2弾 トレーディングミニ色紙（全15種）

単品：29元/BOX：435元

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼めつぶしあんこさんイラスト 天使と悪魔ver. 第2弾 BIG缶バッジ（全15種）

価格：各55元

▼めつぶしあんこさんイラスト 天使と悪魔ver. 第2弾 BIGアクリルキーホルダー（全15種）

価格：各55元

▼めつぶしあんこさんイラスト 天使と悪魔ver. 第2弾 BIGアクリルスタンド（全15種）

価格：各99元

▼めつぶしあんこさんイラスト 天使と悪魔ver. 第2弾 特大アクリルスタンド（全15種）

価格：各165元

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【中国限定グッズ情報】

▼中国限定 めつぶしあんこさんイラスト 天使と悪魔ver. 第2弾 トレーディング箔押しカード（全30種）

単品：18元/BOX：540元

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

※中国限定商品となります。

▼中国限定 めつぶしあんこさんイラスト 天使と悪魔ver. 第2弾 B8硬質ケース（全15種）

価格：各32元

※中国限定商品となります。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※物販商品は予定の為、予告なく変更になる可能性がございます。

※1会計あたりの購入に制限を設ける可能性がございます。あらかじめご了承ください。

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【BOX購入特典】

本イベント限定で、次の商品を1BOX購入につき1点、先着で特典グッズをプレゼントいたします。



▼めつぶしあんこさんイラスト 天使と悪魔ver. 第2弾 トレーディンググリッター缶バッジ（全15種）

1BOX購入で霧切&七海&赤松 天使と悪魔ver. 第2弾 75mmグリッター缶バッジ イベント限定特典を先着でプレゼントいたします。

ECサイト「AMNIBUS」「三月兽旗舰店」では、下記のBOX購入特典を予定しております。

▼めつぶしあんこさんイラスト 天使と悪魔ver. 第2弾 トレーディンググリッター缶バッジ（全15種）

苗木&日向&最原 天使と悪魔ver. 第2弾 75mmグリッター缶バッジ AMNIBUS＆マーチモンスター限定特典

※画像はイメージです。実際の特典とは異なる場合がございます。

※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。

※特典は予定の為、予告なく変更になる可能性がございます。

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【会場限定購入特典情報】

イベント会場にて、『ダンガンロンパシリーズ』の商品を99元ご購入ごとに、「グッズ購入特典ポストカード（全15種）」をランダムで1枚プレゼントいたします。

※全15種

※『ダンガンロンパシリーズ』の商品のみで1会計99元ご購入ごとに限ります。

※景品はなくなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。

※ランダムでのお渡しの為、絵柄はお選びいただけません。

※景品の転売行為は禁止させて頂いております。

※キャンペーンの内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。

※会場購入の特典となりますので、通販でのご購入は対象外となります。

※特典の内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。

※配布条件は1会計の合計金額となります。複数回のお会計の合算はいたしかねます。

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【通販情報】

後日、ECサイト「AMNIBUS」にて予約の受付を予定しております。

会場にお越しになれないお客様は、通販の利用もご検討ください。

※『中国限定商品』は「AMNIBUS」での販売はございません。

※内容は予告なく変更となる場合がございます。

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【「ダンガンロンパ」シリーズ】

全世界シリーズ累計出荷本数1,000万本を突破！学級裁判で相手の矛盾を論破し、殺人事件の犯人を暴いていく"ハイスピード推理アクション"。これまでにナンバリング3作品、外伝1作品、スピンオフ1作品を展開し、ゲームのみならずテレビアニメ・コミック・小説・舞台など、多方面へと広がり続けている。 そしてシリーズは2025年に15周年を迎え、2026年には最新作『スーパーダンガンロンパ２×２』が登場。シリーズ第2作『スーパーダンガンロンパ２』をベースにした新シナリオに加え、原作シナリオも現行機向けに再構築して収録し、2本分の本編を1タイトルにまとめて発売される。

・ダンガンロンパポータルサイト：https://www.danganronpa.com/

・『スーパーダンガンロンパ２×２』公式サイト https://www.danganronpa.com/2x2/

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▼AMNIBUS(アムニバス)について

https://amnibus.com

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

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住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル3F

お問い合わせフォーム（https://armabianca.com/contact）よりご連絡をお願いいたします。

担当：齋藤 直樹

Mail：pr@armabianca.com

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