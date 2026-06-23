石川県立大学の学生が夏秋いちご「サマールージュ」のカフェメニューを開発｜食ビジネス教育の一環として“産学連携カフェ”をアマネク金沢で開催

株式会社アマネク

株式会社アマネク（東京都千代田区、代表取締役：安達禎文）が運営する「ホテル アマネク金沢」（以下：アマネク金沢）は、地域の魅力と学びを提供する「アマネクアカデミー」の一環として、石川県公立大学法人 石川県立大学（石川県野々市、学長：宮川恒、以下：「石川県立大学」）が進める、実践的な食ビジネス教育として夏秋いちご「サマールージュ※1」を活用した、学生によるメニュー開発プロジェクトに参画いたします。アマネク金沢では、学生が考案したメニューを提供するカフェ「Rouge d'ete（ルージュ・デテ）」を、2026年7月17日（金）～19日（日）まで、期間限定オープンいたします。ご宿泊者以外の観光客や地域住民の方も気軽に立ち寄れるカフェとして「サマールージュ」の魅力を発信します。

＜※1：サマールージュは株式会社奥村組（大阪市阿倍野区、代表取締役：奥村太加典、以下「奥村組」）の関連会社である、株式会社軽井沢いちご工房（長野県小諸市、代表取締役：黒瀬英俊 以下「軽井沢いちご工房」）が生産しています。＞

企画背景：ホテルを舞台に、夏秋いちごを通じた産学連携のメニュー開発

「アマネクアカデミー」は、旅と街をつなげる「私のホテル」というコンセプトのもと、地域の魅力や文化に触れられる学びの機会を提供する体験型プロジェクトです。全国のホテルで地域に根付いた多彩なテーマのイベントを実施し、宿泊者だけでなく地域の皆さまも気軽に参加できる生涯学習の場を提供しています。

石川県立大学では、実践的な食ビジネス教育の一環として企業と連携した商品開発プロジェクトを推進しており、今回の取り組みでは奥村組と協働して、国内での生産量が限られる希少な夏秋いちごを活用したスイーツやドリンクの開発・販売までを学生が手掛けます。

今回の取り組みを通して、実践的な食ビジネス教育の場を地元の学生に提供するとともに、宿泊者や地元住民の方々に学生の考えたメニューを提供・評価いただきながら、研究成果へと結びつけていくことを目的としています。

「Rouge d'ete（ルージュ・デテ）」実施概要

- 開催日時：2026年7月17日（金）～2026年7月19日（日）

【昼の部】13:00～17:00 学生によるカフェ営業（1Fレストラン）

【夜の部】17:00～ 開発ドリンクメニューの販売（2Fラウンジ）

- 場所：アマネク金沢1Fレストランおよび2Fラウンジ- プログラム内容：学生が考えた夏秋いちごを活用したスイーツやドリンクを販売。ご宿泊者以外の方も予約不要で、お気軽にご来店いただけます。- 特設ページ：プロジェクト始動から販売までの様子を随時更新いたします。

URL：https://shinzigyou.com/cafe

■夏秋いちご「サマールージュ」（品種名：信大BS8-9）について

奥村組は、「サマールージュ」を2020年に商標登録しました。本品種は、甘さと酸味のバランスに優れ、香りも良いことが特徴です。外観が美しく、果実の内部まで赤く染まっている点が特長で、果実の糖度が高いため食味の良さが高く評価されています。

甘くて美味しい夏秋いちごを全国に届けるべく始動し、2026年で栽培6シーズン目を迎えています。

ホテルを軸とする学びのプロジェクト「アマネクアカデミー」 について

アマネクでは 「旅と街をつなげる『私のホテル』」 というコンセプトのもと、街の魅力に触れ、旅への好奇心を満たすホテルを全国で運営しています。その土地ごとの街並みや伝統工芸など、地域の特徴を共用部や客室のデザインに取り入れてホテル全体でその土地らしい特色を打ち出し、お客様の滞在体験の充実を図っております。

その延長線上の取り組みとして、地域社会や文化に結びつく様々な学びの機会をご提供する「アマネクアカデミー」を発足することになりました。地域に根付いた生涯学習という観点から、あらゆる世代に向けて多岐にわたるテーマのイベントを実施することで、宿泊されるお客様に限らず気軽に足を運んでいただけるような地域活性化ホテルを目指してまいります。

＜過去のアマネクアカデミー実施例＞

■小学生向けのホテル職業体験「Growing Up Summer 2025」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000035.000103982.html

■ホテルと地元高校生が連携した「日本楽器コンサート＆体験会」 in アマネク飛騨高山

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000050.000103982.html

■奥能登の地酒を味わい、学びを深める「奥能登蔵元応援フェア」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000103982.html

石川県立大学について

石川県立大学は北陸を代表する農学系公立大学の1つで、生物資源環境学部の中に生産科学科・環境科学科・食品科学科の3つの学科をもっています。

バイオ・環境・食をキーワードに持続可能な社会の創造を目指し、学術的高度化・学際化をめざす教育・研究を推進しています。地域課題に取り組む地元密着型の研究大学として知られるほか、基礎科学研究と同時にフィールドワークや産業現場に近い応用研究分野にも力を入れる実学重視系の大学です。

今回のイベントに協力する「フードプロデュースサークル」をはじめとして、農学系大学ならではのユニークな学生サークルを多数もつことでも知られています。

ホテル アマネク金沢の施設概要

アマネク金沢はデザイン性に富んだロビー空間や大浴場を備え、客室は全室20平米以上かつ水回りは完全3点分離のゆとりのある空間でお客様をお待ちしております。歴史情緒溢れる北陸の中心都市である金沢を満喫できる『旅の拠点』として是非ご利用ください。

2F ラウンジ1F レストラン客室

所在地：石川県金沢市片町二丁目25番17号

アクセス：金沢駅より車・タクシーで約13分、徒歩約30分

片町中央通りバス停より徒歩約1分、片町バス停より徒歩約3分

客室数：200室

開業日：2022年8月15日

URL： https://amanekhotels.jp/kanazawa/

株式会社アマネクについて

2016年6月に“日本の粋を活かした素材と独自の客室コンセプト”を掲げ、初めての自社ブランドホテル「アマネク銀座イースト」を開業。以来、訪日外国人旅行者、国内旅行者、ビジネスパーソンなど幅広い層のお客様に高いご支持をいただき、現在は全国で「アマネク」ブランドホテル12棟の運営を行っています。今後も日本の新しい「寛ぎ」のかたちを日本中へ、そして世界へ発信できるよう、ホテルの企画及び運営を行ってまいります。

社名：株式会社アマネク

ＵＲＬ：https://amanek.jp/

所在地：東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル3F

設立：2002年4月

資本金：5,000万円

代表者：安達 禎文

事業内容：ホテル・旅館の企画・開発・運営など